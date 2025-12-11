【97歳の世界最高齢映画監督も登場】ジョージア映画界のレジェンドたちが語る〈今も続く映画への検閲〉〈岩波ホール総支配人との思い出〉〈女性映画人へのエール〉

今夏、私たちはジョージアの首都・トビリシを訪れ、ジョージア映画界の「レジェンド」3監督にお話をうかがうことができた。そこでいただいたお話は、ジョージア映画の草創期からの歩み、ソ連時代の抑圧、さまざまな巨匠たちの活躍、女性映画人たちの躍動、映画教育の現在など、多岐にわたるものとなった。

（取材：滝本龍／若林良 構成：若林良 通訳・取材協力：児島康宏 監修：はらだたけひで 資料提供：(一社)コミュニティシネマセンター）

前編記事『なぜ「ジョージア映画」は世界を魅了するのか…90歳の巨匠が語った〈スターリンの検閲〉〈日本にもファンの多い名監督との秘話〉』より続く。

メラブ・ココチャシュヴィリ監督に続いて話を伺ったのは、ダヴィド・ジャネリゼ監督。代表作である『少女デドゥナ』(1985)は、コーカサスの山ぶかい村で父とふたりで暮らす少女の生活を描く作品で、日本では、2018年の「ジョージア映画祭 コーカサスの風」ではじめて上映された。ドキュメンタリータッチの一見素朴な作品でありながら、その生活や自然の描写は清冽な魅力にあふれ、日本でも多くの観客の心を掴んだ。ただ、本作もソ連の支配期につくられたこともあり、検閲や上映、アーカイブの過程で、さまざまな苦難があったという。

『少女デドゥナ』の辿った苦難

――『少女デドゥナ』の日本での上映は、ジョージア映画祭を主宰するはらだたけひでさんが、「損傷のあるバージョンでも上映したい」とジャネリゼ監督に働きかけたことから実現しました。監督としては完全には肯定しかねる部分もあったとは思うのですが、このように、上映に困難のある作品は多いのでしょうか。

『少女デドゥナ』のフィルムは、もともとは、トビリシの映画アーカイブに保存されていました。しかし、火災で焼けてしまい、現在のジョージアにはプリントは存在しません。ロシアのアーカイブに1本、ドイツに1本存在するのみです。日本の方がご覧になられたのは、1930年代の映画かのような、白黒の劣化したバージョンだと思いますが、それは私が個人用のDVDとして保存していたものですね。

おっしゃられるように、オリジナルネガやプリントがジョージア国内にないというジョージア映画は、『少女デドゥナ』のみには限りません。戦前や戦時中の多くの作品のプリントは、基本的にはロシアのアーカイブのみに保存されています。ただ現在では、フィルムアーカイブの観点から、往年の名作たちをデジタル化して保存しようという動きは活性化しています。無声映画から少しずつという流れではあるので、ゆっくりではありますが。

――ジャネリゼ監督は1958年生まれで、青年期には検閲をはじめ、さまざまな映画の統制を経験されていたと思います。『少女デドゥナ』が受けた検閲もふくめ、お話をいただけますか。

私の青年期には、基本的に大衆が見れる映画はソ連の作品に限られていました。しかし、抜け道はいくつかありました。トビリシには「映画の家」という施設があるのですが、そこで映画人向けに、一般公開は禁じられている外国映画を上映する会が週1回あったんです。また、モスクワには世界のさまざまな映画を集めているアーカイブが存在し、私を含めた映画人たちはことある度に訪れては、外国映画を見ていました。

ただもちろん、モスクワでは作品を見たいと言って、すんなりと見せてくれるわけではなく、作品自体は所蔵されていても、鑑賞は許可されていない作品が大半だったのです。そこで私たちが行ったのが、いわゆる賄賂です。担当者にコニャックなどを渡して、「なんとか見せてくれませんか」とその都度交渉したんです。そのようにして、書類上は許可されている別の作品のタイトルで、「禁じられた映画」をいろいろと見ていました。

