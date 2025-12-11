¡Ö¼åÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¡×¡¡ÀÄ³ØÂç¤Ç¥×¥í32¿ÍÇÚ½Ð¡ÄÌ¾¾¤¬¾§¤¨¤ë»ØÆ³¤Î¥â¥Ã¥È¡¼
¡¡1987Ç¯¤«¤é·×29Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÀÄ»³³Ø±¡Âç¹Å¼°ÌîµåÉô¤ò´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤¿²Ï¸¶°æÀµÍº»á¡£ºßÇ¤Ãæ¤ËÅìÅÔÂç³Ø¥ê¡¼¥°Àï¤Ç12ÅÙ¡¢Á´ÆüËÜÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç4ÅÙÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ì¾¾¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é¸Î¶¿¤Î·²ÇÏ¤Ç¡Ö²Ï¸¶°æÀµÍºÌîµå¶µ¼¼¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âè2²ó¤Îº£Ç¯¤Ï12·î6Æü¤Ë¹âºê»Ô¤ÎµÈ°æÃæ±û¸ø±àÌîµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¡¼¥¤¥º¥ê¡¼¥°¤Î86Áª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡±¿±Ä¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸µ¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤Î°æ¸ý»ñ¿Î»á¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯3·³¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¤ÎÀ¶¿å¾³¤»á¡¢Æ±¤¸¤¯¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÇÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤ëÁÒÌî¿®¼¡»á¡¢¸µ¹Åç¤ÇÊ¡°æ¹©¶ÈÂç¥Á¡¼¥ÕÅê¼ê¥³¡¼¥Á¤Îß·ºê½ÓÏÂ»á¤Î4¿Í¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¤¿¡È1996Ç¯ÁÈ¡É¤À¡£¥×¥í¤âÁ¢¤à¹Ö»Õ¿Ø¤«¤é¼ê¤Û¤É¤¤ò¼õ¤±¤ë¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë²Ï¸¶°æ»á¤Î»ëÀþ¤Ï¿¿·õ¤½¤Î¤â¤Î¡£ÎÏ¶¯¤¤´ãº¹¤·¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þÀÞ¡Ö¤¢¤ÎÅê¼ê¤ÏÅê¤²Êý¤¬½À¤é¤«¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Í¡×¡Öº£¤ÎÂÇ¼Ô¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¾¡£¤â¤¦1²ó¥í¥ó¥°¥Æ¥£¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤ë¤¬¡¢ºÙ¤«¤Êµ»½Ñ»ØÆ³¤Ï°ìÀÚ¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡²Ï¸¶°æ»á¤Ï¡ÖÃæ³ØÀ¸¤Î¤¦¤Á¤Ïµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯¡¢¿¤Ó¿¤Ó¤È¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤¬¤¤¤¤¡£»ØÆ³¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼åÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áª¼ê¤ÎÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£Ä¹½ê¤¬¿¤Ó¤ì¤Ð¡¢¼åÅÀ¤Ï¾Ã¤¨¤ë¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ì¤ÏÂç³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤³¤È¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢»ØÆ³¤¹¤ëºÝ¤Î¥â¥Ã¥È¡¼¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¼åÅÀ¤ò½¤Àµ¤¹¤ëºÝ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¡Ö¤¢¤¢¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»ØÆ³¤µ¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë°Õ¼±¤¬¸þ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖÎÉ¤¤¤È¤³¤í¡×¤Þ¤Ç±Æ¤òÀø¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ø²æ¤Ë·Ò¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï½¤Àµ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖÁª¼ê¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼«Á³¤Ë³Ð¤¨¤¿Æ°¤¤Ç¤¤¤¤¡×¤È²Ï¸¶°æ»á¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ï¡Ö»°¿¶¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÎÏ¶¯¤¯¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È»Ø¼¨¡£¼ÂºÝ¤Ë»°¿¶¤·¤Æ¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÎÉ¤¤¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤¾¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÜÅª¤Ï¡¢¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤Î¼«¿®¤ò¿¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£À®¸ùÂÎ¸³¤ÏÁª¼ê¤Î¡Ö¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÍß¤ò¤«¤Î©¤Æ¡¢¼«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ëÎÏ¤òÍ¯¤«¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¡£Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡ÖË«¤á»¦¤·¤È¤Ï°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¡£¡Ö¤à¤ä¤ß¤ä¤¿¤é¤ËË«¤á¤Æ¤â¥À¥á¡£Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ä¹ÔÆ°¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¡Ø¤³¤³¤À¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¼ºÇÔ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤¬¿¤Ó¤Æ¼«¿®¤¬¿¼¤Þ¤ë¤È¡¢¼«Á³¤È¼åÅÀ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²Õ½ê¤â¥ì¥Ù¥ë¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼åÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡°æ¸ý»á¤Ï°ÊÁ°¡¢¡Ö¹â¹»¤ÈÂç³Ø¤Ç¡È¤ä¤é¤»¤ë»ØÆ³¼Ô¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÁª¼ê¤Ë¹Í¤¨¤µ¤»¡¢¼«¼çÀ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë»ØÆ³¼Ô¡É¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤ÆÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿»þ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ëÎÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ºßÇ¤Ãæ¤Ï¡¢NPB¸½ÌòºÇÇ¯Ä¹¤Î¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤é·×32¿Í¤Î¶µ¤¨»Ò¤¬¥×¥íÆþ¤ê¤·¡¢º£¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬²¸»Õ¤Î¸µ¤òË¬¤Í¤ë¤Î¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£¤âÀÎ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥â¥Ã¥È¡¼¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·Â³¤±¤ë¡£¡Êº´Æ£Ä¾»Ò / Naoko Sato¡Ë