　11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円高の5万860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52696.80円　　ボリンジャーバンド3σ
51846.94円　　ボリンジャーバンド2σ
50997.07円　　ボリンジャーバンド1σ
50860.00円　　11日夜間取引終値
50676.00円　　5日移動平均
50602.80円　　10日日経平均株価現物終値
50147.20円　　25日移動平均
50090.00円　　一目均衡表・転換線
49815.00円　　一目均衡表・基準線
49552.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49297.33円　　ボリンジャーバンド-1σ
48447.46円　　ボリンジャーバンド2σ
47597.60円　　ボリンジャーバンド3σ
47504.93円　　75日移動平均
47195.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41646.30円　　200日移動平均


株探ニュース