『少女デドゥナ』の受けた検閲についてお話しますと、まず脚本の段階で検閲がありました。デドゥナのような生活に苦しさを抱えた少女に対して、行政からの何の支援もないのは不自然だという指摘を受けたのです。共産党の青年団が何らかの手を差し伸べてくれるはずだから、それを映画の中で描くようにと言われました。

しかし、舞台としたのは過疎地域の村でしたので、共産党の支援も行き届かないほうが自然だと思い、特に作品を改変することはありませんでした。結果としてはそれが災いしたのでしょうね。映画の完成後、モスクワに持っていってふたたび検閲を受けたところ、そこでも同様の難癖をつけられました。その結果、数本しかプリントが作られず、作品は、事実上のお蔵入りになった形でした。1985年のマンハイム国際映画祭でグランプリを獲得し、現在まで愛される作品になったことはありがたくはあったのですが、忸怩たる思いはありましたね。

ただ、その後はペレストロイカが進んだので、私の作品も含め、それから数年後には、映画は権力からの制約も次第に受けなくなってきました。その意味では、『少女デドゥナ』は分岐点に位置していた作品だったかもしれません。

――検閲が存在したおよそ40年前と現在とでは、映画製作はどのように変化したと思われますか。

昔と今の違いとしては、大きなこととしてはもちろん検閲の有無ですが、ただ現在に「検閲」がないとは言えないかもしれません。今の検閲の役割を果たすのは、プロデューサーですね。資金を集めるために、社会的なテーマを無理やり作品の中にねじ込んだり、現在のブームにすり寄った作品を志向したりするので、それで作家が疲弊することは少なくはないでしょう。昔と今、どちらがいいのかは、実は一概には言えないですね。

ジョージアの映画教育の今

ジャネリゼ監督はトビリシ旧市街に住む人々をとらえたドキュメンタリー『メイダン 世界のへそ』(2004)など、現在に至るまで旺盛に映画づくりを続けている。いっぽうでジャネリゼ氏には、映画教育者としての顔もある。ジョージア・ショタ・ルスタヴェリ国立演劇映画大学の教授として学生たちの教育に携わっており、その内実や学生たちへの思いについても伺ってみた。

私は「映画テレビ学部」で教鞭をとっているのですが、そこではいわゆる商業映画やアート系の映画を学ぶコースに加え、ドキュメンタリーやアニメーションのコースも存在します。大学のモットーは、いかに「ジョージアらしさ」のある映画人を輩出するかということにあります。ジョージアは小国で、たとえばハリウッドやボリウッドに対抗する作品を作ろうとしても限界があるので、監督にせよカメラマンにせよ美術にせよ、ジョージアの色に満ちた人材が羽ばたけるように、日々尽力しています。

――映画を専攻する学生の数は増えているのでしょうか。また、彼らの特色についてもお話をいただければ幸いです。

映画大学に入学する学生の数は、年によって増えたり減ったりですが、ただ大学の定員以上の志願者は毎年います。多くの学生は才能豊かで、在学中に映画祭に応募し、さまざまな賞を得ていることも珍しくはありません。

いま申し上げたことと重なりますが、ジョージアは小国ですので、国内での製作には正直限界があります。ですので、海外からの資本を得ている作品が多く、それを見越して動いている学生も多いですね。

ちなみに授業では、日本映画を扱う機会も少なくはありません。たとえば黒澤明の『蜘蛛巣城』(1957)で、三船敏郎が3人の魔女に会う10分ほどのシーンを流すのですが、学生たちに見せるのは、無字幕のバージョンです。画面だけでも読み取れる豊饒さを味わってもらい、豊かな画面とは何なのか、それぞれ考えてもらうんですね。イングマール・ベルイマンの『仮面／ペルソナ』(1966)なども、同様の形で流すことがあります。

最後に話をうかがったのは、ラナ・ゴゴべリゼ監督。1928年生まれで、話をお聞きした当時は96歳(今年の10月に97歳を迎えた)。ジョージア映画界の最長老であるのみならず、おそらくは世界の映画界でも最高齢の現役監督だろう。

もちろん、ゴゴべリゼ監督の実績は、単に年齢のみで語れるものではない。ジョージアにおける女性たちの苦難を主なテーマとした彼女の作品は、『インタビュアー』(1977)のサンレモ国際映画祭グランプリ、『渦巻』(1986)の東京国際映画祭最優秀監督賞など、国内外でのさまざまな栄誉に輝いている。またジョージア・フィルム撮影所所長や、映画業界における女性のさらなる進出を求める団体「キノ・ウーマン・インターナショナル(KIWI)」の初代代表を務めるなど、映画界の発展のためにも長年寄与してきた。

また、彼女の活躍は映画界のみにとどまらず、ジョージアの独立以降は、国会議員、欧州議会大使、駐仏ジョージア大使などを歴任してきた。ゴゴべリゼ監督はまぎれもなく、文化と政治の両面からジョージアに貢献してきた人物である。

加えて、ゴゴべリゼ監督を語る上で外せないのは、母、娘ともに映画監督であるということ――女性が親子3代にわたって映画監督であるという、世界映画史でも唯一の家系であること――だ。そしてゴゴべリゼ監督の最新作『母と娘 完全な夜はない』(2023)は、母であるヌツァ・ゴゴべリゼとの日々を、監督自らが回想するドキュメンタリーだ。とはいえ、それは決して甘美に終わる記憶ではなく、ヌツァはスターリン時代に家族を粛清され、自らも10年間流刑された。『母と娘』を起点に、非常に広範で示唆に富んだ、貴重な言葉の数々をうかがった。

母娘2代の格闘

――ゴゴべリゼ監督の最新作である『母と娘』は、親子の話に留まることなく、スターリニズムがもたらした禍根や、ジョージア映画史を考察するうえでとても貴重な作品になっています。まずこの作品の成り立ちをお伺いできますか。

『母と娘』は、私にとって作らなければならない作品でした。それは単に母が私にとって大切な存在だったから、ということではありません。ジョージア映画史を後世に残すうえでも、母の存在は語り継がなければならなかったからです。

前提として、母ヌツァ・ゴゴべリゼは、映画史からは抹消された存在でした。彼女はジョージア最初の女性監督で、ドキュメンタリー『ブバ』(1930)や、ソ連内では初めての女性監督による長編劇映画『ウジュムリ』(1934)を完成させています。しかし、いずれの作品も上映禁止になり、また1937年、母は北の厳寒地に流刑となります。私の父であるレヴァン・ゴゴべリゼは共産党の活動家だったのですが、大粛清の中、人民の敵という理由で処刑され、ヌツァもその家族という理由で、刑罰の対象になったのです。その後、母は10年にわたって流刑地での強制労働に従事させられ、私は幼少期に両親を奪われました。

やがて10年が経ち、母は流刑から戻ってきました。しかし、映画の世界に復帰することはなく、1966年に国語辞典の編纂者として生涯を終えます。加えて、母の作品はすべて失われたものと考えられていたので、映画監督としてのヌツァ・ゴゴべリゼが語られる機会は、長年にわたって途絶えていました。

しかし、私は母の作品がどこかに残っているはずと考え、懸命に探し続けました。その結果、2013年に『ブバ』を、2018年に『ウジュムリ』を、それぞれロシアで発見したのです。そして作品を復元し、トビリシ国際映画祭をはじめ世界各国で上映したのですが、それぞれ高い評価を受けました。『ブバ』は、ルイス・ブニュエルの『糧なき土地』(1932)に匹敵する傑作だとの評価もいただき、ようやく母と私の物語に、何らかの着地ができたように思いました。その過程も、『母と娘』の中には収めています。

ちなみに母はさまざまな小説も書いており、そのいくつかは私の自伝（注：『思い出されることを思い出されるままに 映画監督ラナ・ゴゴべリゼ自伝』、2002年にジョージアで出版され、日本では2024年、児島康宏氏の翻訳で白水社から出版された）に掲載しています。

――ゴゴべリゼ監督は、母であるヌツァさんから、どのような影響を受けたと思われますか。

私ははじめて母の作品を見てから、まだ10年も経っていません。また、生前の母が私に作品について話すこともありませんでした。母は自身の作品はすでに失われたものだと思っていたでしょうし、それを話しても意味はないと感じてはいたでしょうね。

ですから、作品の影響そのものはありません。ただ、ひとつ言い添えれば、母の「不在」が私の作品に与えた影響はあると思います。たとえば『インタビュアー』が当てはまるでしょう。女性新聞記者・ソフィコがジョージア国内の女性にインタビューをする姿を通して、さまざまな女性たちの生活環境と人生を浮き彫りにする作品ですが、映画内には、粛清によって離れ離れだった母とソフィコが再会し、抱擁するシーンを入れています。それは実際の、私と母との再会をベースにしています。

そして、再会のシーンでは私の経験だけではなく、私の意識も反映しています。映画を見ていただければわかるのですが、『インタビュアー』では、ソフィコと母の抱擁が、何度も反復されます。母との再会は、私にとってとても重要な一頁でしたので、生活の中で、折に触れて何度も思い返すのです。そうした心象を、『インタビュアー』における反復に仮託させたところがあります。

もちろん、母の人柄そのものは、私の中に強く残っています。母は長い流刑をはじめ、その生涯の多くを過酷な状況に置かれ続けてきましたが、まわりの人への共感や思いやり、優しさを失うことは決してありませんでした。そのような母の姿勢は、私自身も持とうとはずっと思い続けてきました。

――今のお話とつながるかもしれないのですが……。ゴゴべリゼ監督の映画では、登場人物はさまざまな苦難に直面しますが、その反面、映画の中には不思議なあたたかみがいつも感じられます。劇映画の最新作である『金の糸』(2019)のなかには、「陽気な悲劇性」という言葉が登場しますが、この言葉は監督の作品に通底する言葉ではないかと感じています。

「陽気な悲劇性」とは、もともとは哲学者のメラブ・ママルダシュヴィリの言葉です。ジョージアは小国で、いつ大国の波に飲み込まれてもおかしくはありませんでしたが、ただ、長い歴史を生き延びてきたのは、「陽気な悲劇性」という気質がジョージアの人々の中にあったからですね。ジョージアの人々は、どんな大変な場面においても、生を喜ぶ姿勢を失うことはありません。私の幼少期の写真を見ても、私もまわりの人たちも、みんな笑顔を浮かべています。今も生きていてとても楽しいですし、喜びの感情は私をふくめ、多くのジョージア人の核になっています。

「女性監督」として歩む中で

――ゴゴべリゼ監督は、これまで3度来日され、2度目の1985年には、東京で開催された国際シンポジウム「女は世界をどう変えるか」にて、自作『インタビュアー』に基づき、女性を取り巻く状況についての講演を行われました。これまでキャリアを歩まれる中で、「女性監督」として困難であったことや、印象的だったことについてお話をいただけますか。

私自身は、女性であることに困難を感じたことはありません。映画監督の仕事は大変ですが、それは男性であっても変わりないでしょう。私は母であるヌツァに次ぐ、ジョージアで二人目の女性映画監督でしたが、続く世代では、私の映画にも出ていただいたナナ・ジョルジャゼ（作品に『蝶の渡り』など）をはじめ、優れた女性の作り手は多く出てきています。

ジョージアでは、女性の映画人は他国よりも多い感触があります。1991年、フィレンツェで「ジョージア女性監督映画祭」が行われたときのことは印象的ですね。 私を含めた15人の女性監督、また脚本家や批評家、画家などが現地を訪れ、私たちが作った作品が上映されたのですが、ジョージアにはこれほど多くの女性映画人がいて、また活躍しているのかと驚かれた記憶があります。それから30年以上が経ちましたが、近年、さらに女性映画人の活動の場は広がっています。

