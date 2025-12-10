株式会社レクビィは、半期総決算として「レクビィ OSE キャンペーン」を2025年12月6日から14日までの期間限定で開催する。このキャンペーンでは、豪華な標準装備を備えながらも500万円台という価格設定を実現した新型キャンピングカー「レクビィ コット OSE」と「ホビクル タウンランダーOSE」が、合計15台の限定生産で即納体制で投入される。通常、数ヶ月待ちとなる人気モデルにおいて、待たずに手に入るこの機会は、キャンピングカーの購入を検討しており、納期や装備、価格のバランスを重視するユーザーにとって注目すべき情報である。

レクビィ OSE キャンペーンの概要

「レクビィ OSE キャンペーン」は、キャンピングカーの購入において多くのユーザーが直面する「納車待ち」の課題を解消するため、レクビィが企画した特別なイベントである。2025年12月6日から14日までの期間中、レクビィの直営3店舗にて、納車待ちなしの「展示即売車」や早期納車が可能な「完成車」、さらに厳選された「特選中古車」が一堂に集結する。今回の目玉となるのは、このキャンペーン期間中にのみ手に入れることができる新型「OSE」シリーズの限定15台である。これらの車両は通常予約が殺到するレクビィの人気車種でありながら、待つことなく手に入れることが可能であるため、年末に新しいキャンピングカーでの旅を始めたいと考える自動車愛好者やツーリングファンにとって、見逃せないチャンスとなるだろう。

新型「OSE」シリーズの基本特長

今回直営店限定で発売される新型モデル「レクビィ コット OSE」と「ホビクル タウンランダーOSE」は、両モデル合わせてわずか15台という希少性が特徴である。これらのキャンピングカーは、レクビィが長年にわたり培ってきた技術とこだわりが凝縮されたモデルであり、特に「豪華装備」と「価格設定」のバランスが際立っていると同社は説明している。ベース車両にはトヨタ・ハイエースや日産・キャラバンといった国産バン（通常のバンをベースに内装を架装したキャンピングカーを指す「バンコン」スタイル）が採用されており、日本の道路事情や駐車環境に最適化されている点が特徴である。車内の快適性を確保するため、徹底した断熱処理が施されており、季節を問わず快適な車中泊やアウトドア活動が可能である。また、一つ一つ手作りで製作される木製の家具は、見た目の美しさだけでなく、高い実用性も兼ね備えている。

充実の標準装備と技術的な特徴

新型「OSE」シリーズの最大の魅力は、その豪華な標準装備にある。キャンピングカーでの快適性を大きく左右する電力設備として、エンジン停止中でも使用可能な12Vエアコンや、寒い季節でもエンジンをかけずに車内を暖めることができるFFヒーター（燃料を燃焼させて温風を発生させる暖房装置）が搭載されている。さらに、大容量のリチウムイオン電池（300Ah：高いエネルギー密度を持つ充電可能な二次電池）と、家庭用電化製品の使用を可能にする2000Wインバーター（直流を交流に変換する装置）がセットで装備されており、長時間の電力供給を実現する。これにより、電子レンジやドライヤーなども車内で気兼ねなく使用できる。また、太陽光でバッテリーを充電するソーラーパネルも搭載され、エコに電力を確保し、アウトドアでの長期滞在をサポートする。

運転支援・安全装備も充実しており、初めての場所でも安心のナビゲーション、万が一の事故に備えるドラレコ付きデジタルインナーミラー、駐車時に役立つバックカメラが全て標準搭載されている。これらは現代の車旅において不可欠な装備であり、最初から完備されている点はユーザーにとって大きなメリットとなるだろう。

OSEシリーズ共通の標準装備

各モデル専用装備

快適性・電力設備 12Vエアコン FFヒーター マックスファン（またはソーラーパネル） リチウムイオン電池(300Ah) インバータ2000W AC/DCコンバータ 外部AC100V入力（エアコン専用、充電装置含む） 室内AC100Vコンセント/DC12V/USBソケット ポータブル電源用室内コンセント LEDバーライト(USBソケット付き) 居住性・収納 リア左サイドパネルモールシステム 脱着式テーブル 天井ポール カーテン 運転支援・安全装備 ナビゲーション/ETC ドラレコ付きデジタルインナーミラー バックカメラ

