【サントリー学芸賞受賞】文筆家・荒井裕樹が語る『無意味なんかじゃない自分』が今の時代に響く理由

「病と闘いながら生命の意味を問うた作家」--こうした評価をされてきた作家・北條民雄に、その卑俗さや小心さに注目することで新たな光を当てた評論『無意味なんかじゃない自分』。このたび第47回 サントリー学芸賞を受賞したことを記念し、著者で文学研究者の荒井裕樹さんにお話をうかがいました。

インタビュー後編では、現代社会を生きる私たちと北條民雄の重なりや、障害者運動やウーマン・リブなど様々な運動に関わる人を研究してきた荒井さんが「答えが出ない問題」と向き合うときに大切にしていることを聞きました。

(取材・文／小沼理)

現代を生きる人と北條民雄をつなぐ

──『無意味なんかじゃない自分』では、2020年代の現代を生きる人と1930年代を生きた北條民雄をつなぐことを試みています。

荒井：「どうして今、北條なのか」はすごく意識しました。

正直、僕たちはハンセン病も北條民雄も、別に詳しく知らなくても生きていける。でも、知ったからこそ見えてくる世界はあると思っています。

現代は社会への閉塞感や、漠然とした不安・不満が渦巻いている時代ですよね。これは、たとえるなら、僕らはこの生きづらい時代や社会に「隔離」されている状況なのではないでしょうか。

逃げ場がない状況の中で、同じ苦しい者同士、どちらがマシかを争ってしまうような言葉や発想があふれているように思います。だからこそ、ハンセン病療養所という世間から隔離された場所で生き、「無意味なんかじゃない自分」を感じようと、同じ境遇にある人たちに不安や苛立ちをぶつけていた北條民雄の問題から学べることもあるんじゃないか。そう思っています。

--『無意味なんかじゃない自分』というタイトルは荒井さんが提案したと聞きました。この言葉は、ずっと荒井さんの中にあったのでしょうか。それとも、この本を書く中で出てきたものでしょうか。

荒井：書いていく中で出てきたものです。人物の評伝を書くとき、軸になるフレーズが出てくると全体の組み立て方が見えてうまく書けるんですよ。1970〜80年代の障害者運動を牽引した「青い芝の会」の横田弘さんの評伝なら「差別されてる自覚」というキーワード（『差別されてる自覚はあるか』現代書館）、ウーマン・リブの運動家で障害者運動に関わる米津知子さんだと「凜として」（『凜として灯る』現代書館）でした。

北條民雄がどう生きたか、当時の療養所の様子はどうだったか。そうした事実関係はある程度調べが済んでいて、本に書くべき情報はたくさんありました。そのうえで、北條民雄という人物が生きた物語に1本軸を通すなら、どんなフレーズが必要だろうか。特に今回は、文芸愛好家以外にも読んでほしかったので、普段は小説を読まない、北條民雄の名前も知らない人にも心当たりのあるフレーズを探しました。そこですっと出てきたのが、「無意味なんかじゃない自分」でした。

「無意味なんかじゃない自分」を求めて傷つける

──北條は自分の作品をらい文学（ハンセン病文学）として読まれることを嫌い、「自分は人間を書いているのであって、らいというのはただの場合だ」と主張しています。この発言を荒井さんはどう捉えていますか。

荒井：あまり、そのまま受け取らないほうがいいんだろうなと思っています。自分のやっていることを意に沿わない形でカテゴライズされるのが嫌だったのでしょう。療養所の中には文芸活動している患者も多かったんですけど、彼はその中でも「自分だけは別物だ」という意識を強く持っていたので、そうした意識が現れたのだと思います。僕はこうしたところも北條民雄っぽいなと感じますね。

--自分を差異化することで、「無意味なんかじゃない自分」を保とうとする。今の社会を生きる人にとっても心当たりがある感覚ですね。

荒井：例えば中高生の話を聞いていると、クラスメイトの中の「1軍」「2軍」といった言葉が普通に出てきます。「スクールカースト」という言葉が登場したのもずいぶん前のことで、最近はもっと新しい表現が出てきているのかもしれません。それくらい、こうした概念が日常化してしまいました。

