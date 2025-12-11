アサド政権崩壊から1年経っても「シリアの復興」が遅々として進まない「これだけの課題」

12月8日、シリアで親子2代にわたり50年間の独裁を続けてきたアサド政権が崩壊して1年が経つ。今シリアはどのような状況にあるのか。そして、今後順調に復交への道を歩むのか。様々な観点から検討してみたい。

国民融和は容易に実現せず

内戦で破壊され尽くしたシリア国土の復興は容易ではない。1年経っても、生活インフラは復旧しておらず、内外の避難民は帰還することができない。11月までに、126万人の難民が帰国したが、これは難民の2割にすぎない。いまだ548万人が難民として逃れている。

難民を受け入れてきたヨーロッパ諸国は、もう内戦は終わったとして、難民に帰還を促している。ドイツ、オランダ、スウェーデンなどは、帰還支援金を大幅に増額し、帰還を求めているが、思うようには進んでいない。それは、シリアに帰国しても、国土は荒れたままで生活ができないからである。

世界銀行は、シリアの復興には33兆円が必要だとするが、今の暫定政権は資金不足で、復興を進めることができない状況であり、国際的な支援が必要である。

内政では、様々な勢力が対立しており、シャラアが求める国民融和は容易には実現しそうもない。

宗教的には、先述したイスラム教のアラウィ派、スンニ派過激組織に加えて、シーア派の分派とされるドルーズ派がいる。

アサド家がアラウィ派であったために、政府や軍の要職をアラウィ派が占め、スンニ派を弾圧してきた。そのことに対する反感が今では、スンニ派によるアラウィ派の攻撃になっており、多くの犠牲者が出ている。シャラア政権は、国民融和を唱えているが、治安維持には成功していない。

ドルーズ派が多く住む南部でも、スンニ派によるドルーズ派の殺害が続いており、ドルーズ派は分離独立を求めている。

北東部では、クルド人の自治地域が広がっている。クルド人は、民兵組織「シリア民主軍（SDF）」を組織して治安維持に努めている。クルド人は連邦制を主張するが、シャラア政権は、それには反対である。

イスラエルは、シリアの内政混乱に乗じて、越境爆撃を繰り返しており、これも大きな懸念材料である。イスラエルとシリアの国境地帯には、1974年以来緩衝地帯が儲けられてきたが、昨年12月に、イスラエルは、緩衝地帯決定は無効になったとして、この地域に侵攻した。

トランプの思い通りに進むかと言えば…

第一次トランプ政権のとき、最初はアサド政権側の施設を攻撃したが、2019年になると、それまでのアサド政権打倒という政策を転換して、ロシアと共にIS掃討することを最優先にするとした。そして、この年10月には、トランプは、シリア北東部から米軍を撤退させると表明した。

こうして、トランプ政権がシリアから実質的に手を引き、ロシアはアサド政権を継続させることに成功したのである。

今は、米軍は、北東部に約1000人の部隊を駐留させており、クルド人主体のSDFと協力してIS掃討作戦を展開している。

中東におけるアメリカの最大の関心事は、イランの封じ込めである。また、スンニ派の盟主、そして王制のサウジアラビアにとっては、革命の輸出を試みるシーア派の盟主イランは、イスラエル以上に忌避する対象である。

2020年、アラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、モロッコ、スーダンがイスラエルと平和条約を締結し、国交を正常化した（アブラハム合意）。これらの国は、イスラエルよりもイランのほうを脅威に感じていると言ってもよい。トランプは、サウジアラビアのみならず、新生シリアにもアブラハム合意に参加するように求めている。

アメリカとしては、シリアと協力して、イランを封じ込めようとしているが、シリアと対立するイスラエルの意向もあり、トランプの思い通りに進むかは不透明である。

シリアの復興と再生には、まだ多くの時間が必要である。

