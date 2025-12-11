高市早苗首相は11月、衆院予算委員会で、買春の規制について必要な検討をするよう指示した。買春に対する処罰は、フランスではすでに10年ほど前から施行されている。この法改正を実現させたのは、売春経験者の女性、ロゼン・イシェルさんだ。当時、顔と名前を公開し、国会でも買春処罰の必要性を訴えた。かつては売買春の合法化を支持していたというロゼンさんに、考えを変えた理由などを聞いた。

■少しのつもりが…22年間も続いた売春

フランス西部に住むロゼン・イシェルさんは、離婚と失業による貧困をきっかけに1988年に売春の世界に足を踏み入れた。バーのホステスに応募したところ、それが実は売春の求人だった。すぐにやめるつもりが、結局22年間、売春を続けた。

ロゼンさんは2009年、客に紹介された出版社から“売春や買春の合法化”を主張する本を出版している。この出版をきっかけに、ロゼンさんは“売春・買春の根絶”を目指すNGOから対話を呼びかけられた。呼びかけに応じたときは「論破してやろう」と意気込んでいた。しかし実際には、「考えを変えさせられたのは自分だった」という。

本を読んで勉強し、対話を続け、考え続けた。ロゼンさんは6人の子どもの母親でもある。自身の2人の娘を前に、「彼女たちにはこんな思いをさせたくない」と決心した。熟慮の末、顔と名前を公表して、買春処罰を支持する活動に合流した。顔と名前を出した方が、自分が話すことに信ぴょう性が生まれると思ったからだ。そして「自分の過去について恥じる必要はない。恥じるべきなのは客とあっせん者であり、私ではない」と確信した。

ついに2013年、フランスの国会に買春処罰の法案が提出された。ロゼンさんは法案への支持を求めて、フランス全土を行脚、行く先々で人々と対話し、国会でも意見を述べて、売春・買春の“現実”を人々に知らせた。

■売春の壮絶な“現実”…外部への恐れも

売春は過酷だ。パリのソルボンヌ大学の研究者らが2025年に発表した最新の調査結果では、売春経験者238人のうち約80％が「客による暴力を経験した」と回答している。さらに62％が「PTSD症状」、51％が「うつ症状」を抱えていると回答した。

ロゼンさん自身が“サバイバー”である。怒った客から銃を突きつけられたり、頭をテーブルに押し付けられて首を折られそうになったりしたこともあった。客は金銭を対価に、自分の好き勝手にふるまえると思っている。性行為がうまくいかなかった時や支払いに不満な時、怒りを爆発させた。

ロゼンさんは「この状況は異常だ、やめたい」と常に思いながらも、「外部の世界への恐れ」から売春を続けたという。「『自分には何もできない』という不安」にとらわれていたのだ。売春・買春の内部は地獄だが、外部は未知の恐怖だった。「『内部にいる自分の安全を確保するための解決策』を見つけようとした結果が、かつての合法化の主張だった」と振り返る。しかし今では、合法化は女性を「完全に投獄するようなもの」で最悪だと考えている。

■法改正前は日本と同様…改正後、売る側は“被害者”に

買春処罰法ができる前のフランスでは、現在の日本と同様に、客は処罰されず、売る側のみが「勧誘罪」で処罰されていた。それが法施行後には、買春には最大1500ユーロ（約27万円）の罰金刑が科されるようになった。また法律により売る側は“被害者”と位置付けられたため、勧誘罪も廃止された。

買春で有罪となった場合、再発防止策として研修の受講が課される。研修では、身体の商品化の問題性や買春が人身取引に加担しうる行為であることが説明され、参加型の議論が行われる。

ロゼンさんも、こうした研修に講師として参加している。そこでは売春中の経験だけでなく、売春に至った経緯も語る。それは、2人の元夫によるものを含む数々の性暴力など、心が壊されていった過程だ。客との望まない性行為を繰り返すうちに、幽体離脱のような感覚を伴う解離を経験したことも伝えている。

研修を開催する「セル財団」のボワザールさんによると、財団が支援した女性全員が、売春に至る過程で近親者による性暴力や暴力、集団レイプなどを経験していたという。

適切な保護がなかったことや貧困から売春に至ったサバイバーの証言が、受講者たちに響くこともある。涙ながらに謝罪する受講者もいて、彼らは「売春する女性が自由だと思い込んできたが、実際には自由ではない。彼女たちは穴に落ちて、そこから抜け出せないでいるのだ」と気づくという。

■ロゼンさんに続く“サバイバー”たち

法案成立のために、ロゼンさんと共に闘ったもう1人のサバイバーは、2024年に亡くなった。しかし、ロゼンさんはひとりではない。勇気づけられた人々が、売春に至った過程や自身の脆弱性の背景にあった暴力を公に語り始めている。

売春・買春からの脱却を支援する組織「巣の運動」は2024年、サバイバーたちが自己の経験を語るポッドキャストの配信を開始した。若い世代の参加者も多く、ロゼンさんは「10年前は、こんなことはまったく予想できなかった」と言う。まだ途上だが「社会は少しずつ変わっている」と彼女は見ている。

日本は、売る側のみを処罰している。高市首相の答弁を引き出した緒方林太郎議員は、この状況を「まったく現代性がない」と批判した。日本での議論は始まったばかりだ。