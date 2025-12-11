¤À¤«¤éŽ¢¸©ÃÎ»ö¤ÎÌ¼Ž£¤Ï¾®ÀôÈ¬±À¤È·ëº§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ð¤±¤Ð¤±"º´Ìî»ËÏº¤Î¥â¥Ç¥ë"¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤¿Ë¡Î§¤ÎÊÉ
¢£¥â¥Ç¥ë¤Î¸©ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÉ÷³Ê¤¢¤ë·õ¹ë¡×
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£°ì½Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤äÌó3½µ´Ö·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë¡¢¹¾Æ£°Â½¡¸©ÃÎ»ö¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤ÎÌ¼¡¦¥ê¥è¡ÊËÌ¹áÆá¡Ë¤Ë¤è¤ëÎø°¦¹¶Àª¡£¤¤¤ä¡¢»Ë¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐËÜÌ¿¤Ï¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥Ï¥é¥Ï¥é¡£¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ï¼¡Âè¤Ë¥ê¥è¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤Î½÷¡¢¤ª¹â¤¯¤È¤Þ¤ê¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¥à¥«¥à¥«¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÄ«¤Î»ëÄ°¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢Í¼ÊýÏ¿²è¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢º´Ìî»ËÏº±é¤¸¤ëÃÎ»ö¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÉ÷³Ê¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼Âºß¤ÎÃÎ»ö¡¦äÆ¼êÅÄ°ÂÄê¤È¤Ï¿ïÊ¬¤È°ã¤¦¡£³ÆÃÏ¤ÎÃÎ»ö¤òÎòÇ¤¤·¤¿äÆ¼êÅÄ¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊµÏ¿¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð³Æ¸©¤Î¸©ÃÎ»ö¤Î¿Í¤È¤Ê¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡ØÃÏÊýÄ¹´±¿ÍÊªÉ¾¡Ù¡ÊÄ¹Åç°Ù°ìÏº¡¡1892Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦ËÜ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤¦¤Ï¡¢äÆ¼êÅÄ¤ÎÀ«¤ÎÄÌ¤ê¤ÇÌµ¹ü¤Ç·õÆ»¤òÓÏ¤ß¡¢¾ï¤ËÃÃÏ£¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎËÜ¤Ç¤Ï¼¢²ì¸©Îá¤À¤Ã¤¿»þ¡¢¹Ô»ö¤ÎºÝ¤ËÌæÉÕ¤¸Ó¤Ç¸½¤ì¤¿»Ñ¤Ï¡¢ÂçÌ¾¤Î¤è¤¦¤Ç¿Í¡¹¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÀ¼£¤Î¿Í¤Ê¤Î¤Ç¾ÓÁü¼Ì¿¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Û¤ÉÊ¸ÌÀ³«²½¸å¤Î¸©ÃÎ»ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤ÏÉ÷³Ê¤¢¤ë·õ¹ë¤È¤¤¤Ã¤¿¼ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ì¼¤Ë¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¡È´Å¤¤¡É
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤ËÌ¼¤Ë¤Ï´Å¤¤¡£îê¼¯ÉÒ»Ò¡Ø¸©ÎáäÆ¼êÅÄ°ÂÄê¡Ù¡ÊÃæ±û¸øÏÀ»ö¶È½ÐÈÇ1976Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Êµ½Ò¤â¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤ËÌ¼¤Ë¤Ï´Å¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤Î¤¬¡¢Åçº¬¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£¡Ø»³±¢¿·Ê¹¡Ù1890Ç¯1·î24ÆüÉÕ¤±¤Ë¤Ï¡ÖÃÎ»öÅ¡Æâ¤Ç¤ÎÉñÆ§²ñ¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃË½÷¤ÎËËµÛ¤Ò¤Ã¤³¡×¤Ê¤ó¤È¤âÀ¸¡¹¤·¤¤É½¸½¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏËË¤ò´ó¤»¹ç¤Ã¤ÆÍÙ¤ëÀ¾ÍÎ¼°¥À¥ó¥¹¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ÎÅçº¬¸©Ì±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃË½÷¤¬Êú¤¹ç¤¦¤è¤¦¤ËÍÙ¤ëÉñÆ§²ñ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¾×·âÅª¤Ê¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ì¤ò¡¢¤è¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸©ÃÎ»ö¤Î¸øÅ¡¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¢£¸øÍÑ¤Î·Ù»¡Á¥¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤È¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÃÎ»ö¤ÏÉáÃÊ¤«¤é·õÆ»¤Î·Î¸Å¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢ÌæÉÕ¸Ó»Ñ¤Ç¹Ô»ö¤Ë¸½¤ì¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÂçÌ¾¤Î¤è¤¦¤À¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë¡¢¤¤¤«¤Ë¤âÉð»ÎÁ³¤È¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¸·³Ê¤ÊÉã¿Æ¤¬¡¢¤Ê¤¼À¤´Ö¤ÎÈãÈ½¤ò¾µÃÎ¤ÇÉñÆ§²ñ¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤«¡£
