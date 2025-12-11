和風たらこスパゲッティが旨い東京の4軒　これぞ“海の宝石箱”

カルボナーラやボロネーゼもいいけれど、たまには日本のエッセンスを取り入れた「和風スパゲッティ」はいかがですか？今回はたらこをベースにした「傑作」と呼びたくなる逸品たちをご紹介します。

ああ、“入江”ごと口に入れる快感『スパゲティダン』＠目黒

たっぷりとかかった海鮮に隠し味の大根おろしが爽やかさをプラス。添えられたたくあんも特徴の逸品だ。

「TV番組に取り上げられたら、それを見たお客さんが皆さん、たらこを頼むようになりましてね。80年代にはたらこ特化店になっちゃったんです」と語るのは1976年創業の味を守り続ける、元お客だった2代目店主の島崎弘さん。

たらこイクライカ大根おろし1550円

『スパゲティダン』たらこイクライカ大根おろし 1550円 口の中に広がる海のフレーバー。部分部分で食べるか、全部を混ぜて食べるかはお好きなように。愛好者にはお忍び芸能人もいるとか。

たらこを変えると味が変わるので、選別には目も舌も慎重に使う。

「昨今はロシアの戦争の影響があるのよね」と、世界情勢にも気を配るのがたらこの道。

もっちり旨く、小麦が香る麺はニューオークボ。特製の2．1ミリを作ってもらい、想定より1分長く12分茹でるのミソで、具とよく絡む。

味わいある木皿はサンドペーパーで削ってニスを塗り、丁寧に修繕して使う。これぞ、伝統店の心意気だ。

『スパゲティダン』店主 島崎弘さん

店主：島崎弘さん「おいしいと思うものを丁寧に作っております」

『スパゲティダン』店内は昭和の喫茶店風。通にはサラダの店長特製トマトドレッシングも好評だ

［店名］『スパゲティダン』

［住所］東京都品川区上大崎2-15-5長者丸ビル1階

［電話］03-3446-7893

［営業時間］11時半〜14時半、17時半〜20時半

［休日］土・日・祝

［交通］JR山手線ほか目黒駅東口から徒歩2分

華麗＆多彩なアレンジに食べる前から胸躍る『nokisaki商店』＠新大塚

間借り営業を経て、2023年にオープンしたスパゲッティ専門店。ナポリタンやミートソース系などもありつつ、特にランチメニューの大半を占めるのが明太子＆たらこフレーバーなのだ。

タラコとワサビのエビまみれ1480円

『nokisaki商店』タラコとワサビのエビまみれ 1480円 爽やかなわさびの香りとピリッとした刺激がタラコのコクを引き立たせる

それもワサビクリームと合わせてみたり、バジルを使ったジェノベーゼ仕立て、はたまた梅やウニといった和素材とのタッグなど、変化球のアレンジを効かせても、食べてみればたらこをきちんと主役に立たせた一体感に舌を巻く。

麺はイタリア産の乾麺でやや細めのスパゲッティーニ。ほんの少し長めに茹でたもっちり感がイタリアンのパスタでなく日本のスパゲッティらしい表情を生んでいた。

さらにディナータイムは、つまみにうれしいバルメニューが揃い、ピッツァもオンメニュー。ワイン片手にがっつり行こう！

『nokisaki商店』店主 鈴鹿宗史さん

店主：鈴鹿宗史さん「ランチタイムは大盛り（150g）まで増量無料です！」

『nokisaki商店』

［店名］『nokisaki商店』

［住所］東京都豊島区南大塚3-2-10林ビル1階

［電話］03-6826-9428

［営業時間］11時半〜14時半LO、17時半〜21時LO※土：12時〜14時LO、18時〜21時LO

［休日］日・祝

［交通］地下鉄丸ノ内線新大塚駅1番出口から徒歩2分

魚卵専門店ならではのたらこ使いが贅沢！『田所食品』＠築地

たらこが麺に絡んでいるだけでなく底を埋め尽くすほどたっぷり。その量はなんと約50gで、大きめの1腹分に相当するという。

「うちは魚卵専門店で扱っている商品を使ってるので、これでもかっていうくらい惜しみなくたらこを入れられるんです」とは、店長の田所陽子さん。

魚卵屋のたらこパスタ900円、イクラトッピング＋300円

『田所食品』魚卵屋のたらこパスタ 900円、イクラトッピング ＋300円 たらこの味が際立つように、溶かしたバターを麺にまとわせてからたらこソースを絡めている

さらにシンプルだけど旨味が染み渡るのは、店で販売しているあごダシの粉末をたらこに加えているから。数年かけて探したという2．2mmの極太麺は、もっちりとした歯触りと濃密なソースの絡み具合も抜群。

トッピングのイクラがプチプチと弾け、夢中で食べてしまう。最後にソースが底に残っているはずなので、締めにひと口ご飯の追い飯（たらこパスタの場合は＋50円）を頼むのがツウ。ご飯とソースを混ぜて、たらこを味わい尽くしたい。

『田所食品』

［店名］『田所食品』

［住所］東京都中央区築地4-9-11

［電話］03-3541-7754

［営業時間］6時半〜14時（13時半LO）

［休日］日・祝、水不定休※祝日は営業する場合もあり

［交通］都営大江戸線ほか築地市場駅A1出口から徒歩3分

ソースと麺の旨みをかみしめる茹で加減がこだわり『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』＠白金高輪

店主の指宿孝幸さんは、『ハシヤ』の最後の弟子と言われた恵比寿の『アンクルトム』で10年間修業。

「パスタの種類やそば釜を使った茹で方、レシピはほぼ同じですが、コシがあるほうが好きなので麺の茹で時間を少し短くしたんです」。

確かに、硬いと感じる直前の絶妙な茹で具合！

タラコとウニ1600円

『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』タラコとウニ 1600円 たらこ、バターのほか、練りウニがたっぷり入ってお酒が合う

「タラコとウニ」をいただくと、まずウニの深くまろやかな風味にうっとり。そしてほどよい噛み応えがあることで、ウニの旨みやたらこのプチプチとした食感にじっくりと浸れるのだ。

また、白金という食通が集まる土地柄に合わせて、カラスミや生ウニなど使用する食材をより良いものに。

独立前にフレンチやドイツ料理などでも働き、肉や野菜使いの腕も上げたという。伝統に指宿孝幸さんのアイデアを加えた旬素材のオリジナルのスパゲッティもぜひ。

『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』店主 指宿孝幸さん・由希恵さん

店主：指宿孝幸さん・由希恵さん「開放的な空間でゆったり過ごして」

『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』

［店名］『IBU SAN TOCO（イブサントコ）』

［住所］東京都港区白金5-5-10・1階

［電話］03-5860-2595

［営業時間］11時半〜15時（14時半LO）、17時半〜22時（21時LO）

［休日］月・火（月が祝の場合は、火・水休み）

［交通］地下鉄南北線白金高輪駅4番出口から徒歩9分

撮影／小島昇（ダン、nokisaki商店、田所食品、IBU SAN TOCO）、取材／輔老心（ダン）、菜々山いく子（nokisaki商店）、井島加恵（田所食品、IBU SAN TOCO）

『おとなの週末』2025年10月号

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