レクビィコットOSE専用装備 冷蔵庫 ホビクルタウンランダーOSE 専用装備 3段式ベッドマット棚(スライドエクステンダー付き) 300mm幅ベッド×2、410mm幅ベッドマット×1 410mm幅ユーティリティフック付きベッドマット×1 ベッドマット固定具

キャンピングカーの車内の様子

▲ 広々としたレクビィ コットOSEの室内。青とベージュのシートで構成されたダイニングエリアがあり、木目調の落ち着いた空間が広がっている。

価格・発売情報

これだけの豪華装備とレクビィの品質が詰まった新型「OSE」シリーズは、価格面でも注目に値する。同社は「常識を覆す価格」と表現しており、通常であればオプションで数十万円から100万円近くかかる電装品や快適装備が標準搭載されながら、以下の価格で提供される。

項目 詳細 発売日 2025年12月6日～14日（キャンペーン期間中） 価格 5,995,000円（税込、ガソリンAT 4WD） 対象車種 レクビィ コット OSE、ホビクル タウンランダーOSE 限定台数 合計15台

この価格設定は、キャンピングカー市場において、コストパフォーマンスの高い選択肢として評価できる。単なる移動手段としてだけでなく、「動く別荘」としての機能と快適性をこの価格で手に入れられることは、キャンピングカー購入を検討する多くのユーザーにとって魅力的な要素となるだろう。

販売店舗と購入の機会

新型「OSE」シリーズは、直営店限定の特別モデルであり、合計15台のみの限定発売である。この希少性の高いキャンピングカーを手に入れるためには、以下のレクビィ直営3店舗へ早めに足を運ぶことが推奨される。

レクビィ オスト ベネヴェント（神奈川県大和市）

〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間10-1 電話：046-273-2135 公式サイト：https://recvee.jp/recvee_ost/

▲ 神奈川県大和市にある「レクビィ オスト ベネヴェント」。キャンピングカーが多数駐車されており、実車を確認できる。

レクビィ ステーション（愛知県瀬戸市）

〒480-1207 愛知県瀬戸市品野町1丁目126-1 電話：0561-59-7788 公式サイト：https://recvee.jp/recvee_station/

▲ 愛知県瀬戸市にある「レクビィ ステーション」。空撮された画像で、多くのキャンピングカーが並ぶ様子がわかる。

レクビィ エスト（京都府京都市伏見区）

〒612-8207 京都府京都市伏見区横大路三栖山城屋敷町111 電話： 075-606-7717 公式サイト：https://recvee.jp/recvee_est/

▲ 京都市伏見区にある「レクビィ エスト」の店舗外観。様々なバンが並び、ソーラーパネル搭載車も確認できる。

老舗レクビィのブランド力

株式会社レクビィは、1984年創業の老舗キャンピングカービルダーである。同社は「クオリティ・オブ・ライフ（Quality of Life）：人生の質や満足度」の向上を企業理念に掲げ、ユーザーの豊かな人生をサポートするキャンピングカーづくりを目指している。日本の狭い道路事情や駐車環境に最適化するため、トヨタ・ハイエースや日産・キャラバンといった国産バンをベースにしたバンコンを中心に開発している点が特徴である。長年の経験と確かな技術に裏打ちされたレクビィの車両は、単なる移動手段としての自動車ではなく、車内でのスムーズな生活動線、徹底した断熱処理、そして水回りを安心して使える防水マルチルームの設置など、細部にわたるこだわりが「手造り」で施されている。一台一台に職人の情熱が込められているからこそ、安心で快適な旅が実現するといえる。

まとめ：この年末、新しい自由を手に入れよう

「レクビィ OSE キャンペーン」は、キャンピングカー購入を検討しているユーザーにとって、非常に魅力的な機会である。待たずに手に入る即納車、12VエアコンやFFヒーターなど豪華装備を標準搭載した新型「OSE」シリーズ、そして500万円台という価格設定は、高い注目を集めるだろう。1984年創業の老舗レクビィが誇る高品質と信頼性も、購入の大きな決め手となる。今回の「レクビィ コット OSE」と「ホビクル タウンランダーOSE」は合計15台という限定生産であるため、気になる方は2025年12月6日から14日までのキャンペーン期間中に、ぜひ早めに直営店に足を運び、実車を確認することをおすすめする。この機会を逃さず、新しいキャンピングカーで自由なツーリングや車中泊、カスタムを楽しむ旅をスタートさせてみてはいかがだろうか。

リリース提供元：株式会社レクビィ