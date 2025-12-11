

２年時は２区、３、４年時は３区で区間賞を獲得した竹澤健介は在学中に世界大会の日本代表の座ももぎった photo by YUTAKA/アフロスポーツ





箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡

連載05：竹澤健介（早稲田大／2006〜09年）

いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離 217.1kmを各校10人のランナーがつなぐ襷リレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。

すでに100回を超える歴史のなか、時代を超えて生き続けるランナーたちに焦点を当てる今連載。第５回は、竹澤健介（早稲田大）を紹介する。

【同級のライバル・佐藤悠基の背中を追いかけて】

箱根から世界へ。その言葉を現役学生で実現したランナーがいる。早大の絶対エース・竹澤健介だ。大学在学中には箱根駅伝で大活躍しただけではなく、2007年の大阪世界陸上と2008年の北京五輪にも出場。しかし、学生時代、竹澤は常に"厳しい表情"を浮かべていた印象が強い。

同学年には世代の記録を塗り替えてきた佐藤悠基（佐久長聖高・長野→東海大）がいた。竹澤は報徳学園高（兵庫）３年時のインターハイ5000ｍで８位入賞（14分25秒20）を果たすも、日本人高校記録（当時）をマークした佐藤に40秒差をつけられている。しかし、竹澤が名門・早大に進学すると、佐藤の背中に急接近していく。

１年時は日本インカレの5000ｍで４位、10000ｍで５位。箱根駅伝予選会では日本人トップの個人３位に食い込み、早大のスーパールーキーと騒がれた。ただ、箱根駅伝は花の２区に抜擢されたが、１時間09分55秒の区間11位と苦戦した。

「夏ぐらいから渡辺（康幸駅伝監督）さんに『２区でいくぞ』と言われていたので、イメージはできていたんです。それなりの練習もできていましたし、区間５位くらいでは走れるだろうと思っていたので結構ショックでしたね」

帰省の新幹線で涙が出るくらいの悔しさを味わったという竹澤だが、２年時はトラックで記録を伸ばしていく。

５月の関東インカレは10000ｍで４位（28分19秒22）、5000ｍで５位（13分45秒46）。６月の日本インカレ5000ｍで３位（13分30秒96）と好タイムを残すが、いずれも佐藤に惜敗した。しかし、８月30日のロベレート国際5000ｍで日本歴代３位（当時）の13分22秒36をマーク。初めて佐藤に先着すると、竹澤の快進撃が幕を開けた。

東海大の佐藤が１区で爆走した2007年の箱根駅伝。竹澤は花の２区で魅せた。３秒遅れでスタートした山梨学院大のメクボ・ジョブ・モグスを終盤に再逆転。６人抜きを演じると、１時間07分46秒で区間賞を獲得したのだ。それでも本人は納得していなかった。

「前半突っ込んだら、後半バッチリ止まりました。モグスに抜かれたあと、５kmを14分05秒くらいで通過して、権太坂まではよかったんです。でも下りでうまくリズムをつかめず、最後はクタクタな状態でタスキをつないだ印象ですね。終わったときに思ったのが、渡辺さんは１分も速い。どうやって走ったらいいのか、ということでした」

竹澤は早大の駅伝監督であり先輩の渡辺康幸がマークした１時間06分48秒、当時の区間記録である１時間06分46秒（順天堂大・三代直樹）を強く意識するようになった。しかし、その後、花の２区に挑むことはなかった。

【世界陸上＆五輪シーズンは３区で激走】

３年時の竹澤はトラックで強烈な走りを連発する。４月はカージナル招待（アメリカ）10000ｍで日本人学生最高（当時）の27分45秒59をマーク。６月は日本インカレ5000ｍを制すと、日本選手権10000ｍで２位に入る。７月のナイト・オブ・アスレチックス（ベルギー）5000ｍで13分19秒00の日本学生記録（当時）を打ち立てたのだ。夏には大阪世界陸上の10000ｍ（12位）に出場した。

トラックを連戦したあと、全日本大学駅伝は２区で区間賞・区間新の快走を見せた。しかし、大阪世界陸上後に「股関節」を痛めた影響で、箱根駅伝は３区での出走となった。不完全な状態ながら竹澤は１時間03分32秒で区間賞を獲得。12位から５位に順位を押し上げて、チームの総合２位に大きく貢献した。

「３年時はとにかく練習が積めていなかったので、箱根の前は超絶ストレスでしたね。２区を走るつもりでいたんですけど、ダメでした。ただ箱根は思ったよりペースがよくて、渡辺さんから『休んでいいよ』と声をかけられたのを覚えています。それ以外は脚が痛くて覚えていません。上野さん（裕一郎、中央大）が失速してくれたので、降ってきた区間賞でした」

五輪イヤーとなった2008年、竹澤は箱根駅伝以降なかなか姿を見せなかった。試合復帰したのは６月の日本選手権5000ｍ。約半年ぶりのレースながら研ぎ澄まされた集中力で２位を確保する。そして日本人の現役学生では44年ぶりとなる長距離種目での五輪代表をつかんだ。



北京五輪は10000ｍが28位（28分23秒28）、5000ｍは予選で７着（13分49秒42）だった。そして最後の箱根駅伝は３区に登場。東海大・佐藤悠基との"エース対決"が注目を浴びた。

ふたりが競り合うシーンはなかったが、竹澤は６位から２位に、佐藤は18位から５位に順位を押し上げる。竹澤は区間記録を32秒も塗り替える１時間01分40秒で区間賞に輝いた。

「練習ができていなかったので、とにかく60分間ひたすら集中しました。悠基が保持していた区間記録も把握していなかったですし、総合優勝するなら自分のところでどう走るのか。そこしか頭になかったんです」

竹澤はＶ候補だった駒澤大との差を広げることに注力するも、総合優勝は１年生だった柏原竜二が５区を快走した東洋大だった。早大は41秒届かず、２年連続の準優勝に終わった。

３、４年時はチームのために必死に箱根路を駆け抜けた竹澤。学生時代をこう振り返る。

「もしかすると、ちょっと無理しすぎた部分があったかもしれません。でも僕の人生ですし、それを失敗として終わらせるのではなく、指導者として選手を伸ばすことにつながればポジティブなものになるはずです。すべて"込み込み"で僕は最高の経験をさせてもらったと思っています」

Profile

たけざわ・けんすけ／1986年10月11日生まれ、兵庫県出身。報徳学園高（兵庫）―早稲田大―エスビー食品―住友電工。大学時代はトラック、箱根駅伝を通して活躍し、４年時には学生としては44年ぶりのオリンピック日本代表として北京五輪に出場（5000m、10000m）を果たした。箱根では１年時は２区区間11位だったが、２年時に２区、３、４年時は３区で３年連続区間賞を獲得した。卒業後はエスビー食品、住友電工で競技を続け、2016年度シーズンで現役引退。2019年からは大阪経済大のヘッドコーチとして指導にあたり、2022年4月から摂南大ヘッドコーチを務めている。

【箱根駅伝成績】

2006年（１年）２区11位・１時間09分55秒

2007年（２年）２区１位・１時間07分46秒

2008年（３年）３区１位・１時間03分32秒

2009年（４年）３区１位・１時間01分40秒＊区間新

＊区間新記録は当時