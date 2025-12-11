意外と知らない、日本で娘がお墓を継ぎにくい「決定的な理由」

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

今、ひとり世帯の現代人が密かに気になっている「ひとりで死んだらどうなるのか？」「死ぬ前に何をしておけばいいのか？」「死亡届の「届出人」は誰がなるのか？」「引き取り手のない遺体はどうなるのか？」……

発売たちまち重版の話題書『おひとりさま時代の死に方』では、意外と知らない制度のことから誰にも聞けない悩みまで、国内外メディアから取材殺到の第一人者がぜんぶ答えます！

【推薦、続々！】

樋口恵子さん「この本を読めば、ひとりでも幸せに死んでいける！みんなが安心できる本です」

高橋源一郎さん「人は誰もが死ぬ。ぼくもあなたも。わかっているのはそれだけ。どうやって？ どんなふうに？ ならば井上さんに訊ねよう。きっとすべてを教えてくれるから」

（本記事は、井上治代『おひとりさま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）

墓の継承に関する法律

私は、母の死をきっかけに墓の継承問題を抱え、葬送分野に足を踏み入れた。最初に調べたことは、墓に関する法律だった。息子なら墓が難なく継げるのに、なぜ娘では継ぎにくいのか。戦後生まれの私にとって、こんな不条理はなかった。

法律は一体どうなっているのだろうか--。弁護士の角田由紀子氏の事務所を訪ねた。角田氏は、重厚な法律書が並ぶ書棚から『民法』を取り出し、第897条が墓などの「祭祀財産の承継」について書かれている条文であると教えてくれた。

【第897条】系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定（筆者注：一般財産の相続）にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。（太字筆者）

この条文の内容を簡単にまとめると--系図や仏壇・墓などを「祭祀財産」というが、これらの所有権を継承する者は「慣習に従って」決めなさい。ただし、亡くなった人が「祭祀を主宰すべき者」を「指定」してあった場合は、その人が最優先される、というのだ。

私たちは「慣習」あるいは「習俗」としておこなっていることを、いかに法律で決まっているルールであるかのように思っていることか。この条文の中には「墓には継承者を決めなければいけない」という文言がどこにもない。墓は必ずしも継承者を決めなくてはならないというものではないと知った。継承者の決め方については、優先順位が書かれているだけである。「女性は親の墓を守れない」といったことなど書かれていない。

また墓や仏壇などの「祭祀財産」の継承者は、お金や不動産などの「一般財産」の相続とは別にして、「慣習によって決めなさい」とある。慣習によって処理すればいいはずなのに、なぜ民法という大きな法律の中にわざわざ入れる必要があったのか。いろいろな疑問が湧いてきたので、終戦後の民法改正時の経緯を調べることにした。

結論から先に言えば、この条文は、終戦後の家制度廃止をスローガンとした新民法を国会通過させるために、「家制度温存派への説得材料として」入れられたものであった。当時の慣習が家制度そのものであって、人々は「家」にどっぷり浸かっていたため、家制度廃止を掲げた法案は国会を通過しないだろうと起草委員たちは考えたのだ。そこで、代々の先祖をまつる家のシンボルとして存在した墓を「慣習に従って継承者を決めよ」とすれば、墓の中に家は脈々と残ると推測されたからである。

こうして民法に入れられた条文であるが、1990年代に入ると、墓の継承とは別の使われ方をし始めた。

さらに「多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」」では、誰かの手を借りなければ、死後の葬儀や埋葬・死後事務は、自分ではできない日本社会のリアルを掘り下げていく。

本記事の抜粋元『おひとりさま時代の死に方』では、「親や自分のお墓をどうするか」「死後の手続きには何が必要なのか」、第一人者が平易に解説しています。ぜひお手にとってみてください。

【つづきを読む】多くの人が意外と知らない、ひとりで死んだらどうなるのか「不条理な現実」