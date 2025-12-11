TOPIX先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比15.5ポイント高の3405.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3472.82ポイント ボリンジャーバンド3σ
3429.07ポイント ボリンジャーバンド2σ
3405.50ポイント 11日夜間取引終値
3389.02ポイント 10日TOPIX現物終値
3386.40ポイント 5日移動平均
3385.33ポイント ボリンジャーバンド1σ
3361.50ポイント 一目均衡表・転換線
3341.58ポイント 25日移動平均
3306.25ポイント 一目均衡表・基準線
3297.83ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3254.09ポイント ボリンジャーバンド2σ
3243.25ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3228.61ポイント 75日移動平均
3210.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
3197.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2939.93ポイント 200日移動平均
株探ニュース
