¡¡2025Ç¯11·î25Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥é¥óÄ¹´±¤¬¡¢·úÂ¤¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¿·¤¿¤Ê¿å¾åÀïÆ®´Ï¡Ö¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡×¤Î·×²è¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¤³¤ì¤é¤â¸õÊä¡Ä¡©¡Û¤Ý¤·¤ã¤Ã¤¿¿··¿¥Õ¥ê¥²¡¼¥È·×²è¤Î¡ÖÂå¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê´Ï¡Ê²èÁü¡Ë
¡¡Æ±³¤·³´Î¤¤¤ê¤Î·×²è¤Ï¡¢¤Ê¤¼ÆÜºÃ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³¤¾å¼«±ÒÂâ¤Î¤â¤¬¤ß·¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÂÐ´Ï¡¦ÂÐÀø¡¦ÂÐ¶õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¤Ì³¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯¤³¤Ê¤»¤ë¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ï¡¢º£¤äÂçÂ¿¿ô¤Î¹ñ¤Î³¤·³¤Ë¤ÏÉÔ²Ä·ç¤ÊÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï2015Ç¯¤Ë¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥¶¡¼¥É¡¦¥Ú¥ê¡¼µé¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤òÂàÌò¤µ¤»¤Æ¤«¤é¡¢¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¿å¾åÀïÆ®´Ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥¶¡¼¥É¡¦¥Ú¥ê¡¼µé¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ÂÐ¥Æ¥íÀï¤Ê¤É¤ÎÈóÀµµ¬Àï¤Ø¤ÎÂÐ±þÇ½ÎÏ¤ò½Å»ë¤·¤¿¡¢LCS¡Ê±è³¤°èÀïÆ®´Ï¡Ë¤Î¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹Î¾µé¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹½Â¤¾å¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¾å¾º¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤¦¤¨¡¢¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¼çÇ¤Ì³¤¬ÈóÀµµ¬Àï¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤È¤Î¹ñ²ÈÂÐ¹ñ²È¤ÎÀµµ¬Àï¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·²¼¤Ç¤ÏLCS¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬º¤Æñ¤À¤È¹Í¤¨¡¢·×²è¤òÊÑ¹¹¡£52ÀÉ¤Î·úÂ¤¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤¿LCS¤ò32ÀÉ¤ÇÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë20ÀÉÊ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢LCS¤ËÈæ¤Ù¤Æ¸ÇÄêÊ¼Áõ¤¬½¼¼Â¤·ÂÐ´Ï¡¦ÂÐ¶õ¡¦ÂÐÀø¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¤Ì³¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¥ß¥µ¥¤¥ë¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡ÖFFG¡ÊX¡Ë¡×¤ò·úÂ¤¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²ÌÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤Ï2020Ç¯4·î¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÂ¤Á¥´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥£¥ó¥«¥ó¥Æ¥£¥¨¥ê¤¬Äó°Æ¤·¤¿¡ÖFREMM¡×¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢³¤·³¤Ç¤Î¸Æ¾Î¤Ï¥«¥ë¥í¡¦¥Ù¥ë¥¬¥ß¡¼¥Ëµé¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ëÀß·×°Æ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Æü¥Õ¥£¥ó¥«¥ó¥Æ¥£¥¨¥ê¤Î¥¢¥á¥ê¥«Ë¡¿Í¥Õ¥£¥ó¥«¥ó¥Æ¥£¥¨¥ê¡¦¥Þ¥ê¥Í¥Ã¥Æ¥£¡¦¥Þ¥ê¡¼¥ó¤È1ÈÖ´Ï¡Ö¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÀß·×¤È·úÂ¤·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢2022Ç¯8·î31Æü¤Ë¤Ïµ¯¹©¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¤Î·úÂ¤·×²èÃæ»ß¤Ï¡¢³«È¯¡¦·úÂ¤¤ÎÂçÉý¤ÊÃÙ±ä¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥³¥¹¥È¤Î¹âÆ¤Ëµ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏCOVID-19¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÂçÎ®¹Ô¤ËÈ¼¤¦»º¶È³¦¤Îº®Íð¤ä¡¢Á´À¤³¦¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤È¤¤¤¦À¼Á¾å¡¢¥¢¥á¥ê¥«À½ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤Á¤Ê¡Ö¤¢¤ì¤â¤³¤ì¤âÉÂ¡×¤È¤Ç¤â¸À¤¦¤Ù¤ÁõÈ÷¤ÎÄÉ²Ã¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¤Á¥¶È¤ÎÂçÉý¤ÊÇ½ÎÏÄã²¼¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤â¤½¤â¿··¿¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤¬³°¹ñ´Ï¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ï¥±
¡¡ÎäÀï´ü¤Þ¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¤Á¥¶È¤ÏÀ¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÎäÀï½ª·ë¸å¤Î·³½Ì¡¢Í½»»ºï¸º¤ÇÌó300¤«½êÂ¸ºß¤·¤¿Â¤Á¥½ê¤ÏÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Âç·¿´ÏÁ¥¤ò·úÂ¤¤Ç¤¤ëÂ¤Á¥½ê¤Ï¿ô¤«½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ï¥¶¡¼¥É¡¦¥Ú¥ê¡¼µé¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡Ö¥ô¥¡¥ó¥Ç¥¯¥ê¥Õ¥È¡×¡£´û¤ËÂàÌòºÑ¤ß¡£¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤¬µ×¡¹¤ËÂçÎÌÆ³Æþ¤¹¤ë¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡Ê²èÁü¡§¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¡Ë
