【ニトリN+のパンツ】がとにかく優秀っっ！ あったかいのにオシャレ♡「最新パンツ」

寒い冬もおしゃれを諦めたくないなら、【ニトリ】発のアパレルブランド【N+（エヌプラス）】のパンツが強い味方になってくれるはず。N+では、シャギーやダウンといったあたたかさに期待できる素材を巧みに取り入れたあったかパンツが勢揃い。スタイリッシュなデザイン性も兼ね備えており、寒さを我慢せずにシャレ見えをかなえてくれそうです。ノーマークだった人は、早速お買い物リストに追加してみて。

ウール調の素材で高見えを狙える裏シャギーパンツ

【N+】「バーズアイあったか裏シャギーパンツ」\3,490（税込）

ウールのような風合いの素材が、きれい見え & 高見えを後押ししてくれるこちらのワイドパンツ。「毛布のようにやわらかく、あたたかな裏シャギー素材」（公式ECサイトより）が使用されており、寒さを我慢せずおしゃれを楽しめそうです。コンパクトな腰まわりからスラリと伸びる絶妙なワイドシルエットが、今どきのこなれ感をコーデに発揮してくれるはず。

起毛素材がぬくもりを感じさせるセミワイドパンツ

【N+】「なめらか起毛ストレッチパンツ」\2,990（税込・値下げ価格）※1月5日までの限定価格

うっすらと起毛させたピーチスキン素材が、見た目からあたたかみを醸し出してくれるこちらのパンツ。ルーズに見えにくいセミワイドシルエットは楽な穿き心地に期待できるほか、タイツをはじめとする防寒インナーを仕込みやすいのが魅力です。ポケットに連なる同系色の飾りボタンが、トップスをタックインした際にコーデのささやかなアクセントとしても◎

ダウン素材をドッキングさせたストレッチパンツ

【N+】「抗菌防臭生地使いあったかダウンパンツ」\3,990（税込）

前面にダウンを仕込んだ異素材切り替えデザインによって、防寒性を底上げした機能的なダウンパンツ。後ろ部分には裏起毛仕様のストレッチ素材がドッキングされており、あたたかさと動きやすさを両立。着膨れしにくく、スタイリッシュに着こなせそうです。冬の街歩きだけでなく、スポーツ観戦といったレジャーシーンも存分におしゃれを楽しんでみて。

きれいめコーデにも合わせたいクリーンな中綿パンツ

【N+】「吸湿発熱あったか中綿スマートパンツ」\3,990（税込・値下げ価格）※1月5日までの限定価格

公式ECサイトにて「見た目すっきりなのに、しっかり暖かいパンツ」と紹介されているスマートな印象のパンツ。断熱素材であるエアロゲルを使った中綿が前面に入っていることで、冬の外出時にも下半身の冷えを抑えてくれそうです。すっきり見えしやすい細身のシルエットとクリーンな風合いの素材のおかげで、きれいめコーデに合わせやすいのも魅力的！

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