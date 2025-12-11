「ケルト」の核心は言語にある。アイヌ語、沖縄語、少数言語がつなぐ「文化」と「歴史」の深層。

「ケルト」といえば、ヨーロッパの古くて不思議な魅力がある文化を思い浮かべるだろう。独特の癒しをもたらすケルト音楽、ケルトの伝承をモチーフにしたゲームやファンタジー小説、アニメなど、日本でも多くの人々を引き付けている。しかし、ケルトとはいったい何なのだろう。あらためてその根源から問い直す野心作が刊行された。

ケルトって、そんなに都合がいいもの？

新刊『ケルトとは何か』（講談社選書メチエ）の冒頭で、著者の原聖氏（女子美術大学名誉教授）はこう問いかける。

〈「ケルト」とは、何を指しているのだろう。「ケルト」という土地や地域があるのだろうか。それとも人種や部族など「人間の集団」の名前なのだろうか。「ケルト」という国や民族が存在したのだろうか。あるいは、国家や民族に統合されない「ケルト文化」という「文化的枠組み」であれば、それがあったといえるのだろうか。〉（『ケルトとは何か』p.7-8）

実際、歴史のなかの「ケルト」は、その時々にさまざまな顔を見せる。

古代には、ギリシアのヘロドトスが書いた『歴史』や、ローマのカエサルによる『ガリア戦記』にケルト人が登場するのは有名だ。

一転して中世には、史料のうえでは「ケルト」はまったく姿を消すが、近代国家の成立期になると、ヨーロッパ各地で民族の起源として「ケルト」が語られ始める。特にアイルランドやスコットランドでは、ナショナリズムに呼応した「ケルト復興」の運動が盛り上がっている。

しかし、20世紀終盤になると、EUの発足など国家を超えた「ヨーロッパ統合」の象徴として、ケルトはまた別の顔を見せるのだ。

〈この頃、ケルトが体現する「もうひとつのヨーロッパ」は、ローマ文明やキリスト教が押しつぶした野蛮で雑然とした、しかし魅力あふれる「癒しの文化」として受け入れられた。〉（同書p.10）

たとえば、アイルランドのアーチスト、エンヤの「ウォーターマーク」（1988年）は、「ケルト色」を打ち出して大ヒット。続く90年代には、ケルト神話やアーサー王伝説などが日本でも流行をみせるが、その背景には、疲弊した現代文明に対する批判や、「ケルト音楽」のもつ「ヒーリング効果」があるだろう。またそれらは時に、秘教的でオカルト的な雰囲気を漂わせているものもある。だが――、

〈このように語られ、期待されるケルトは、いずれも近代が生み出したイメージにすぎない。ある時は民族国家を形成するイデオロギーとして、またある時はそれを解体し違う形で統合する象徴として呼び出され、さらに疲れた現代人を癒してくれるケルト人とケルト文化―─。しかし、歴史のなかの本当のケルトは、そのような都合のいいものだったのだろうか。〉（同書p.10）

ケルトに対するさまざまな思い込みや期待感、イデオロギーを排して、その実像を探究するために、ヨーロッパで確立している学問が「ケルト学」である。フランスやドイツには、「ケルト学科」を設けている大学もある。著者の原氏が学んだブルターニュのレンヌ大学もそのひとつだ。

そして、歴史学や考古学、美術史や文学などさまざまな分野を統合した「ケルト学」の中心にあるのは、言語学なのだという。

ヨーロッパのケルト学がとらえる「ケルトの核心」は「言語」にある。

言語学による分類で、インド・ヨーロッパ語族のうちの一部をしめるのが、「ケルト諸語」である。「ケルト諸語」には、アイルランドで使われたエール・ゲール語やスコットランドのアルバ・ゲール語、ウェールズのカムリー語、コーンウォールのケルノウ語、フランスのブルターニュ地方のブレイス語などがあり、いずれも現在は少数言語となっている。

〈ヨーロッパの言語学が明らかにしてきた「ケルト諸語」に分類される言語─―ゲール語、ブレイス語、カムリー語などによって営まれてきた文化を「ケルト文化」と呼び、かつてケルト諸語が使用されていた地域を「ケルト文化圏」と呼ぶことができる。つまり、文化の核心は「言語」であり、言語には古代からの伝統が生きていると考えられるのである。〉（『ケルトとは何か』p.228）

ゲール語やブレイス語、カムリー語は、その間で会話が通じるというほどではないが、ケルト諸語は、たとえば数詞の二十進法や複数形の表現、音韻や文法、固有名詞の語彙などで、ドイツ語や英語などのゲルマン諸語、イタリア語やフランス語などのロマンス諸語などとは明らかに違う特徴を共有している。

そして、このケルト文化圏は、古代ケルト人の存在が確認できる範囲よりもずっと広いのだ。

ケルト文化と東アジア

言語からケルトを探究することで、何がわかってくるのだろうか。

ケルト諸語間には、共通する神話や民族起源の伝承などが認められ、文化的な交流や人的な移動があったことが推測できる。共通する地名の分布から、人々の移動や言語の変遷などが追跡できることも多い。

さらに、言語からケルトを探究することは、単にヨーロッパ北西部の「ローカルな文化」を知るだけではなく、「文化とは何か」という普遍的な問いにもつながっている。

〈たとえば、ブリテン諸島から、フランス、イベリア半島西岸におよぶ、かつてのケルト諸語の広がりは、ユーラシア大陸東端における「漢字文化圏」を連想させる。安易にあてはめることは慎しみたいが、日本や韓国、ベトナムは、中国を中心とした「漢字」「漢語」の文化圏に属するという考え方である。〉（同書p.231）

漢字や漢文化を共有するからといって、日本人が中国人であったというわけではない。中国から言葉や文字を取り入れた周辺地域の人々は、中国から多くを学びながらも、独自の文化集団として歩んできた。ヨーロッパでもアジアでも、言語と文化、民族の歴史は、複雑にからみあっている。

さらに見方を変えて、地中海文明と中国文明を対比させてみれば――、

〈膨大なラテン語書記文化の陰に隠れて、ケルト諸語の文化が長い間みえなくなっていたように、漢字文化圏のもっとも周縁部にあたるアイヌ語、沖縄の「うちなーぐち（沖縄語）」の世界は、われわれ日本人にとっても「みえないもの」となっていた。アイヌ文化や沖縄の文化というと、衣装や文様、音楽、食文化などに注目しがちだが、ここでもやはり、精神文化の核心には言語がある。〉（同書p.231-232）

「ケルト」は、その愛好者だけではなく、現代人にとって歴史と文化の深層に触れる大きなテーマなのだ。

【著者に聞く】ファンタジックな「癒し」をもたらすケルトは、近代のナショナリズムと政治から切り離せない文化なのです。