Åú¤¨¤Ï´ÊÃ±¤À¡£Ì¼¤¬¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
ÍÎÁõ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤¿Ì¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¥Ñ¥Ñ¡¢ÉñÆ§²ñ¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢·õ¹ë¤â·ÁÌµ¤·¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¿©Á°¤ËÉ¬¤º·õÆ»¤Î·Î¸Å¤ò¤¹¤ë¸·³Ê¤ÊÉã¿Æ¤â¡¢Ì¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö¤´¤¦¤´¤¦¤ÎÀ¤É¾¡×¤Ê¤É¡¢¤É¤³¿á¤¯É÷¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë°¢Á³¤È¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿·Ê¹µ»ö¤Ï¡ÖÅ·²¼ÂÀÊ¿¡¢¹ñ²È°Â¹¯¡¢ÀáÁà·ø¸Ç¡¢Æ»ÆÁ±ßËü¡¢¤á¤Ç¤¿¤«¤ê¤±¤ë¼¡Âè¤Ë¤¾¤¢¤ê¤±¤ë¡×¤È¡¢ÈéÆù¤Ã¤Ý¤¯·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
Ì¼¤Ø¤Î´Å¤µ¤Ï¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÊÌ¤Îµ»ö¡Ê¤À¤«¤é¾®ÀôÈ¬±À¤ÏŽ¢ÃÎ»ö¤Î¤ª¾îÍÍŽ£¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄÄ«¥É¥éŽ¥¥»¥Ä¤ÎŽ¢ÎøÅ¨Ž£¤¬µ¯¤³¤·¤¿Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½Ê»Ò¤¬Åçº¬¸©·Ù»¡¤ÎÁ¥¤Ë»äÍÑ¤Ç¾è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µÄ²ñ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Èµ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï»äÍÑ¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ìÅÙ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸©ÃÎ»ö¼«¤é¤¬Æó¿Í¤ÎÌ¼¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¤¢¤Á¤³¤Á¤òÍ·Í÷¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤âµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡ØÅçº¬É´Ç¯¡ÙËèÆü¿·Ê¹¼Ò1968Ç¯¡Ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉñÆ§²ñ¤É¤³¤í¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸øÍÑ¤Î·Ù»¡Á¥¤ÇÌ¼¤¿¤Á¤È¥¯¥ë¡¼¥¸¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£·õÆ»»°Ëæ¤Î¸·³Ê¤ÊÃÎ»ö¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÀ×·Á¤â¤Ê¤¤¡£´°Á´¤ËÌ¼¤¿¤Á¤Ë¹üÈ´¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£È¬±À¤âäÆ¼êÅÄ¤Ë¤Ï¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Ì¼¤Ë¤Ï¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ç¤â¡¢¤¤¤ä¤à¤·¤í¤½¤ó¤Ê¿Í´ÖÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÅö»þ¤ÎÅçº¬¸©Ì±¤«¤é¤ÎÉ¾È½¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢°Ý¿·¸å¤Ë¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾¾¹¾¾ë¤òÊÝÂ¸¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ½¤Íý¤·¤¿¶ÈÀÓ¤Ï¸½ºß¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢È¬±À¤âäÆ¼êÅÄ¤Ë¤Ï¹¥°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î°õ¾Ý¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
