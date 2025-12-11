　11日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント高の673ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

744.58ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
744.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
729.07ポイント　　75日移動平均
725.34ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
715.74ポイント　　200日移動平均
714.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
706.11ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
686.88ポイント　　25日移動平均
686.00ポイント　　一目均衡表・基準線
673.00ポイント　　11日夜間取引終値
672.50ポイント　　一目均衡表・転換線
669.20ポイント　　5日移動平均
667.68ポイント　　10日東証グロース市場250指数現物終値
667.65ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
648.42ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
629.18ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


