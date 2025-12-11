44ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¡×Äï¤Ïº£¡ÄÁÐ»Ò¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÉã¿Æ¤Ë¡¡Ë´¤·»¤Ï¤¤¤Ä¤â¿´¤ÎÃæ¡ÚÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡Û
¡¡²¼È¾¿È¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·ë¹çÁÐÀ¸»ù¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¥È¤Á¤ã¤ó¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÄï¡¢¥°¥¨¥ó¡¦¥É¥¯¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷Í½Äê¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î～¶â¡¢¸å1¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û44ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¯¤Á¤ã¤ó¡¡¡Öº£¤Ï¹¬¤»¡×¤È¸ì¤ëÉ½¾ð¤Ï¡¢½ÀÏÂ¤Ê¾Ð´é
¡¡¥É¥¯¤µ¤ó¤¬¹õÌøÅ°»Ò¡Ê92¡Ë¤Ë¼ê»æ¤òÁ÷¤Ã¤¿»ö¤«¤éº£²ó¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£1988Ç¯¤Ë¹Ô¤Ã¤¿·»¡¦¥Ù¥È¤µ¤ó¤È¤ÎÊ¬Î¥¼ê½Ñ¤«¤é37Ç¯¤¬·Ð²á¡£2006Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢09Ç¯¤Ë¤ÏÁÐ»Ò¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤ÄÉã¤Ë¡£ÂçÊÑ¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¹¬¤»¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥É¥¯¤µ¤ó¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤Ä¤â¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢2007Ç¯¤Ë26ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥È¤µ¤ó¤À¡£¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤âËüÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Ù¥È¤µ¤ó¤ÎÊ¬¤Þ¤ÇÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬º£¤Î´ê¤¤¤À¤È¸ì¤ë¡£Ê¬Î¥¼ê½ÑÁ°¤ÎÍÄ¾¯´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤ÆÉã¤È¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤Ê¤É¡¢º£¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£
