日本で「ひとりで死ぬ」とはどういうことか…子どものことを考えて墓を移動する人が増えている実態

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

「呼び寄せ高齢者」ならぬ「遺骨になって子のもとへ」

エンディングセンターの事務所は、東京都町田市と大阪府高槻市にある。会員は首都圏と関西圏の人だろうと思われがちであるが、いろいろな地域に広がっている。

エンディングセンターが企画した、跡継ぎを必要とせず、桜の下に眠ろうという樹木葬墓地「桜葬」には遠方から申し込まれる人もいる。かつて東京に住んでいたからとか、独り身なのでどこに埋葬されても影響を受ける人はいないから、自分の好きなところで眠りたいといった考えの人もいる。多いのは、子どもが東京や大阪に住んでいるというケースである。

かつて「呼び寄せ高齢者」という言葉が注目された。都会に暮らす子ども世代が、年老いた親をふるさとから呼び寄せるというものだ。子ども夫婦が共働きであると、呼び寄せられた親は、見知らぬ都会のマンションなどで昼間独居となる。生活環境の違いはもちろん、話し相手もいない。決して喜ばしいことという評価は得られなかった。当時はほとんどが呼び寄せ「同居」だったので、急に同居暮らしがはじまり、介護が必要だったりすると、親も子も心身ともに疲弊した。

いまも全国各地から、75歳以上の高齢者が首都圏に移動しているケースがあるという。子どもとの同居ではなく、介護施設に入るケースで、入居者の8割が県外からという高齢者用住宅もあるほどだ。

一方で、エンディングセンターの「桜葬」墓地を契約する人の中で、死後に子どもたちが住む都会の墓に埋葬されることを選択する人たちが増えている。

ある地方に住む会員は、夫が亡くなりすでに東京の「桜葬」墓地に埋葬されている。月に1回程度上京し、夫の墓のもとで近況報告をしたり、周りの景色をスケッチしたりして時を過ごす。そのあとは東京に住む長女の家や、神奈川に住む次女の家を訪問する。娘たちは結婚して夫婦共働き。孫の世話をして、娘たちの助けになればと思って滞在していく。もし現住所近くに墓をつくれば、首都圏に住む娘たちが墓参に来るのは大変であるし、交通費もかかる。そこで娘たちを思って、死んだら遺骨になって娘たちの近くへ移動する決心をしたというわけである。

このように、亡くなったら、子どもたちの住む都会の墓に入ると決め、桜葬墓地を契約する人も増えている。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」