´ðËÜÅª¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¿Í¤ò¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤À¼Á¤ÎÈ¬±À¤¬¤½¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢·õ¹ë¤È¤Ï¤¤¤¨¥³¥ï¥â¥Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Æ¤·¤ß¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤íµÕ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤â¡ÖËëËö¤Ë²¿¿Í¤â»Â¤Ã¤Æ¤½¤¦¤Ê¡×É÷³Ê¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ì¼¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¥Ç¥ì¥Ç¥ì¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¡¢¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤½¤ó¤Ê»Ñ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¡×¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¡£¿Í´ÖÌ£°î¤ì¤ë¡¢°¦¤¹¤Ù¤Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¡£
äÆ¼êÅÄ¤Ï1891Ç¯5·î¤Ë¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤ËÅ¾Ç¤¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î»þ¤â²¿Àé¤È¤¤¤¦¿Í¡¹¤¬µã¤¤Ê¤¬¤é¸«Á÷¤Ã¤¿¤ÈÈ¬±À¤Ïµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
Ì¼¤Ø¤Î°¦¾ð¤È¡¢³«ÌÀÇÉÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤Î¿ÊÊâÅª¤Ê»ÑÀª¡¢¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¡£ÍÎÁõ¤µ¤»¤¿Ì¼¤¿¤Á¤òÉñÆ§²ñ¤Ë½Ð¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤È¤â¸òÎ®¤µ¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬·ëº§¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÅö»þ¡¢¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬È¼¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡¢¹ñÀÒÁÓ¼º¤È¤¤¤¦Îä¹ó¤Ê¸½¼Â¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£³°¹ñ¿Í¤È¤Î·ëº§¤Ç¡ÖÆüËÜ¹ñÀÒ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×»þÂå
¼Â¤Î¤È¤³¤í¡¢ÌÀ¼£20Ç¯Âå¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃË¤È·ëº§¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î»þÂå¡¢·ëº§¤Ï²ÈÆ±»Î¤Î¤â¤Î¤Ç¡¢ËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î°Õ»Ö¤Ï¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊú¤¤¬¤Á¤À¡£¤³¤Î»þÂå¤Ï¸½Âå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È°ÜÆ°¤â¾¯¤Ê¤¯½Ð²ñ¤¤¤ÎÈÏ°Ï¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿ÃÏ°è¤«¡¢¤½¤Î¶áÎÙ¤Ç¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Ô¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ°¤¹¤ëÃÏ°è¤Î°Õ¸þ¤ËÇû¤é¤ì¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿ÍÆ±»Î¤Î°Õ¼±¤ÏÈæ³ÓÅªÂº½Å¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤¬³°¹ñ¿Í¤È¤Ê¤ë¤È»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤Î·ëº§¸å¤Î°·¤¤¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í¤È·ëº§¤·¤Æ¤âÆüËÜ¹ñÀÒ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢Åö»þ¤ÎË¡Î§¡Ê1873Ç¯¤ÎÂÀÀ¯´±ÉÛ¹ð¡Ë¤Ç¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë²Ç¤¤¤ÀÆüËÜ¿Í½÷À¤ÏÊ¬¸Â¤ò¼º¤¦¡á¹ñÀÒ¤ò¾Ã¼º¤¹¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹Ì±Ë¡¤ÎÀ©ÅÙ¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë²Ç¤¤¤À¤Î¤Ê¤é¤ÐÉ×¤Î¹ñ¤ËÃéÀ¿¤òÀÀ¤¦¤Ù¤¤È¤¤¤¦Íý¶þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é³«ÌÀÇÉ¤ÎÃÎ»ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤¯¤éÌ¼¤Ë´Å¤¤Éã¿Æ¤Ç¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Æ¡×¤È¤Ê¤ë°Æ·ï¤À¤í¤¦¡£
·õÆ»»°Ëæ¤ÎÉð»ÎÅªµ¤¼Á¤ò»ý¤ÄäÆ¼êÅÄ¤Ç¤¢¤ë¡£Ì¼¤¬ÍÎÁõ¤¹¤ë¤Î¤â¡¢ÉñÆ§²ñ¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤â¡¢·Ù»¡Á¥¤ÇÍ·Í÷¤¹¤ë¤Î¤âµö¤¹¡£¤À¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤È·ëº§¤·¤ÆÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼º¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÊÌ¼¡¸µ¤ÎÏÃ¤À¡£
Ê¸ÌÀ³«²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÎ©¾ì¤È¡¢Éã¿Æ¤È¤·¤ÆÌ¼¤ò¼é¤ëÎ©¾ì¡£¤³¤ÎÆó¤Ä¤¬¡¢¤³¤³¤Ç·ã¤·¤¯¾×ÆÍ¤¹¤ë¡£
