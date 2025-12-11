º£µ¨J1¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É²¦¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¤¤Î¤«¤è¡×¡¡36ºÐ¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬·òºß¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ®¤¤¤Í¤ó¡×
º£µ¨J1¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤ËÃíÌÜ
¡¡º£µ¨¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤âÁ´38Àá¤ò½ª¤¨¡¢¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤¬Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡J¥ê¡¼¥°¸ø¼°¡ÖJ STATS¡×¤Ç¤Ï³Æ¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°ÌÀª¤Î´é¤Ö¤ì¤¬¡Ö±Ê°æ¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ®¤¤¤Í¤ó¡×¡Ö¥Ý¥Ý¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¤¤Î¤«¤è¡×¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤ÎFW¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý¤Ç35.5km/h¤òµÏ¿¡£¥ê¡¼¥°Àï12»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢24ºÐ¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍFW¤¬ÀäÂç¤Ê¿ô»ú¤Ç¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É1Éô¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤ò¤·¤¿FW»³ÅÄ¿·¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎMF»³²¼ÎÊÌé¡¢FW¥¦¥§¥ë¥È¥ó¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÎÃæÂ¼ÁðÂÀ¤Î4¿Í¤¬35.4km/h¤ÇÊÂ¤ó¤À¡£6°Ì¤Ë¤â3¿Í¤¬ÊÂ¤Ó¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¤ÎMFÈîÅÄÌîÏ¡¼£¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤ÎDFÃæ»³¹î¹¡¢FW±Ê°æ¸¬Í¤¤¬35.3km/h¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÈîÅÄÌî¤ÏÂè37Àá¤Î²¬»³Àï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢½Ð¾ì¤ï¤º¤«1»î¹ç¤Ç¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£36ºÐ¤Î±Ê°æ¤ÏËèÇ¯¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡£Ç¯Îð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ïº£µ¨¤â·òºß¤À¤Ã¤¿¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö±Ê°æ¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ®¤¤¤Í¤ó¡×¡Ö¥Ý¥Ý¤½¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¤¤Î¤«¤è¡×¡Ö½éÂ®¤Î»³²¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥¦¥§¥ë¥È¥ó¡×¡Ö1»î¹ç¤Ç6°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¨¤¤¤Í¡×¡ÖÈîÅÄÌî¤Ï±Ê°æ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Â®¤¤¤Î¤«¡×¡Ö±Ê°æ¸¬Í¤¤è¤êÂ®¤¤¤Ã¤Æ¸«¤ë¤ÈÂ®¤µ¤ò¼Â´¶½ÐÍè¤ë¤Ê¡×¡Ö±Ê°æ¤ÏÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¥Þ¥¸À¨¤¤¡×¤Ê¤É¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢º£µ¨J1¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë