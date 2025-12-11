農水省・農林族・ＪＡ「鉄のトライアングル」が大復活！鈴木憲和農水相がおこめ券をばら撒く「呆れた理由」

前編記事『農林族議員や農協関係者が大喜び！「おこめ券担当大臣」鈴木憲和農水相が進次郎の「コメ農政改革」を白紙撤回した理由』に続き、高市政権のコメ農政を考える。

失言大臣が復活！

農林族議員も勢いづいている。

今夏に立ち上がった「自民党農業構造転換推進委員会」では、「コメは売るほどある。買ったことがない」などと国民の神経を逆撫でする発言をして農相を更迭された自民党農林族議員の重鎮、江藤拓氏が委員長として完全復活した。

農地の大区画化や土地改良など「農業の構造転換推進」を名目に、通常の農業予算とは別枠で今後５年間に2.5兆円もの巨費を投じるよう政府に求めている。鈴木憲和農相も「食料安全保障の確立に向けて構造転換を推進していく」と呼応する。

だが、主食用米の減反政策を続けながら、予算を大幅に膨らませても、肝心の料安全保障にはつながらない。結局は「農政における公共工事利権」（霞が関筋）とされる農業土木などにカネが流れ、族議員やその支援企業、地元のＪＡなどを潤わせるだけに終わるのではないか、との懸念が拭えない。

高市早苗首相が農政を族議員に丸投げしている背景には、７月の参院選でＪＡが集票マシーンとして威力を発揮したことも影響している。組織候補としてＪＡ道北なよろ前組合長の東野秀樹氏を比例区に擁立、約19万票を集めて当選させた。

組織内候補としては約48万票を集めた全国郵便局長会がダントツ１位だったが、ＪＡは２位の全国建設業協会（約22万票）に次ぐ３位につけ、農協の集票パワーの健在ぶりを印象付けた。政権基盤がぜい弱な高市首相としては、解散・総選挙に向けて農林族・ＪＡを味方に付けておきたい思惑があるに違いない。

「鉄のトライアングル」

減反政策をはじめとする既得権益の死守や米価高騰で「我が世の春」を謳歌している鈴木農水省―農林族―ＪＡという「鉄のトライアングル」。だが、足元では年明け以降の米価暴落リスクが忍び寄り、警戒感を高めているようだ。

コメ不足や価格高騰を受け、25年の主食用米の生産量は前年より約１割多い748万トンに増えた。一方で、国内米価の高騰を嫌気した消費者や外食産業の間では、高い関税を払っても割安感のある外国産米へのシフトが加速している。大手スーパーではカリフォルニア産米「カルローズ」などが国産米に比べて４割前後安い値段で売られ、人気を集めている。

ＪＡなど国内業者は、増産による在庫のタブ付きと、国産米離れのダブルパンチによる供給過剰への懸念を高めているのが実態だ。実際、コメの流通市場では先安観が強まり、生産者や卸売業者が会員の米穀安定供給支援機構が12月４日に公表した向こう３ヵ月の価格見通しを示す指数は4年2ヵ月ぶりの低水準となっている。

国産米の価格を値下げすれば、需要が喚起され、外国産米に流れた消費者も戻ってくるように思われるが、ＪＡにはそうは問屋が卸さない厳しい事情がある。

24年産米を巡り、高値を提示した他の集荷業者に買い負けたＪＡ全農（全国農業協同組合連合会）は、25年産米では生産者に渡す仮払金（概算金）を前年の２倍以上に一気に引き上げたからだ。集荷量の回復を最優先した結果、高値掴みのリスクを抱え込むことになり、米価が値崩れすれば多額の損失を被ることになる。

値崩れしたらどうなるのか

だからこそ、鈴木農相もＪＡも高値を維持したまま需要を喚起できる、おこめ券をばらまくことにこだわっているわけだ。農水省が26年の主食米の生産量見通しについて、前年比５％減711万トンと減産基調に設定したのも、２年連続で増産を続ければ米価暴落が必至となり、ＪＡの経営を揺るがしかねないからだ。

農水省は今後、この減産見通しを目安に、余剰と見られる主食用米について、補助金を使って飼料用米などへの転作を促す減反政策を強化する方針だ。また、小泉進次郎前農相の指示で一時中止されていた政府備蓄米の買い入れも26年から早速再開。需給調整に絡む施策を総動員して米価値崩れによるＪＡへの打撃を何とか抑えようと躍起になっている。

ただ、さすがの農水省もＪＡに依存しない大規模農家による増産の動きを力ずくで止められるほどのパワーはない。国産米の高値を維持しつつ、割安感が高まる外国産米への需要シフトに歯止めをかけるのも困難だろう。米価が大幅に値崩れした場合、「国は価格に介入すべきではない」と大見えを切った鈴木農相はどう対応するつもりなのだろうか。

政府備蓄米の大量買入れなど露骨なＪＡ救済に動けば、国民の農政不信は決定的になるだろう。消費者の利益を蔑ろにして米価高騰のメリットを享受してきた農林族やＪＡだが、前途には「高転び」する予感が漂う。

