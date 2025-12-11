

デーブ・スペクターとウエストランド井口の毒舌＆悪口コンビ



今年の「新語・流行語大賞」が決まった！ だが、これにはちょっと納得できない。なぜなら、もっと世間を騒がせた言葉があるからだ。そこでデーブ・スペクターとウエストランド井口の毒舌＆悪口コンビに本家を超えた"裏"流行語大賞を決めてもらった！

＊ ＊ ＊

【特別協賛社が変わって、心機一転したはずなのに】

デーブ・スペクター（以下、デーブ） 元気ー？

ウエストランド井口浩之（以下、井口） はい、元気です。

デーブ あの全身にタトゥーが入ってる彼女とは、もう別れたの？

井口 いや、そんな彼女いませんし、いても言いませんよ。いきなり来ますね。

――ということで、今年から「新語・流行語大賞」の特別協賛社が、ユーキャンからT＆D保険グループに変わりました。大賞は高市早苗首相の「働いて働いて働いて働いて働いてまいります」でした。

デーブ せっかく特別協賛社が変わったんだから、11月、12月の流行語も入れてほしかったよね。この高市首相の発言も10月でしょ。

井口 ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸（よしのぶ）投手の「中0日登板」や「負けるという選択肢はない」とかが入ってないですもんね。僕、岡山県出身だから、山本投手と同郷なんですよ。

デーブ あとは国分太一（こくぶん・たいち）さんの「答え合わせ」もね。

井口 また、触りにくい話題を出してきますね。『M−1グランプリ』の決勝戦（テレビ朝日系。今年は12月21日放送予定）で話題になったフレーズとかも入らないんですよね。

「長袖をください」（『水曜日のダウンタウン』〈TBS系、毎週水曜22時〜〉でダイアンの津田篤宏（あつひろ）さんが言ったセリフ）とかが選ばれるなら、国民的漫才コンクールのM−1でウケたセリフが入ってもいいじゃないですか。本当なら3年前に「（ユーチューバーが）警察に捕まり始めてる」も入っていいはずなんですよ。

デーブ 何それ？

井口 僕が2022年にM−1で優勝したときのネタで言ったセリフです。

デーブ それでさあ......。

井口 今、話を変えたでしょ。

デーブ 大賞を決める審査だって、そんなに時間は必要ないでしょ。1、2時間あれば十分だよ。そして12月末までノミネートする流行語を選んだほうがいい。保険会社が特別協賛なのに、全然保険がかかってないよ。



井口 授賞式に来てくれる人とか探してるんですかね。

デーブ 「ミャクミャク」とかなら、中に入ってる人は誰でもいいじゃん。国分太一さんでもいいわけでしょ。

井口 国分さんが中に入る意味がわかりませんよ。

――今年の「新語・流行語大賞」のノミネート語の中で、気になったものとかありますか？

井口 「二季」。僕はめちゃくちゃ前から言ってましたよ。「気候変動で春と秋がない」って。何年か前のユーチューブに残ってますから。まあ、早く言ったからいいってもんでもないでしょうけど。

デーブ 「二木ゴルフ」の二木じゃなくて？

井口 二木ゴルフじゃないですよ！

デーブ でも、二木ゴルフのCMは林家正蔵がやってるから取れないよ。二木は昔からずっと林家一家なんだよ。

井口 だから、二木ゴルフは関係ないですって。

デーブ 「オールドメディア」っていうのもねえ。僕はダルマは好きなんだけど。

井口 なんですか？

デーブ サントリーのウイスキー、オールド。瓶の形が丸いから"ダルマ"って呼ばれてるの。でも、テレビのどこがオールドなんだろう。地上波もデジタル放送だし、みんな「TVer」とかユーチューブでテレビを見てるんでしょ。

『秘密のケンミンSHOW極（きわみ）』（日本テレビ系、毎週木曜21時〜）も公式ユーチューブがあって、何百万回も再生されてるからね。それにしても爆笑問題の田中裕二さんとは『サンジャポ』で一緒に番組をやってるのに『ケンミンSHOW』には全然呼んでくれないんだよ。

