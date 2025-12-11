»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¤¬¾¡Íø¡Ö¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿°ì¶É¡×5¾¡1ÇÔ¤Ç2°Ì·ø¼é º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¤Ë¾¡Íø¡¿¾´ý¡¦½ç°ÌÀïAµé
¡¡¾´ý¤ÎÂè84´ü½ç°ÌÀïAµé6²óÀï¤¬12·î10Æü¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤Î¡ÖÌ¾¸Å²°¾´ýÂÐ¶É¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»åÃ«Å¯ÏºÈ¬ÃÊ¡Ê37¡Ë¤¬º´Æ£Å·É§¶åÃÊ¡Ê37¡Ë¤Ë96¼ê¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»åÃ«È¬ÃÊ¤¬¾¡Íø¤·¤¿½Ö´Ö¤ÎÉ½¾ð
¡¡ÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ï¡¢»åÃ«È¬ÃÊ¤¬ÇòÀ±¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ABEMA¤Ç¥Æ¥¥¹¥È²òÀâ¤òÃ´Åö¤·¤¿¹õÅÄ¶ÆÇ·Ï»ÃÊ¡Ê29¡Ë¤Ï¡¢¡Öº´Æ£Å·¶åÃÊ¤Î»Í´ÖÈô¼Ö¤Ë¡¢ÂÐ¹³·Ï¤«¤È»×¤¤¤¤ä°ÕÉ½¤ÎÁê¿¶¤êÈô¼Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀï·¿ÁªÂò¤Ë¤ä¤ä°Õ³°¤À¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
¡¡¡ÖÃ¼Êâ¤òÆÍ¤¤¤Æ»åÃ«È¬ÃÊ¤¬»Å³Ý¤±¡¢¼ê¤¬¹¤¤ÃæÈ×¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¾¯¤·»åÃ«È¬ÃÊ¤¬¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£º´Æ£Å·¶åÃÊ¤Î¾¡Éé¼ê¤Ë¤â¤Û¤Ü»þ´Ö¤ò»È¤ï¤ºÀµ³Î¤ÊÂÐ±þ¤Ç¸«ÀÚ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ»åÃ«È¬ÃÊ¤Î¶¯¤µ¤¬¸÷¤Ã¤¿°ì¶É¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡×¤È°ì¶É¤òÁí³ç¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢¾¡Íø¤·¤¿»åÃ«È¬ÃÊ¤Ï5¾¡1ÇÔ¤È¤·¡¢Á´¾¡¤Î±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê33¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤ò·ø¼é¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢ÇÔ¤ì¤¿º´Æ£¶åÃÊ¤Ï1¾¡5ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë