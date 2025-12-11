グロース先物テクニカルポイント（11日夜間取引終了時点）
11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント高の673ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
744.58ポイント ボリンジャーバンド3σ
744.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
729.07ポイント 75日移動平均
725.34ポイント ボリンジャーバンド2σ
715.74ポイント 200日移動平均
714.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
706.11ポイント ボリンジャーバンド1σ
686.88ポイント 25日移動平均
686.00ポイント 一目均衡表・基準線
673.00ポイント 11日夜間取引終値
672.50ポイント 一目均衡表・転換線
669.20ポイント 5日移動平均
667.68ポイント 10日東証グロース市場250指数現物終値
667.65ポイント ボリンジャーバンド-1σ
648.42ポイント ボリンジャーバンド2σ
629.18ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