この人は自分より上なのか下なのか。誰と誰が仲間で、誰と誰が敵なのか。今の若い人たちはクラスやコミュニティ内の人を緻密にマッピングしているように思います。これは大学で学生たちを教えていても感じます。かれらは表面上の人当たりはやわらかかったり、丁寧だったりします。ただ、それはこのマッピングがセンシティブなことだと自覚していて、一歩間違えるとお互いを深く傷つけるとわかっているからこそなんですよね。

こうした視線が行き交う人間関係の中で、思わず「無意味なんかじゃない自分」を求めて誰かを傷つけたり、とげとげしくなってしまったりする人って、昔も今もいると思うんです。そういう人が北條を読んだら、「あ、これは自分のことだ」って思うかもしれません。

──北條民雄っぽいことをやってしまう人もいるでしょうし、自分や誰かの北條民雄っぽい部分に対して潔癖になりすぎてしまうこともありそうです。今の社会の「問いの画素数」が粗く、イエスかノーの二択の判断を常に迫られる時代だから、少しでもノーになりうる自分を出せなくなるというか。

荒井：そうですね。この本は、「北條民雄みたいなことするのはやめましょう」というメッセージではないんですよ。「みんなでお行儀よく生きていきましょう」ということが言いたいわけではない。誰かを妬んだり恨んだりしてしまう自分は存在している。それを無理に善悪で裁断しようとするのではなく、ダメな部分や毒々しい部分を抱えながら、そういう自分を許したり、折り合いをつけたりしながら、自分と他人への敬意を模索できないか。そのために北條民雄から学べることはあるんじゃないかと思っています。

崇高さと小心さの振り幅にある人間らしさ

──北條民雄は『いのちの初夜』などの小説では崇高な話を書く一方で、作品や日記をよく読むと、小心な部分が見えてきます。荒井さんは「この崇高さと小心さの甚だしい距離感こそ、作家・北條民雄の興味深い点なのではないか」と評していました。

荒井：小心なところを持つ人間が崇高なことを書いても説得力がない、とも言えるかもしれません。でも、小心な人間だからこそ、厳しくつらい現実を生き抜くために崇高な理念をひねり出し、すがりつきたくなることもありますよね。崇高な部分とどうしようもない部分、その振り幅が人間っぽいと思っています。

──現代はSNSで誰もが理想的な自分のイメージをオンライン上に作り上げることができます。その中で自分の振り幅を認められなくなることもあるかもしれません。

荒井：SNSって、実像よりも自分を大きく見せてしまうメディアですよね。情報収集ツールとしては優れているのかもしれませんが、自己表現として使うには成熟しきっていないんじゃないかと思うことがあります。

多かれ少なかれ、みんな「無意味なんかじゃない自分」願望を持っているのではないか。この願望が他者への攻撃に向かったり、転じて自分自身の否定に走ったりする。SNS上の炎上やヘイトは、もとをたどるとこの願望からはじまっているのではないでしょうか。

最近はこの願望を強く煽る政治やビジネスも出てきています。やりきれない時代ですよね。でもだからこそ、その願望はどこからくるのか、一体なんなのか、問いの画素数を上げて考え続けることが必要だと思っています。

問いの画素数を上げること

--荒井さんは『無意味なんかじゃない自分』に限らず、これまでも「問いを問い続けること」「問いの画素数を上げること」を続けてこられたように思います。その背景には何があるのでしょうか。

荒井：20代前半でハンセン病の問題やハンセン病文学について勉強をはじめたのですが、調べれば調べるほど、国がひどいことをしているんですよね。国の政策はもちろん、世の中の差別や偏見も壮絶でした。

そうしたことを知る中で、いわゆる「正義感」に駆られる感覚が出てきます。これはこれですごく大事なことで、この感覚がなければできない仕事もあります。ハンセン病のこと学びはじめた頃は、僕にもやっぱりそうした傾向がありました。

ただ、それからも色んなフィールドで勉強し続けていくうちに、善悪や良い・悪いではどうしても切り分けられない問題とか、割り切れないまま考え続けなければいけない問題に直面することになりました。

差別問題って、敵か味方か、善か悪かといった問いで切れる部分と、まったく切れない部分があります。メディアでは切れる部分が取り沙汰されますが、実際には簡単に判断できないことがいっぱいある。その複雑な問いを抱えながら、でもコミュニティが壊れないように維持しながら生きていく努力をしている人たちがたくさんいるんですよね。

差別問題の当事者や経験者からじっくり話を聞き、外から見ているだけじゃなくて、中にいた人たちの視点から見られるようになると、問題に対する画素数が一気に細かくなる瞬間があります。私はこうした画素数が変わる瞬間が好きなんですね。

当事者たちと出会い、自分自身に問い直すことを20年間繰り返す中で、差別や社会問題に対する自分のスタンスも少しずつ変わっていきました。そうしてひとまずたどり着いた今のスタンスを言葉にすると、「答えが出ない問題については、問いの画素数を上げていく」というものになるのだと思います。

自らの手で火をともす人たち

──サントリー学芸賞の「受賞のことば」の中で、荒井さんはこれまでの自身のプロジェクトを「一貫して『自らの手で火をともす人』を追いかけ続けてきた」と書いています。「自らの手で火をともす人」という表現がとても印象的でした。

荒井：花田春兆という脳性麻痺の運動家で、障害者運動の創始者といえる人がいるのですが、僕は若い頃、4〜5年ほど彼の付き人みたいなことをしていました。

なぜその人の付き人をしていたかというと、ハンセン病の勉強のためにずっと療養所に通っていた頃、お世話になっていたおじいさんに「荒井くん、もうちょっと外も見て来いよ」と言われたんです。大学にも行かず、療養所ばかり行っていた僕を心配してくださったのだと思います。

「ハンセン病のことって、ハンセン病療養所ばっか来ててもよくわかんないぞ」「世の中には同じ構造で起きている差別があるから、外も見ておいで」と言われて、なるほどと思いながら、でも、何をしていいのかわかりませんでした。

その頃、日本に障害学が紹介され、『障害学への招待』といった論集が話題を集めていました。読んでみると、その中に収録されていた花田さんの論文がものすごく面白かった。それで、「一度会ってもらえませんか」と手紙を書いたんです。すぐにメールで「自分も年だし、語り残しておきたいこともあるから」と返事があり、会いに行くことになりました。そこから関係がはじまり、付き人みたいなことまでするようになります。

あとから福祉問題に詳しい専門家にこの話をしたら、とても驚かれました。これはたとえるなら、野球の歴史を知りたい素人が、いきなり王貞治とか長嶋茂雄に取材しに行くようなものだったらしいです。素人だったから、怖いもの知らずでできちゃったんでしょうね。若さって恐ろしいなと思います（笑）。

その花田さんの俳句で、僕がとても好きなものがあります。

「暖炉築く自ら寒さ知るゆえに」。

差別されたり抑圧されたりしている人たちの置かれている状況は、やっぱり大変だし、深刻だし、悲惨といえば悲惨です。でも、その人たちがかわいそうなのかというと、またちょっと違う感じがする。

ハンセン病の人たちも、年がら年中泣いて暮らしていたわけではありません。療養所の中に友情も恋愛もあったし、みんなで力を合わせて療養所の管理体制を出し抜くようなこともありました。最近、ハンセン病患者でクィアの詩人である船城稔美さんの詩集が刊行されましたが、船城さんも園内で仲間とともに『灯泥』という詩誌を立ち上げています。

自分たちが生きていくための希望みたいなものを、自分たちで支え合いながら作っているんですよね。そうした活動は、すごく素敵だなと思います。

自分が生きるために、自らの手で火をともす人たち。その人たちのことを、これからも追い続けていきたいです。

