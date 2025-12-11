日経225先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円高の5万860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52696.80円 ボリンジャーバンド3σ
51846.94円 ボリンジャーバンド2σ
50997.07円 ボリンジャーバンド1σ
50860.00円 11日夜間取引終値
50676.00円 5日移動平均
50602.80円 10日日経平均株価現物終値
50147.20円 25日移動平均
50090.00円 一目均衡表・転換線
49815.00円 一目均衡表・基準線
49552.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49297.33円 ボリンジャーバンド-1σ
48447.46円 ボリンジャーバンド2σ
47597.60円 ボリンジャーバンド3σ
47504.93円 75日移動平均
47195.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41646.30円 200日移動平均
株探ニュース
