バイエルンの17歳MFレナト・カールがCLで活躍

ドイツ1部バイエルン・ミュンヘンは12月9日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）第6節でポルトガル1部スポルティングと対戦して3-1で勝利した。

この試合でバイエルンに所蔵する17歳のドイツ人MFレナト・カールがCL新記録を樹立した。

前半12分にスポルティングのゴールネットを揺らしていたカールだが、この得点は味方のオフサイドで認められず。先制を許していたバイエルンだが、1-1で迎えた後半20分、右サイドにボールを展開。折り返しをカールはエリア内で左足で受けて右に流れながら右足でニアサイドにシュートを放つと、これが決まってバイエルンが逆転した。その後も1点を加えたバイエルンが3-1で勝利した。

17歳という若さでバイエルンのトップ下として先発しているカールは、多くのチャンスに絡んでその才能を示し続けている。ドイツメディア「Abend Zeitung」は「17歳が10番の位置で先発出場したのはもはや驚きではない。早い時間帯のゴールは惜しくもオフサイドに阻まれた。それでもボレーシュートを決めた。背後のスペースをうまく使ったが、GKの好セーブに阻まれた。そんななかでバイエルンのハイライトを作り出した。2-1としたゴールは左足で受けて、右足でシュートを放った。技術的には完璧だ。彼は3試合連続でゴールを決めた大会の歴史上（1992-93から）最年少選手となった」と、伝えている。

この試合のだけでも、そのポテンシャルの高さが感じ取れるカール。ドイツ王者ですでに頭角を現している17歳は、次の試合となる来年1月のロイヤル・ユニオン・サン＝ジロワーズ戦で記録を伸ばせるかが注目される。（FOOTBALL ZONE編集部）