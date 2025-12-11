「家畜用の電流棒で拷問」「女性への集団暴行」…非人道的なイラン政府に「絶食で抗議する」神秘主義者たちの覚悟

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：ナジラ・ヌリとショコウフェ・ヤドラヒ

ナジラ・ヌリ（1968年生まれ）とショコウフェ・ヤドラヒ（1967年生まれ）はニーマチュラヒー教団の神秘主義者（踊りなどを通じて神との一体感を追求する宗派の信者）である。

2018年2月20日、ふたりは神秘主義者の集会に参加していたときに、第7ゴレスタン通りで逮捕された。第7ゴレスタン通りにはドクター・ヌール・アリ・タバンデー（イラン最大の神秘主義教団であるニーマチュラヒー・ゴナバディ教団の精神的指導者）が住んでおり、治安当局がそこに検問所を設置し、彼を逮捕するかもしれないという噂があったため、教団員が抗議のために集まっていた。

およそ100人の教団員が治安当局に逮捕され、暴行され、血を流し大怪我を負った状態で独房に移送された。

ナジラとショコウフェはそのときの体験を次のように証言した。

「チャドルは着ない」という強い意志

--ショコウフェ、あなたも独房にいるときと、一般房にいるとき、ハンガーストライキをしましたね？

ショコウフェ：隔離房から出されたあと、座り込みを始めたんです。独房で何ヵ月も過ごした挙げ句、家族に電話することすら許されないことに抗議をしたくて。私たちの要求をきちんと受け止めてほしいと声をあげました。すると看守が私たちを集団で暴行しました。この目でパウア・アブドゥル氏自らが、攻撃の命令を下すのを見ました。

看守は私たちの頭や顔を、家畜用の電流棒で突き刺してきます。私は何度も電流を流され、しまいには痺れて何も感じなくなりました。頭から爪先まで電流棒で突かれたので、服はびりびりに破れました。そんな私たちを彼らはさらにひどく殴りました。だから座り込みだけではなく、ハンガーストライキをすることにしたんです。独房にいた他の神秘主義者たちも同じことを始めました。

私たちはハンガーストライキを18日間続けました。この間、囚人の家族が刑務所の外でほぼ休みなく立っていたそうです。私たちの様子を知りたいから刑務所の責任者に会わせろと要求していたのですって。刑務所の外の友人から願いが聞き入れられたとメッセージを受け取って、ストライキを終わらせました。

--面会はどうでしたか？

3ヵ月ごとに、対面の面会がありました。

--ナジラ、服装の規定はありましたか？

ナジラ：カルチャク刑務所に連れて行かれたときは、チャドルの着用がルールだった。私たちだけ着ていないと、他の囚人と馴染めないだろうと言われ、それもそうかと思ってチャドルを着ることにしたの。ある日、刑務所の房長の部屋に行くように言われ、コートを着てヒジャブも巻いた。それなのに、看守はチャドルを着ないのなら房長に会えないと言う。

「そういう決まりなんですね」と私は答えたわ。「それなら行きません」

それで自分のベッドに戻った。ついに向こうが折れるしかなくなり、私はコートとヒジャブで行った（神秘主義者は神と自身の直接対話を求めるため、イスラム教の戒律に限らず人為的ルールを認めない傾向にある）。

また別の日、家族が面会に来ていると言われ、私はまたチャドルを着ないで出てしまったの。再び看守が私を面会室に行くのを止め、チャドルなしでは面会できないと言う。だから私は独房に戻ったわ。看守が説得に来て、3ヵ月ぶりの顔を合わせての面会なのだから、チャドルを着て会いに行け、と言うの。私はチャドル姿なら家族に会わないと譲らなかった。ついに向こうが根負けして、私はチャドルを着ないで家族と面会できた。

刑務所に入る前と後で変わったこと

--ショコウフェ、独房と隔離房でどう感じたのか、話してもらえますか？

ショコウフェ：私は逮捕時に頭を殴られて、そのせいで困ったことになりました。まず、嗅覚がなくなってしまったんです。それに頭の傷は化膿し、熱が出ました。夜は特に苦しかったです。

ある夜、眠れなかったので起き上がり、真夜中でしたが、温めた水で頭の傷を洗いました。少しはマシになるかと思って。苦しかったです。しかし善い人間であろうとしました。実際、独房のなかで心の内は平穏でした。

ドクター・ヌール・アリ・タバンデーがどうなっているのか分からなかったので、それが心配でした。自分の3人の息子の置かれた状況も不明で、それも心配でした。カスラとポリアは神秘主義者だったので逮捕されました。アミールは神秘主義者ではないのに、やはり逮捕されました。あの子が私とふたりの兄弟のせいで逮捕されたのだと思うと、やるせなかったです。子どもたちはこの苦境を生き抜いていけるだろうかと気を揉みました。カスラは12年の禁固刑を科され、アミールは5年、ポリアは8ヵ月の刑期でした。カスラとアミールはまだ刑務所にいます。

ナジラ：私も、独房では常に誰かに見守られている感覚があったわ。実際には自分と2枚の毛布しかなかったのだけど。衛生状態は劣悪で清潔さなどかけらもなかったのに、気分は良かったの。ただキアラシュのことが心配で。息子がテヘラン中央刑務所に連れて行かれて、そこからまたどこかへ移送されたと聞き、いても立ってもいられない気持ちになったわ。

息子は嘘の自白をするよう、かなりの重圧にさらされているという話だった。夫と電話で話したとき、あの子を見つけて、サッター・ベヘシティ（サイード・サッター・ベヘシティは2012年にサイバー警察に逮捕され、拘禁中の拷問に抗議したのち死亡した）みたいに拷問されて独房で殺されたりしないように助けて、と懇願したの。嘘の自白をしてしまったら、そのまま死刑になるのではないかと思って。キアラシュがどうなっているのか分からない間は、私の人生最悪の、悲惨な時間だった。3ヵ月後、あの子の居場所が分かって、やっと息をつくことができたわ。逮捕の夜、私は息子が血を流しているのにその場から引き剥がされてしまったのよ！ 息子はあれほどの怪我をしているうえに、さらなる暴力と虐待が待ち受けている……あの瞬間、あの子の運命が見えたの。

振り返るとあの頃は、刑務所に入る前までは大事だと思っていた物事が、どうでも良いことになったみたい。逆に当たり前で気にも留めなかった、たとえばパスダラン通り（テヘラン中心部の大通り）を歩くことなどが新しい意味を持って自分に迫ってきたわ。キアラシュは16年半の刑を科されたので、もちろんまだ刑務所にいるの。それが最大の心配事よ。

