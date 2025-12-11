胸元の線が見える…少女時代・テヨン、白タンクトップ姿に注目！儚げかつ洗練された雰囲気【PHOTO】

ガールズグループ少女時代のメンバー、テヨンがほっそりとした体型を披露した。

【写真】テヨン、可愛い“胸元のタトゥー”

去る12月9日、テヨンは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、うさぎや怒りの吹き出しの絵文字などを綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのテヨンは、タンクトップを着て、長い髪を下ろしたままポーズを取っている。

（写真＝テヨンInstagram）

特に、テヨンはぜい肉がまったくないすらりとした体型を誇り、か細い腕で自撮りをしながら、目を引いた。それだけでなく、消滅寸前の顔で眩しい美貌を加え、感嘆を誘った。

なお、テヨンは12月1日、ソロデビュー10周年記念アルバム『Panorama：The Best of TAEYEON』をリリースした。

（記事提供＝OSEN）

◇テヨン プロフィール

1989年3月9日生まれ。韓国・チョンジュ市出身。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューした。優れた歌唱力と色白で上品な顔立ち、優しい性格などが評価され、グループ内で高い人気を誇る。2015年に待望のソロデビューを果たしてからは「信じて聴く」という枕詞が付くようになった。2019年には映画『アナと雪の女王2』の公式カバーアーティストに抜擢。劇中のメイン楽曲『Into the Unknown』を歌った。