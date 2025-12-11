ロックバンド「アルコサイト」が10日、公式サイトを更新。ベースを担当していた茺口亮さんが9日に亡くなったことを発表した。



【写真】今年9月のライブでベースを演奏する濱口さん

公式サイトでは「アルコサイトに関するお知らせ」と題して文書を公開。「アルコサイトのベース茺口亮が令和7年12月9日に永眠致しました」と発表した。告別式については、近親者や関係者のみで執り行うことを知らせた。



濱口さんは亡くなる前日の8日まで、主催イベントを告知するため自身のX（旧ツイッター）を更新していた。翌9日にはアルコサイトの公式Xなどで「メンバーの諸般の事情により」として、出演予定だったライブをキャンセルしている。



このお知らせについて「突然の悲報で、メンバー・スタッフ全員が、現実を受け止められない状態にあります」と、関係者全員が驚きと悲しみを隠せないことも記した。今後の活動については、改めて知らせることを報告した。



アルコサイトは大阪を中心に活動する4人組ロックバンド。メンバーはボーカルギターの北林英雄、ベースの茺口亮さん、ドラムの森田一秀、ギターの小西隆明。



（よろず～ニュース編集部）