井口 出身地で出演するから、そりゃそうでしょう（笑）。ワールド版があったらオファーが来るかもしれませんけど。

デーブ ユーチューブとかで活動してて、オールドメディアとか言って見下している人だって、本当はテレビに出たいわけでしょ。

井口 そうですよね。「やりました！ テレビ出演決定です」とかサムネイルで出したりしてますから。結局、出たいんですよ。だから、素直に言ってほしいです。

デーブ 出たら大喜びするけど、それで番組でウケなくて次から出られなくなって、「オールドメディアはダメだ」とか言ってる。自分がテレビで通用しなかっただけなのにね。

井口 それ、僕も本当にそう思います。

デーブ 珍しく意見が合うじゃない。

井口 いいじゃないですか。

――「オンカジ」（オンラインカジノ）は、井口さんもやってたんでしたっけ？

井口 やってないですよ！



デーブ でも、フジテレビの元社員はやってたでしょ。

井口 そうですね。

デーブ それでね、その後にフジテレビの食堂に行ったら、「かけそば」がなくなってた。

井口 そんなアメリカンジョークの日本版みたいなのは、言わなくてもいいですよ。

デーブ でもね、そのおかげで有名になった番組があるんだよ。

井口 なんですか？

デーブ ポーカー、ポーカー。

井口 『ぽかぽか』（フジテレビ系、毎週月〜金曜11時50分〜）ね。もういいですよ。

デーブ 捕まった元社員も賭け事が好きだったら、「『BSスーパーKEIBA』（BSフジ、毎週日曜15時〜）のスタッフになりたい」って素直に言えばよかったのにね。

井口 また、それはそれで問題があるでしょう。

デーブ あと「企業風土」も流行語大賞にノミネートされてるんだ。これもフジテレビ関係だね。

井口 そうですね。

デーブ フジテレビの食堂は、「企業風土コート」みたいなもんだよね。

井口 もういいですよ。フジテレビの食堂の話は。

デーブ 結局、一連のフジテレビの問題は、建物の形がいけないんじゃないの？

井口 なんでですか？

デーブ 本社の建物に大きな球体があるでしょ。だから「旧体質」なんだよ。

井口 今までで一番うまかったけど！ だから、そういうのはもういいですって！

【もしかして下ネタ系は"本家"では扱えない？】

――本家の「新語・流行語大賞」はこのへんにして、そろそろ「週プレ"裏"流行語大賞」の選考にいきましょう。

井口 「パーカおじさん」って、（2024年12月配信の動画でコラムニストが）「40歳近くになってパーカを着てるおじさんはおかしい」って炎上したやつでしょ。今日、着てこなくてよかったぁ。

デーブ これって、国民民主党の玉木雄一郎代表の不倫報道から始まったんだよね。密会場所から出てきたとき、パーカを着てスッキリした顔をしてたところを写真週刊誌に撮られた。



井口 いや、スッキリした顔かどうかは、どうでもいいでしょう。

デーブ 玉木さんといえば、野党が連立すれば総理になれるかもしれないというときに「総理を務める覚悟がある」ってXで言ったけど、「立憲民主党とは組めない」っていうことで、総理大臣になることを自ら諦めた。あれで株が下がったよね。

井口 結局、高市早苗さんが首相になったけど、今、少し大変になってますよね。

デーブ 「存立危機事態」でしょ。この言葉も本家には入ってないもんね。

井口 10月21日の「女性首相」誕生がギリくらいですからね。

デーブ あれ？ この「悪口を悪く言うな！」って、なんだっけ？

井口 これは流行語というか、こういうタイトルの僕の本が12月18日に発売予定なんです。週プレの編集者さんが気を利かせてくださったのかと......。

――これ、絶対流行語になると思います！

井口 ならないでしょ！ 自分で言うのもなんだけど。まあ、たくさんの人に読んでほしいという気持ちはありますけどね。

デーブ 12月18日発売で、19日に絶版？

井口 なんですぐに絶版にするんですか。

デーブ どんな内容？

井口 僕が今まで言ってきた悪口や愚痴をまとめて文章にしてあるんです。

デーブ あ、テレビの引用ね。

井口 だから、この本を悪く言うな！

デーブ 「日産の巨額赤字」もすごかったよね。きっとカルロス・ゴーンが喜んでるよ。

井口 横浜F・マリノスの運営権を家電量販店の「ノジマ」に売却するという報道もありましたよね。僕、小学校の頃からサッカーが好きで、マリノスはずっと日産自動車だったので、日産じゃなくなるかもという記事を見たときに悲しくなりました。



部下の既婚男性とラブホテルで10回以上密会をしていたという小川晶前群馬県前橋市長は11月27日に辞職。辞職に伴う市長選挙は2026年1月5日告示。12日党開放で行なわれる