ÍÎÁõ¤µ¤»¤¿Ì¼¤¿¤Á¤òÉñÆ§²ñ¤Ë½Ð¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤È¥ï¥ë¥Ä¤òÍÙ¤é¤»¤ë¡£¤½¤Î¸÷·Ê¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢äÆ¼êÅÄ¤Î¶»Ãæ¤Ï¤É¤ì¤Û¤ÉÊ£»¨¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£
¢£¹ñºÝ·ëº§¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤¬¾¯¤Ê¤¤
¤·¤«¤â¡¢¤³¤ÎÅö»þ¤Ï¤Þ¤À¹ñºÝ·ëº§¤¬¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤À¤«¤é¡¢¥í¡¼¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡£1873Ç¯¤«¤é1887Ç¯¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ËÆüËÜ¿Í½÷À¤¬³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï30·ï¡£¤½¤â¤½¤âÆ±´ü´Ö¤Î¹ñºÝ·ëº§¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤ï¤º¤«¤Ë79·ï¤Ç¤¢¤ë¡£
ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¡¢³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿½÷À¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¤ÏÈ¬±À¤È¥»¥Ä¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¼¯ÌÄ´Û¤Ê¤É¤Î·úÀß¤·¤¿¥¸¥ç¥µ¥¤¥¢¡¦¥³¥ó¥É¥ë¤È·ëº§¤·¤¿Á°ÇÈ¤¯¤á¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡á¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¤Î¥¯¡¼¥Ç¥ó¥Û¡¼¥ÕÇì¼ß¤È·ëº§¤·¤¿ÀÄ»³¤ß¤Ä¡¢¹©ÉôÈþ½Ñ³Ø¹»¤ÇÄ¦¹ï»ØÆ³¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ä¦¹ï²È¤Î¥ô¥£¥ó¥Á¥§¥ó¥Ä¥©¡¦¥é¥°¡¼¥¶¤È·ëº§¤·¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÍÎ²è²È¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤¿¥é¥°¡¼¥¶¶Ì¤Ê¤É¤Î»öÎã¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤ó¤Ê¤ê¤Î½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤ÆµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤À¤«¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¡Ö¸åÆüÃÌ¡×¤Ê¤ÉÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£
¤¤¤ä¡¢¤¢¤Þ¤ê¹¬¤»¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¸åÆüÃÌ¤ÇÎò»Ë¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤â¤¢¤ë¡£µÀ±à¤Î·Ý¼Ô¤È¤·¤Æ¤ªºÂÉß¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºâÈ¶¥â¥ë¥¬¥ó²È¤ÎÊüÆ¢Â©»Ò¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥Ç¥Ë¥½¥ó¡¦¥â¥ë¥¬¥ó¤Ë¸«½é¤á¤é¤ì¤¿²ÃÆ£Àã¤Ï¡¢É×¤È¶¦¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅÏ¤ë¤â°ìÂ²¤Ë¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤º¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤ò¥Ë¡¼¥¹¤ÎÊÌÁñ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£É×¤Î»à¸å¤Ï°ä»ºÁêÂ³¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÁè¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢ÊÌÁñ¤ÇÍª¡¹¼«Å¬¤È¤¤¤¦¤ÈÁ¢¤Þ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢·è¤·¤Æ¹¬¤»¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£
¢£äÆ¼êÅÄ¤Î¿·³ãÅ¾Ç¤¸å¡¢Ì¼¤Ï¡Ö²Ç¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×
¤½¤ó¤ÊÌ¤ÍèÍ½Â¬¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢äÆ¼êÅÄ¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¯¤éÈ¬±À¤¬¿®Íê¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤Ç¤â¡¢Ì¼¤«¤ï¤¤¤µ¤Ë¤µ¤¹¤¬¤Ë·ëº§¤Ï¡Ä¡Ä¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Åö»þ¤Î¹ñºÝ·ëº§¤ò¤á¤°¤ë¼Ò²ñÅª¤ÊÇ§¼±¤Ë¤Ï¡¢º£¤«¤é¸«¤ì¤ÐÍý²ò¤·¤¬¤¿¤¤ÊÐ¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¿ÍÃËÀ¤¬³°¹ñ¿Í½÷À¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ¥½¨¤Ê·ìÅý¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¸ì¤é¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í½÷À¤¬³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¡¢½÷Ãæ¤ä·Ý¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂçÈ¾¤Ç¡¢ÎÉ²È¤ÎÌ¼¤¬Áª¤ÖÆ»¤È¤Ï¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
