原子爆弾は「革命的な威力」…日本とアメリカでどう伝えられたか「その決定的な違い」

聖断下る

8月6日に広島へ投下された原爆の被害状況は、しばらく東京では把握できなかった。しかし米側はラジオ放送で、その「革命的な威力」を喧伝していた。

7日に開かれた関係閣僚会議で、東郷外相は米側放送による原爆の内容を報告した。ただ陸軍は、「調査報告をまって必要措置をとろうと主張し、なるべくその効果を軽視しようとする」姿勢をとった（外務省編『終戦史録 4』）。原爆が革命的な新兵器であれば、それを持たない日本にとって戦争継続は不可能なことを意味するからだ。

これが米側の放送が言うように、「原子爆弾」として国内向けに報道することについても政府部内で賛否が分かれた。外務省や内閣の情報局は「原子爆弾」としての報道に賛成したが、陸軍省と内務省は「革命的な威力」を想起させる表現に反対する。「新型爆弾」という表現は妥協の産物で、「原子爆弾」の語は終戦まで用いられなかった。

9日の早朝、鈴木貫太郎首相は自宅を訪れた迫水久常・内閣書記官長から、ソ連参戦を知らされた。さらに迫水からは、弱体化した関東軍ではソ連軍の侵攻に対して、持って2ヵ月ということも伝えられる。

ソ連による和平仲介に望みを託していたにもかかわらず、報告を聞いた鈴木の反応は意外に落ち着いたものだった。「いよいよ来るものが来ましたね」といって、彼はポツダム宣言受諾に向けて動き始める。

その日の午前11時近くから、首相・外相・陸相・海相・参謀総長・軍令部総長の6名による最高戦争指導会議構成員会議が開かれた。この期に及んでポツダム宣言受諾への強い反対はなかったが、受諾する条件で意見が割れた。首相・外相・海相は国体護持のみを条件にしようとしたのに対して（1個条件案）、陸相と両総長は、保障占領の拒否、自主的な日本軍の武装解除、日本による戦争責任者の処断の3条件追加（4個条件案）を主張する。

こうして意見がまとまらない中で、長崎への原爆投下の報せが届いた。

首相以下6人による構成員会議の結論が出ないまま、午後2時半から閣議が開催された。しかしここでも結論は出ない。閣議には先の6人のうち統帥部の2名は出席しないので、阿南惟幾陸相が先の4個条件案を主張し、法務大臣と内務大臣がこれに同意した。閣僚の大部分は1個条件でのポツダム宣言受諾に賛成であったが、閣内一致は得られない。

日付が変わって、10日の午前0時過ぎから御前会議が開かれた。そこでも1個条件案と4個条件案が対立する。4個条件案を支持する者たちは、連合国がこれを受け容れない場合は戦争継続も辞さずと主張する。両案を巡る議論が平行線のまま、午前2時過ぎに鈴木首相は昭和天皇の判断を仰いだ。

「天皇は、外務大臣案を採用され、その理由として、従来勝利獲得の自信ありと聞くも、計画と実行が一致しないこと、防備並びに兵器の不足の現状に鑑みれば、機械力を誇る米英軍に対する勝利の見込みはないことを挙げられる。ついで、股肱の軍人から武器を取り上げ、臣下を戦争責任者として引き渡すことは忍びなきも、大局上三国干渉時の明治天皇の御決断の例に倣い、人民を破局より救い、世界人類の幸福のために外務大臣案にてポツダム宣言を受諾することを決心した旨を仰せになる」（宮内庁編『昭和天皇実録 第九』）

3年8ヵ月に及ぶ太平洋戦争、日華事変も加えると優に8年にわたる戦争の終結は、こうして決まった。

さらに、「なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか…意外と知らない「戦争の舞台裏」」では、国力を大きく上回る規模の長期総力戦がなぜ可能だったのかについて見ていく。