デーブ 「ラブホ密会市長」は、なんで本家の流行語大賞では取り上げてないんだろう。下ネタはだめなのかな。

井口 学歴詐称市長（田久保眞紀前静岡県伊東市長）の「卒業証書19.2秒」はノミネートされていますけどね。

デーブ でも「ラブホ密会市長」って、AVの「素人もの」のジャンルでありそうな設定だよね。群馬県前橋市という場所もまたありがちだし。

井口 確かにそうですね。

デーブ 10回くらいラブホで密会してるんでしょ。

井口 でも「男女の関係はない」って言ってましたね。

デーブ 前橋市のホテルで、肉体関係を否定しているってことは、前橋じゃなくて「前張り」だったっていうこと。

井口 何言ってんですか！

デーブ 「ジャングリア沖縄」って、沖縄にあるイタリアンレストランだっけ？

井口 サイゼリヤって言いたいんですか？ そんなわけないでしょ！ ジャングリアとサイゼリヤを誰が間違えるんですか。

デーブ でも、ジャングリア沖縄がいまひとつ盛り上がっていないのは、やっぱりみんな本物の恐竜がいないことに気づいたからだろうね。

井口 当たり前でしょ。逆に本物の恐竜がいたら、遊びに行ってる場合じゃないですよ。

デーブ 「石破辞めるな」もあったね。首相官邸前でデモしてたんだよね。これ映画の『カメラを止めるな！』から取ったんじゃない？

井口 確かに語呂はいいですよね。

デーブ のどあめなめるな。この水飲めるな。ポーズを決めるな......なんでもできちゃう。

井口 石破茂さんも総理になったら、やっぱり大変だったんでしょうかね。顔もだんだん疲れた感じになってましたもんね。

デーブ インパクトがなかったよね。なんか、おでんのはんぺんみたいな感じ？

井口 どういう意味ですか？

デーブ おいしいけど「あってもなくてもいい」みたいな。

――ということで、そろそろ「"裏"流行語大賞」の大賞を決定していただければと思います。

井口 江藤拓元農林水産大臣の「私はコメは買ったことがありません」って発言なんですけど、あれって一応、ボケてたんだと思うんですよ。でも、大臣とか偉い人が笑いを取ろうとしてボケても、だいたいウケないんですよ。

デーブ その後に「コメは売るほどある」とも言ったよね。

井口 だから、偉い人に限らず、おじさんのこういうボケはスベって炎上するんだからやめたほうがいいんですよ。

デーブ それかプロに任せる。

井口 本当にそうですね。どうしても面白いことを言いたいんだったら、放送作家さんに発注したほうがいい。デーブさんくらいいつもダジャレを言ってたら、もう誰も何も思わなくなるからいいんですけど、普通の人はやめたほうがいいです。おじさんへの教訓という意味で、僕はこれを大賞に推薦します。

デーブ でもさあ、アメリカ人はコメをあまり食べないのに、なんで米国っていうんだろうね。

井口 だから、そんなの知りませんよ。こっちが聞きたいくらいですよ。

デーブ コメったなあ。

井口 はぁ。なんか、今日は疲れるなあ。

デーブ 僕の大賞は「日本人ファースト」。やっぱり、日本人を大切にする国がいい。

井口 デーブさんが、そのワードを言うのは面白いけど！

――ということで、2025年の週プレ"裏"流行語大賞は「私はコメは買ったことがありません」と「日本人ファースト」に決定します！ また、来年！

●デーブ・スペクター Dave SPECTOR

テレビプロデューサー、タレント、放送作家。『サンデー・ジャポン』（TBS系、毎週日曜9時54分〜）、『大下容子ワイド！スクランブル』（テレビ朝日系、毎週月〜金曜10時25分〜。金曜コメンテーター）などにレギュラー出演中。公式Xは【@dave_spector】

●ウエストランド 井口浩之 WESTLAND Hiroyuki IGUCHI

お笑いコンビ「ウエストランド」のツッコミ担当。『耳の穴かっぽじって聞け！』（テレビ朝日系、毎週月曜25時58分〜）、『ウエストランド井口と吉住の孤独アジト』（テレ朝Podcast）、ユーチューブ『ウエストランドのぶちラジ！』（毎週木曜20時更新）などに出演中。公式Xは【@westiguchi】

取材・構成／村上隆保 撮影／村上庄吾 写真／時事通信社（小川晶前前橋市長）