仕事の日の朝、「今日はダメだ…絶対に熱があるはずだ」と思いながら体温計を手に取った経験はないだろうか。もちろん、結果は平熱でがっかりしてしまうところまでがセットだ。このような体験を漫画としてSNSに投稿した作品『体だけバリ元気で休めない』（作：グレうさぎさん）がX（旧Twitter）で8.2万いいねを集めている。



【漫画】『体だけバリ元気で休めない』

ある日の朝、強烈な体のだるさで動けないと感じたグレうさぎさん。「これは発熱している」と確信し、体温計で熱を測るもなぜか平熱。それでも喉の痛みを理由に「食事か喉を通らない」と思うものの、いざ食べるといつも通りに食べられてしまう。



どうにか会社を休めるような理由を探すグレうさぎさんだったが、特に理由が見つからない。そして結局、グレうさぎさんは定時に出勤するのだった。



読者からは「絶対熱ある→平熱の流れ、わかりすぎる…人生で50回くらいやってます」「ほんとこれ。限界なのに体調が崩れない」など、同じ経験をしたと共感の声が多くあがっている。



そこで同作について、作者のグレうさぎさんに詳しく話を聞いた。



ーこのエピソードを漫画にしようと思ったきっかけがあればぜひ教えてください。



この投稿のような感じの日が3日間続いたので、面白くなって漫画にしました。漫画にして、それを「誰かに笑ってもらえたら何よりだな」と思って描きました。



ーだるいと感じながらも定時にしっかり出勤できたのは、どのような気分の切り替えがあったのでしょうか？



好きな音楽をかけたり、お菓子を口に放り込んだりして、体を動かすエネルギーにします。あとは、「ここで休んだら明日の出勤ちょっと嫌だぞ」などと自分に活を入れますね。本当にダメなときに休むための信頼貯金だと思って、なんとか気合いで体を動かします。



ー同じように朝のだるさと戦っている読者に励ましの言葉があればお願いいたします！



出勤さえしてしまえば勝ちです。体をあたたかくして、エネルギーを摂って、なんとか一緒に乗り越えましょう。でも本当に辛いときは休んでください！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）