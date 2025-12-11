不登校でゲーム漬け…4000組の親子に寄り添ってきた相談員が伝える「親にできること」

子どもがゲームばかりしている姿を見ると、どうしても不安になってしまうことがある。辞めさせたほうがいいのか、それともこのまま見守るべきか。心配と焦りが入り混じる日々を過ごしている親も少なくない。こうした親の悩みに向き合い、具体的なアドバイスを届けているのが池添素さん。池添さんは40年にわたり、不登校の子どもとその親4000組以上に寄り添ってきた相談員で、親子の悩みや不安に耳を傾け、支え続けてきた。

2025年10月29日、文部科学省が発表した「問題行動・不登校調査」によると、2024年度に不登校となった小中学生の数は過去最多の35万3970人にのぼり、12年連続で増加している。こうした現状を背景に、池添さんの経験と考え方をまとめた書籍『不登校から人生を拓く――4000組の親子に寄り添った相談員・池添素の「信じ抜く力」』（講談社）が2025年9月4日に発売された。ジャーナリストの島沢優子さんが丁寧に取材し、池添さんの言葉と具体的なエピソードが1冊に収められている。

さらに11月3日には、紀伊國屋書店 新宿本店で池添さんのトークイベントが開催。立見席もいっぱいになるほどの盛況だった。トークショーでは、参加者から寄せられた質問すべてにその場で答えながら、長年の経験に基づく具体的なアドバイスを語った。

来られなかった方のためにも語られた言葉を記事化する連載第9回では、「ゲーム中心に生活している子ども、どうしたら救い出せる？」という質問に対する回答をお届けする。

ゲーム中心の生活、どうすればいい？

【質問】

不登校の子どもがゲームに夢中になりすぎて抜け出せません。すべてゲーム中心です。やりたいようにやらせれば良いというのも限度を超えています。どうすれば救い出せるでしょうか。

池添素：私はゲームはダメだと思っていません。そして、溺れているには理由があります。『不登校から人生を拓く』にも書いていますが、ゲームは敵ではないです。どう味方にできるかということが大事だと思っています。

ゲームやYouTubeとの関わり方は、実は親が子どもにどう関わるかのモデルでもあります。ゲームはものすごく褒めてくれます。達成感があり、手応えもある。それを親がプレゼントできていないだけのことだと思います。子どもはゲームを通じて満たされますが、その一方で、私たち親は子どもからのSOSを見逃さないことが大切です。ゲームは子どもの世界を広げる力も持っています。

●池添素さんの言葉

「ゲームは褒めてくれて達成感があり、世界を広げる力もある。ただ、その役割を“親が十分にプレゼントできていない”だけなのかもしれません。だからこそ、ゲームを敵にするのではなく、どう味方につけるかが大切です」

◇12月16日（火）公開予定の第10回では、「感情のコントロールができず暴れる子ども。どう対応すればいい？」という質問の答えをお届けします。

不登校に向き合えない夫とどう関わる？4000組の親子を見てきた相談員が教える「具体的な対応」