◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。

東海大学は、予選会を5位で通過。前回は予選会で敗れており、2年ぶりの箱根路となります。11月の全日本大学駅伝は12位でした。

予選会を日本人4位でゴールした駅伝主将の花岡寿哉選手(4年)や兵藤ジュダ選手(4年)、前回の予選会でゴール前で無念の途中棄権となったロホマン シュモン選手(4年)らがメンバー入りしています。

2年前の第100回大会は、総合11位で10位以内のシード権に届かず。アンカー10区を走ったロホマン シュモン選手(4年)ら6人が2年前の経験者です。

以下、東海大学のチームエントリー

草刈恭弓(4年)鈴木天智(4年)竹割真(4年)中井陸人(4年)花岡寿哉(4年・駅伝主将)兵藤ジュダ(4年)ロホマン シュモン(4年)永本脩(3年)藤田悠(3年)南坂柚汰(3年)矢口陽太(3年)岩根正悟(2年)中野純平(2年)平井璃空(2年)水野夢大(2年)松山優太(1年)