「嫌いな同僚がいなくなった」

「出世する未来を描けて、自信がついた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「背中を見て覚えろ」と言うリーダー

「教えなくても、見ていればわかるだろ」

そう言って、自分のノウハウや考えを明かさないリーダーは、組織にとって危険です。

一見、職人肌でかっこよく見えるかもしれませんが、これは単なる怠慢です。

自分の行動や判断の「意図」を伝えずに、部下が察して行動することを求める。

これはリーダーの責任放棄です。

「背中を見て学べ」が招く悪循環

このやり方の問題は、暗黙知のまま次世代に受け継がれない点にあります。

属人的な技術や価値観は、言語化・共有されなければ再現できません。

その結果、「あの人が辞めたら崩壊する組織」が出来上がってしまいます。

また、部下側も困惑します。何が正解かわからないまま仕事をすることで、自信をなくし、思考停止に陥ってしまう。

これでは人材は育たず、チームの生産性も上がりません。

リーダーが取るべき行動とは？

では、良いリーダーは何をしているのでしょうか？

それは「言語化」です。自分が何を考え、なぜその判断をしたのか。

その背景を丁寧に説明する。つまり、「背中」ではなく「頭の中」を見せることが重要です。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

思考を明確に言語化しなければ、部下には伝わらない。

判断基準を言葉で伝えることが、リーダーの仕事である。

――『リーダーの仮面』より

このように、自分の価値判断や優先順位の軸を開示することで、部下は「なぜその選択をするのか」が理解でき、思考力と判断力を育てることができます。

育成は「解説付きの実演」

いいリーダーは、ただ見せるだけではない。

たとえば、クライアントとの対応を部下に見せる際も、「なぜこの順番で話したのか」「どうして相手のこの発言をスルーしたのか」を後からきちんと説明します。

これがあるだけで、部下の理解度は段違いです。

逆に、「見て覚えろ」とだけ言って、自分はドヤ顔で仕事をしているリーダーには、未来がありません。

部下の育成が進まない、チームがいつまでも自分に依存してくる。

そう感じているリーダーほど、自分の言語化不足を疑ってみるべきです。

リーダーは仮面をかぶりましょう。

個人プレーを脱し、チームで成果を出すには、感情を脇に置き、思考を言語化する「仮面」が必要です。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。