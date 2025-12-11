ÊÆTV¶É¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡×¿å¸¶°ìÊ¿ÄÌÌõ¤Ë¤è¤ëÅÒÇî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ëÂêºà¤Ë¿·¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ºî¤Ø¡¡18¥«·î±Û¤·¤Ë´ë²èÀ®Î©
¡¡18¥«·î¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆµÓËÜ¤ÎÇä¤ê¹þ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÄÌÌõ¤Ë¤è¤ëÅÒÇî¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡×¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²¡¼¥È¡¦¥Æ¥ì¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî²ñ¼Ò¡Ë¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÍÎÁ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Æ¥ì¥Ó¶É¡Ö¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÇÀ©ºî³«È¯¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢HBO¤ä¥·¥ç¡¼¥¿¥¤¥à¤ÈÊÂ¤ÖÁ´ÊÆ¤Î¼çÍ×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢ÆÈ¼«¿§¤Î¶¯¤¤¥É¥é¥ÞÀ©ºî¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¿å¸¶°ìÊ¿»á¤¬µð³Û¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÉéºÄ¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤«¤é1600Ëü¥É¥ë¤òÉÔÀµ¤Ë°ú¤½Ð¤·¤¿»ö·ï¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¡¡À©ºî¤Ï¡¢ÉñÂæ¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡¦¥ª¥Ö¡¦¥â¥ë¥â¥ó¡×¡Ö¥ì¡¼¥º¥ó¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥µ¥ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥È¥Ë¡¼¾Þ¼õ¾Þ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ç¥ë¥Þ¥ó¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥Á¥§¥ó¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£
¡¡¥Á¥§¥ó»á¤ÏLA¥¿¥¤¥à¥º¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ô¡¼¥È¡¦¥í¡¼¥º°ÊÍè¤È¤Ê¤ëMLBºÇÂçµé¤Î¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¡¦¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ë¤Î¤ÏMLB¤¬ºÇ¤âÍê¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤Ç¤¹¡£¿®Íê¡¢Î¢ÀÚ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÉÙ¤ÈÌ¾À¼¤Îæ«¤Ë´Ø¤¹¤ëÊª¸ì¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¶È³¦»æ¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¡¦¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥é¥¤¥ª¥ó¥º¥²¡¼¥È¤Ï´ë²èÇä¤ê¹þ¤ß¤Î²áÄø¤ÇÆñ¹Ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¡¢¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¶¡¼¥¹¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¡¢¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥³¥à¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¡¢MLB¤È¥á¥Ç¥£¥¢¸¢Íø·ÀÌó¤ò»ý¤ÄÂç¼ê´ë¶È¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥°¤È¤Î´Ø·¸°²½¡×¤ò·üÇ°¤·¡¢´ë²è¹ØÆþ¤Ë¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¤¿¤á¤À¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥¹¥¿¡¼¥º¤ÏMLB¤ÈÍø³²´Ø·¸¤¬Çö¤¯¡¢À¯¼£Åª¡¦¶È³¦Åª¤Ê¤·¤¬¤é¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÂêºà¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤¬¡¢º£²ó¤Î¥·¥ê¡¼¥º´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥º¤ÇÀ®Î©¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£