äÆ¼êÅÄ¤¬È¬±À¤È¥»¥Ä¤Î·ëº§¤òÌÀ³Î¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸©ÃÎ»ö¤È¤¤¤¦¸ø¿¦¤Ë¤¢¤ëÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¡¢Ì¼¤Î·ëº§¤òÇ§¤á¤ë¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤¬¼«Á³¤À¤í¤¦¡£
È¬±À¤È·ëº§¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤ÏÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼º¤¦¡£È¬±À¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Ëµ¢¹ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ä¤â°ì½ï¤ËÅÏ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤â¤·È¬±À¤¬ÉÂµ¤¤ÇÅÝ¤ì¤¿¤é¡©¡¡¤â¤·È¬±À¤ËÀèÎ©¤¿¤ì¤¿¤é¡©¡¡°Û¹ñ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿Ì¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢É×¤Î¹ñ¤Î¿Í´Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤ÈÇº¤ó¤À¤Ï¤º¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢äÆ¼êÅÄ¤Î¿´ÇÛ¤ÏÛ¹Í«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
äÆ¼êÅÄ¤¬¿·³ã¸©ÃÎ»ö¤ËÅ¾Ç¤¤·¤Æ¤«¤é¸å¤â¡¢È¬±À¤Ï¼ê»æ¤ò¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î»þ¤Ë¡¢È¬±À¤Ï½Ê»Ò¤Î¶á¶·¤â¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢äÆ¼êÅÄ¤«¤é¤ÎÊÖ¿®¤Ï¡Ö²Ç¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤òµ¤¹¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¢£È¬±À¤âÁêÅö¶Ã¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¯¡£
È¬±À¤ÏÉÒ´¶¤Ê¿Í¤À¤«¤é¡¢½Ê»Ò¤Î¹¥°Õ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òµñÀä¤·¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¤Ê¤¢¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¼ê»æ¤Ç¶á¶·¤ò¿Ò¤Í¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤ÎÊÖ¿®¤¬¡Ö²Ç¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ê¤ó¤À¡¢¤³¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÁá¤µ¤Ï¡ª
È¬±À¤âÁêÅö¶Ã¤¤¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢È¬±À¤Ïµ²±¤ò¾å½ñ¤¤Ç¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î¿Í´Ö¤À¤«¤é¤À¡£
¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ç°¦¤·¤¿¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹¡¦¥Ó¥¹¥é¥ó¥É¤¬·ëº§¤·¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢´û¤Ë¥»¥Ä¤È·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤ÎÈ¬±À¤Ï¡¢¼è¤êÍð¤·¤ÆÍÙ¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ÎÎø°¦´¶¾ð¤ò°ú¤¤º¤êÂ³¤±¤ëÀ¼Á¤ÎÃË¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ö½Ê»Ò¤µ¤ó¡¢²¶¤Î¤³¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡¡¤â¤¦·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡©¡×¤È¡¢Çï»ÒÈ´¤±¤É¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾×·â¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢»×½Õ´ü¤Î¾¯Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¢¤Îº¢¡¢²¶¤Ï¤¢¤Î»Ò¤ò¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶½ý¤ò¤º¤Ã¤ÈÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤À¡£
ÌÌÅÝ¤¯¤»¤¨¡£
¤È¤¤¤¦¤«¡¢40ºÐ²á¤®¤Æ¤¤¤Ä¤Þ¤Ç»×½Õ´ü¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¥ª¥Ã¥µ¥ó¡Ä¡Ä¡£
¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤ò¿®Íê¤·¤Æ»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ä¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÂç¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¥Þ¥Þ¤À¡ª¡¡ËÜÅö¤Ë¥»¥Ä¤¬¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë