女優のシドニー・スウィーニー（28）が、ブリーチのしすぎで髪が抜けてしまったことを明かした。ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』で演じたキャシーのブロンドヘアを気に入っていたが、頻繁にサロンでブリーチを繰り返した結果、髪を傷めてしまったという。



【写真】ウィッグを使用中！地毛の髪色も七変化

アリューア誌でアマンダ・セイフライドと対談したシドニーは、「ブロンドは好き。キャシーのブロンドも大好き。でもシーズン1と2の頃、キャシーの髪色に染め続けていたら髪が抜けてしまって、やめざるを得なかったわ」と語った。



現在は地毛を伸ばして自然なスタイルに戻している最中で、髪色を変えるときは染めるのではなくウィッグを使っているという。「今は地毛を伸ばしているところ。ウィッグって最高」と続けた。



さらに最近では、長かった髪をボブに切り、大きなイメチェンを敢行。ハリウッド・リポーターのインタビューでは、この大胆なスタイル変更に「最初は少し不安だった」と打ち明けたものの、「長い髪は私のセキュリティブランケットみたいなものだった。でも今の髪型は気に入っている。新しい自分に出会える気がする」と語っている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）