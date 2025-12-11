マスクを外せなかった少年の“垢抜け”…無整形でK-POPアイドル級のイケメンに「自分ならできると信じる気持ちが芽生えた」
15歳と20歳の自身を比較した「垢抜け」投稿がInstagramで話題を集めている。投稿したのはリヒトさん（@licht._.rrr/）。その変化ぶりに、135.2万表示、7300件以上のいいねが集まり、「これは凄い！とても努力されたんでしょうね」「ヘアセットもメイクもかっこいい」「努力できる人本当に尊敬します」などのコメントが寄せられた。5年間の美容への取り組みについてリヒトさんに聞いた。
【写真】リヒトさんの5年後…K-POPアイドル級イケメンに変化を遂げたビフォーアフター
――「垢抜け」したいと強く思った理由はどのようなところにあるのでしょうか？
「高校三年生の頃から真剣に取り組みだしました。高校ではコロナ禍だったこともあり、ずっとマスクをつけていたのですが大学に入り、これからはマスクを外して生活しなければならないと実感した時に、垢抜けなきゃと思うようになりました」(リヒトさん)
――投稿にある15歳と20歳の間で、特に力を入れた美容法やメイクのポイントは何ですか？
「韓国アイドルのようになりたかったので、日焼けはしないように日傘や日焼け止めは欠かさなかったです。また、マッサージや小顔体操も毎日続けています。メイクは自分なりにどうやったら韓国アイドルぽくなれるか常に研究し続けています」
――ご自身の変化について、周囲の人からはどのような反応がありましたか？
「かっこよくなったね！や誰かわかんなかったなど沢山言っていただけました」
――「垢抜け」を通じて、ご自身の内面や考え方にどのような変化がありましたか？
「成功体験を得たことで、新しい挑戦をする事への躊躇いが減ったと思います。自分ならできると信じる気持ちが芽生えたのがいちばん大きいです」
――「垢抜け」をこれから目指したいと考えている人へ、具体的にアドバイスできることは何ですか？
「周りの意見を聞きすぎないことだと思います。身近にも批判的な意見を言う人は居てしまうので、プラスのことだけ聞いてあとはフル無視でなりたい自分になることがいちばん大切だと思います」
――今後の美容やファッションで、新たに挑戦したいと考えていることは何ですか？
「もっとメイクについて発信して男性もメイクするのが当たり前の世の中を作ることが目標です。そのためにもコスメブランド立ち上げが夢です」
