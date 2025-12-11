【綾瀬・シルビア】「ただぼんやりしたい日」に行きたい純喫茶

長い時間をかけて愛されてきた飴色のインテリアに、いつもの席。

たくさんの人が通り過ぎていく純喫茶には、楽しい日も悲しい日にも寄り添う優しさがあります。東京喫茶店研究所二代目所長の難波里奈さんが気分に合わせて、行きたい純喫茶について綴ります。第10回目は「ただぼんやりしたい日に行きたい純喫茶」について。

写真はすべて著者撮影

群衆の中での孤独の甘さ

店主と顔見知りになり、たわいもない会話を交わせるのはもちろん嬉しい。けれど、ときには群衆の中での「孤独」を楽しみたい瞬間もある。悲しさや切実さとは無縁の、知らない顔ぶれの中に自分がぽつりといるという、内なる刹那的で甘美な感覚。

そんな気分のときに足を向けるなら、普段の生活圏から少し離れた店がいい。たとえば、綾瀬駅近くにある「シルビア」。今では珍しい大箱の喫茶店で、入口へ向かうまでのあいだにも、美しいモチーフがいくつも佇んでいる。

一度腰掛けたら立ち上がるのが惜しくなるような座り心地のソファ、宝石のように頭上で輝くシャンデリア、そしてカウンター席へ向かうための階段……。そのどれもが愛おしい。

優雅に流れるクラシックと周囲のざわめきを耳に流し込んでいるうちに、自分がどこにいるのかさえ忘れてしまう。ぼんやりと目の前のコーヒーカップを眺めながら、頭の中では過去と現在を行き来する。

純喫茶という小さな宇宙

開いた目には何も映らず、考えているようで何も浮かんでこない。そんな瞬間は、サウナでいう「整った」状態なのかもしれない。今のこの気持ちを味覚で表すなら、どんな珈琲の味になるだろう？そんなことを思ったりもする。

変わらないものなどない、ということはどこかで理解している。けれど、純喫茶という小さな宇宙に身を置いていると、こんな日々が続いていく奇跡を、どうしても信じたくなってしまうのだ。

「こんな日には、あの純喫茶へ」#10

【シルビア 綾瀬店】

東京都葛飾区小菅４丁目９−９ 松岡ビル 2F

