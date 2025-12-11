福山雅治主演『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の主題歌を福山自身が担当、その楽曲タイトルが「木星 feat. 稲葉浩志」であることは先ごろ発表されたとおり。誰もが想像しなかったビッグプロジェクトの詳細が明らかとなった。

主題歌「木星 feat. 稲葉浩志」は福山雅治が作曲・編曲・プロデュースを務め、稲葉浩志が作詞を手掛けたものだ。福山にとって稲葉は、アーティストとして、そしてその人間性も含め、愛して止まない存在だという。2014年には、稲葉のオフィシャルサイト“en-zine(エンジン)”企画にて、互いが大ファンである“UFC(総合格闘技)対談”に福山がゲスト出演。2020年には、福山デビュー30周年YouTube対談企画に稲葉が出演するなどの交流があった。

2025年1月、福山は自身が主演する『映画ラストマン -FIRST LOVE-』主題歌のオファーをプロデューサーから受けた。その際、「KOH+の「最愛」のように、“中の人”が表現しているからこそ映画と主題歌が地続きで繋がっている、という感じが理想です」と伝えられたという。また、映画ラストマンのストーリーは“無敵のバディが挑む、新たな難事件”であり、“音楽の最強バディ”として稲葉に声掛けをしたいという思いに至ったそうだ。

そしてオファーは、福山自ら稲葉に直接依頼することもできたものの、「稲葉さんが断りたくても断りづらい流れになってしまってはいけない」と、敢えて正規ルートとして、互いのレコード会社を通じて申し入れをした。そんな福山の思いを受け、稲葉は「面白いプロジェクトですね」と快諾したという。

そこから稲葉は、その時点で仮編集されていた『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の世界観を汲み取り、先んじて制作されていた福山のメロディに歌詞をのせる楽曲作りをスタートさせた。お互いが海外での仕事やそれぞれの活動で多忙な中、まずは福山自身のレコーディングスタジオにて、稲葉歌唱のKey確認を実施。福山の弾くアコースティックギターに稲葉が仮歌をあわせて楽曲Keyを探っていくというレアなセッションだ。そこからデータのやりとりや、詞の世界観を共有するなどの綿密な作業を行い、10月に楽曲が仕上がったという。

そして誕生したのが、“音楽の最強バディ”であるふたりの歌声が響き合う、心震える最強のラブソング「木星 feat. 稲葉浩志」だ。同楽曲は映画公開日と同日の12月24日にデジタルリリースされることも決定した。映画公開に加え、もうひとつ大きなクリスマスプレゼントがファンの元へ届く形となる。なお、『映画ラストマン -FIRST LOVE- 』主題歌予告90秒も公開となった。

以下に、福山雅治、稲葉浩志、映画プロデューサーのコメントをお届けしたい。

▼福山雅治

「大泉さん演じる護道さんとともに数々の難事件を解決してきた皆実さん。そんな皆実さんを心に宿しながら、音楽で最強バディを組ませていただくとしたら？ それは、日本が生んだ史上最高のロックヴォーカリストである稲葉浩志さんしか考えられない、という厚かましい一択と揺るぎない直感でした。

今回、この大胆なオファーができたのは、僕の中の皆実さんが「稲葉さんにお願いしてみましょう！」と突っ走ったからとしか考えられません。 なぜなら、先日の東京ドームも拝見させていただきましたが、どの瞬間も全身全霊で歌い、オーディエンスの本能を刺激し続ける姿を目にし、今更ながら稲葉さんにオファーをしたことにひとりひっそりビビっている自分がいました。

今作「木星 feat. 稲葉浩志」は、『映画ラストマン -FIRST LOVE-』の核心を射抜く歌詞、力強くも深い包容力のある歌唱が刻まれています。そんな稲葉さんの表現に導かれたレコーディングは「創造のツボ押し」状態でした。自分一人のソングライティングでは生まれ得ないメロディ、転調、編曲、ジャケット、MV、様々なアイデアが湧いて、湧いて仕方なかったです。

永遠に終わりたくなかった稲葉さんとの創造が終わり、こうして皆さまに楽曲をお届け出来ることが心から嬉しくもあり、同時に寂しくもあります。この楽曲が皆さまの「心を照らす光」となることを願います」

▼稲葉浩志

「福山さんと、音楽をやる歓びを感じながら、怒涛の勢いでやりとりをしながら、完成までの道程を楽しませていただきました。

なんと贅沢な時間だったでしょう。

我々の想いが詰まった“木星”がラストマンの世界を優しく彩ってくれることを祈っております」

▼『映画ラストマン-FIRST LOVE-』企画プロデュース 東仲恵吾

「この度、映画ラストマンを彩る「最強で最高な主題歌」がついに発表されました。主演の福山さんから以前、“映画のエンディングを飾る曲は、作品のピリオドを打つ、まさに作品の一部”だというお話を伺っていました。だからこそ、今回、主題歌のオファーは、皆実さんを演じる福山雅治さんご本人にぜひお願いしたいという強い思いから実現したものです。そして、そこで福山さんから提案されたのは、私たちの予想を遥かに超える、思いもよらないサプライズでした。映画をご覧頂いた上で、作品の世界観を深く理解してくださった稲葉浩志さんが紡ぎ上げた、魂を揺さぶる歌詞。 この作品への熱い想いをすべてぶつけてくださった福山雅治さんによる渾身の楽曲。まさに、映画『ラストマン』の物語を完成させる、究極の「最後のピース」が今、ここにできあがったという確信に満ちています。この感動を、ぜひ劇場の大スクリーンで、その耳で体感してください！」

■デジタルシングル「木星 feat. 稲葉浩志」

2025年12月24日(水)配信開始

作詞：稲葉浩志

作曲・編曲・プロデュース：福山雅治

ストリングスアレンジ：井上鑑

アミューズ／Polydor Records

