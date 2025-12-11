【グラコロ第2弾】トリュフの香りとチーズのコク×濃厚なデミソース「トロ旨タルタル&デミグラコロ」発売【マクドナルド】

日本マクドナルドは12月17日、「グラコロ」第2弾の新メニュー「トロ旨タルタル&デミグラコロ」(単品税込490円〜)を発売する。

販売中の「グラコロ」(同440円〜)も引き続き販売する。第1弾の「コク旨ビーフデミグラコロ」は12月16日で販売終了となる。

〈グラタンコロッケ×キャベツ×特製ソースの冬の定番〉

「グラコロ」は1993年から販売する冬の定番商品。エビとマカロニが入ったグラタンコロッケに、キャベツとタマゴソース、特製ソースをあわせ、バターが香るふわふわの蒸しバンズで挟んだバーガー。2024年には「グラコロ」で初めてとなるグラタンコロッケのリニューアルを行った。ホワイトソースにチーズのコクを加え、よりクリーミーに仕上げたという。

マクドナルド「グラコロ」(12月16日〜放映のテレビCM「トロ旨タルタルデミグラコロ篇」カット)

〈グラコロ第2弾はタルタル×デミソース〉

新登場の「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」にタルタルソースと、ビーフの旨みが際立つデミソースを組み合わせた一品。タルタルソースにはパルメザンチーズのコクを加え、さらにトリュフ香料を使うことで、芳醇な香り豊かな味わいに仕上げている。

マクドナルド「トロ旨タルタル&デミグラコロ」(12月16日〜放映のテレビCM「トロ旨タルタルデミグラコロ篇」カット)

日本マクドナルドは、「外はサクサク、中はトロトロでクリーミーなグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、今年だけの『トロ旨タルタル&デミグラコロ』をぜひお楽しみ下さい」としている。

〈シャカシャカポテト「ローストガーリックバター味」も販売中〉

11月26日から販売している「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」も販売を継続する。香ばしいローストガーリックにまろやかなバターの風味があとを引く味わい。定番サイドメニュー「マックフライポテト」にふりかけて楽しめる。

マクドナルド「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」

上記3商品「トロ旨タルタル&デミグラコロ」「グラコロ」「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」は、12月下旬までの販売を予定している。