¡¡ÎäÀï½ª·ë¤ËÈ¼¤¦·³½Ì¡¢Í½»»¤Îºï¸º¤Î±Æ¶Á¤ÏÂ¤Á¥Ç½ÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³«È¯Ç½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤â¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎäÀï´ü¤Þ¤Ç¤Ï¼«Á°¤Ç³«È¯¤Ç¤¤¿¿å¾åÀïÆ®´Ï¤Î¸¶·¿¤ò¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿FREMM¤Ëµá¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¾Úº¸¤Î°ì¤Ä¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Õ¥£¡¼¥é¥óÄ¹´±¤Ïº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤È2ÈÖ´Ï¡Ö¥³¥ó¥°¥ì¥¹¡×¤Î¤ß¤Ï·úÂ¤¤òÂ³¹Ô¤·¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¡Ö¤è¤ê¿×Â®¤Ë·úÂ¤¤Ç¤¤ë¿·¤·¤¤´ÏÄú¥¯¥é¥¹¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤Ã¤¿¤éÆüËÜ¤âÄó°Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©
¡¡¶áÇ¯¤Ç¤Ï³«È¯¡¦·úÂ¤´ü´Ö¤ÎÃ»½Ì¤È¥³¥¹¥È¤Î½Ì¸º¤òÁÀ¤Ã¤Æ¡¢Â¾¹ñ¤¬³«È¯¤·¤¿¿å¾åÀïÆ®´Ï¤ÎÀß·×¤òÎ®ÍÑ¤·¤Æ¿··¿¿å¾åÀïÆ®´Ï¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤¬¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¤Î¥Ù¡¼¥¹¤òFREMM¤ËÁªÄê¤·¤¿¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÁÀ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥£¡¼¥é¥óÄ¹´±¤Ï¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¤ËÂå¤ï¤ë¿··¿¿å¾åÀïÆ®´Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¿×Â®¤Ë·úÂ¤¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤ò½Å»ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂ¤Á¥Ç½ÎÏ¤ÎÉü³è¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÄ«°ìÍ¼¤Ç¼Â¸½¤Ï¤·¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢¿×Â®¤Ê·úÂ¤¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¿·¤¿¤Ê¿å¾åÀïÆ®´Ï¤â³°¹ñ´ë¶È¤ÎÀß·×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¹ç¡¢´û¤ËÂ¾¹ñ¤Ç¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¥¤¥®¥ê¥¹¤ä´Ú¹ñ¤Ê¤É¤âÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ë¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢É®¼Ô¤ÏÆüËÜ¤â¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÄó°Æ¤·¤¿¡ÖFFM-AAW¡×¡Ê²þ¤â¤¬¤ß·¿¡Ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î´ðËÜÀß·×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Æ³Æþ¹ñ¤Î»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê¿å¾åÀïÆ®´Ï¤ò³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¼êË¡¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ø¤ÎÄó°Æ¤Ç³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢FFM-AAW¤Ë¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤âÆ³Æþ¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¼ÂÀÓ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄó°Æ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤Ï¡¢·³¤¬»ÈÍÑ¤¹¤ëËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ò¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ÇÀ½Â¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥óµé¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ê¼Áõ¤Ê¤É¤ÎÁõÈ÷¤Ï¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÂ¤Á¥¡¦ËÉ±Ò»º¶È¤Ø¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢·è¤·¤ÆÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸´ðËÜÀß·×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´ÏÄú¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Í»ö¡¦Ê¿»þ¤òÌä¤ï¤ºÉôÉÊ¤ÎÍ»ÄÌ¤ÎÉý¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·±Îý¥×¥í¥°¥é¥à¤Î°ìÉô¶¦ÄÌ²½¤â¸«¹þ¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì°Ê¾å¤ËÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¡¢Æ±»Ö¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤È¶¦¤Ë½àÆ±·¿´Ï¤Ç¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤ò¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·³»öÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë³¤ÍÎ¤Î¼«Í³ÍøÍÑ¤òÀ©¸Â¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀá¤Î¤¢¤ëÃæ¹ñ¤Ë¡¢Ìµ¸À¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤âÀ¸¤¸¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²¾¤ËÆüËÜ¤¬FFM-AAW¤òÄó°Æ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄó°Æ¤ò¥¢¥á¥ê¥«³¤·³¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊ¤ÎÀß·×¤òÄó°Æ¤Ç¤¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¼±¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢FFM-AAW¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤ËÄó°Æ¤·¤Æ¤ß¤ë²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤ÈÉ®¼Ô¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