――ゴゴべリゼ監督が東京でシンポジウムに登壇してからおよそ40年が経ちます。その時にシンポジウムを先導されたのは岩波ホール総支配人の高野悦子さん（2013年死去）で、彼女は長年女性映画人を支え続けました。

高野さんと初めてお会いしたのも岩波ホールでした（注：ゴゴべリゼ監督の作品は『インタビュアー』と『金の糸』が岩波ホールで公開されており、『インタビュアー』は監督の初の日本公開作品だった）。その時は、彼女が壁一面をジョージアとジョージア映画で飾ってくれていたことをよく覚えています。それ以来、親しくお付き合いをさせていただきました。高野さんはジョージアに自らいらっしゃったこともあり、それも彼女の誠実さや人間としての温かみを感じた一幕ですね。

――昨年、東京国際映画祭では「女性監督は歩き続ける」というシンポジウムが行われ、そのポスターには高野さんと、高野さんが配給されたさまざまな映画作品のチラシが使われていました（『インタビュアー』のチラシも含まれていました）。日本では女性映画人を取り巻く状況にまだまだ厳しさがあります。日本の女性映画人に対して、メッセージをいただいてもよろしいでしょうか。

以下のことを申し上げたいと思います。「大胆になれ、勇敢になれ。女性たちはいつも男性たちのうしろ一歩引いて、男性たちに道を空けてきた。今こそ女性たちが前に出る時代だ」と。

おわりに

「映画を見ることは社会を知ること」――。恐らくは映画に携わる誰もが耳にしたことがあり、しかし、それゆえに忘れられがちでもあるこの言葉を、私たちは監督たちの話を聞く中で、そしてトビリシを歩くなかで、幾度も思い起こさざるを得なかった。

ジョージアの映画人たちは、自分たちの映画、ひいては文化を守るために戦ってきた。そして、その戦いは現在も続いている。

日本でも報道されているように、ジョージアではおよそ1年以上にわたって政情不安が続いている。昨年10月に行われた議会選挙で「親露派」といわれる与党が勝利を宣言し、野党は投票に大規模な不正があったとして激しく抗議した。さらに11月末、政権がEU加盟の延期を発表したことに、加盟を熱望してきた多くの国民が反撥し、以来、政府への抗議運動が繰り広げられているのだ。私たちが街中を歩く中でも、政府を批判するニュアンスのウォールペイントや、国会議事堂前におけるデモの光景を目にすることもあった。

各監督の取材においても、そのような現状への思いについて、それぞれ尋ねる機会があった。ココチャシュヴィリ監督は「危機を抱えた国が生き残るためには、さまざまな国とのつながりを強化する必要があります。それがあってはじめて、ジョージアのアイデンティティも守ることができるはずです」と、EU加盟延期への苦言を口にし、ゴゴべリゼ監督は、危機の大きさを語りながらも、同時に「民衆が力強く抵抗して団結している」姿への希望を口にした。また、ジャネリゼ監督からの答えは、明快かつ力強いものだった。

「一言でいうならば、未来と戦っても負けるだけ。ほかに付け加えることはありません」

ジャネリゼ監督の「未来」という言葉に内包されたものを、日本人である、当事者ではない私たちが容易に断定すべきとは思わない。ただ、確かなこととして言えるのは、ジョージアの映画人たちは常に「未来」への気高い理想を掲げ、「現在」における抑圧と戦い続けてきたということ。そして「未来」の勝利が、後世への力強い礎になり続けてきたということだ。

いささか奇妙な言い回しにはなるものの、現在のジョージアにおける「未来」が勝利するその瞬間を、私たちはこの目で見たい。それゆえに、私たちがふたたびジョージアを訪れる日も、恐らく遠くはないだろう。その日への大きな期待を込めて、本稿の結びとしたい。

