「殺し屋のおばあさん」が大活躍する小説が気づかせる、「スカッと」するだけではない社会に対する「違和感」

BL作品を中心に、これまで170冊以上もの小説を刊行してきた大人気作家の榎田ユウリさん。

2025年12月17日に発売された『殺し屋がレジにいる』は、榎田さんにとって初の試みが盛りだくさんの勝負作！

今回は『殺し屋がレジにいる』発売を記念して、榎田ユウリさんに制作秘話をお伺いするインタビューを敢行。多くの質問に答えていただきました。

榎田 ユウリ（えだ・ゆうり）

東京都出身。2000年『夏の塩』でデビューし、榎田尤利名義で「魚住くん」シリーズ、「交渉人」シリーズをはじめとするBL作品を多数発表。2007年より榎田ユウリ名義でも活動し、「宮廷神官物語」「カブキブ！」「死神」各シリーズや、『武士とジェントルマン』、「猫とメガネ」シリーズなど多彩なテーマを執筆。2022年に漫画家・中村明日美子との共著『先生のおとりよせ』と『永遠の昨日』が、それぞれドラマ化され話題となった。

物語の鍵を握るのは「殺し屋のおばあさん」

--『殺し屋がレジにいる』は、スーパーオオダキでパートとして働く５２歳の榊冴子が、周囲から〈山田グロリア〉と呼ばれている７２歳の謎めいたおばあさんと出会うことで、誰にも舐められない肉体と精神を身につけていく物語です。これまでＢＬ小説を中心に執筆されてきた榎田さんにとって、新しい挑戦だったのではないでしょうか。

主役が二人の女性で、男性もほとんど登場しませんからね（笑）。ＢＬやブロマンスといったジャンルでは、私も読者さんも愛好している定型のモチーフがあり、それを通してコミュニケーションをとっている感覚がありました。ただ、『ころレジ』は読者の方に向かってがっしり握手をしにいくような、自分の思いを直接伝える作品になったのではないかと思います。

--執筆していくなかで、新しく意識したことはありましたか。

今回は地に足の着いた作品を目指し書きはじめました。……ですが、途中でどうしても筆が進まなくなってしまったんです。そのため、冴子が直面している困難や苦しみには現実味を持たせつつ、作品の鍵となる「殺し屋」の設定はファンタジーとして割り切ってしまおうと判断しました。作品世界のなかで殺し屋の設定が悪目立ちしないようには気をつけましたが、うまくいったかわからないままゴールしました（笑）。

--山田グロリアは口が悪く、身体能力がずば抜けて高いおばあさんで、しかもその正体は大ベテランの殺し屋でもある、ファンタジーめいたキャラクターです。一方で現実にもいそうな迫力と、存在感がありました。

漫画の影響を強く受けながら育ったので、いろんな要素を詰め込んだキャラクターを作品世界に落とし込むのは、私にとって自然なことのようです。ばーちゃんの殺し屋いたらカッコイイと思って書きはじめた作品なので、グロリアは執筆のきっかけとなるキャラクターなんですよ。

--グロリアを描くうえで、モデルにした人物はいらっしゃるのでしょうか。

映画の『カンフーハッスル』に、貧乏な人々が住まう集合住宅の大家をしているおばさんが登場するんです。シュミーズを着て頭にはパーマのロットつけたまま、咥えタバコで住人をディスりまくる人物なんですが、実はカンフーの達人でもある。彼女のように口汚くてめちゃくちゃ強いキャラが大好きなので、影響されていると思います。

--作中ではカンフー映画が何度か取り上げられますよね。グロリアが着ている服装も、ブルース・リーのような黄色いジャージでした。

グロリアの服装には、「高齢者は地味な服を着るもの」とする、世間一般の刷り込みに対して「むしろ派手なばーちゃんにしたい」と思っちゃって。もちろん、ブルース・リーのようなかっこいい人物をイメージしていたのもあります。

映画についていえば、グロリアの名前も私が好きな映画『グロリア』からとっています。この作品はマフィアの元情婦である中年の女性が、裏社会の事件に巻き込まれて家族を失った男の子を守り通す物語です。ただ、私の場合はグロリアを「子どもを守る女」として描きたいわけではありませんでした。中年かつ女性である、いわゆる「弱者」とされがちな二つの属性を持っているひとが、舐められている立場すら利用して自由に暴れているすがたを描きたかったんです。おばあさんが銃をぶっ放すなんて、現代日本では誰も思わないじゃないですか。自由と暴力性を備えているグロリアは、作中でも冴子を守ろうとはしません。厄介者扱いされている冴子が勝手に、グロリアにしがみつこうとする構図になっています。

BL小説とは「正反対」の描き方

--女性、パート、中年など、あらゆる属性を理由に周囲から舐められ、「すみません」が口癖になっていた冴子は、グロリアの仲間たちから特訓を受けるにつれてグロリアのような強かさを身につけていきます。中年女性と老齢女性の連帯を描く作品は珍しいように思いました。

グロリアの相棒を若い女の子にすることも考えたのですが、その年齢差コンビだとどうしてもおばあちゃんと孫のような、うっかりするとほのぼのしちゃう関係性になってしまい、そこから先のアイデアが膨らんでいかなかったんです。そのとき、誰かに守られるべき存在ではなく、とっくに大人になっていて、子育てなり親の介護なりに翻弄されがちな世代の女性を組み合わせたら面白くなるんじゃないか……!?と閃きました。その結果、冴子は５２歳の女性になっています。

--主人公の冴子にも、グロリアのようにモデルとなる人物などがいるのでしょうか。

特定のモデルがいるわけではありません。私が生活するなかで感じていることや、同年代の女性が口にしていることを冴子には託していきました。そのせいか、グロリアよりも描くのが難しかったですね。私の作品は圧倒的に男性キャラが多いわけですが、冴子の場合、彼らを描くときとは正反対のアプローチをせざるを得なくて。それも年齢や性別のような要素とはまったく別のところで。

--どういったところが、正反対だったのでしょう。

距離のとりかた、でしょうか。私は自分から遠い距離にいる人物のほうが物語にしやすくて、だから殺し屋のグロリアも描くときにあまり苦労はしませんでした。それと同様に、ＢＬで描かれる男性同士の恋愛は私にとって距離がある概念なので、いつも楽しく書けていたんです。しかし冴子の場合、頭のなかでフィクションだと理解していても、自分に近しい存在である事実からは逃れられません。あまりにも自分との距離が近いので客観視しづらく、これでいいのだろうかとむず痒くなる場面が多々ありました。自身を物語に反映させることに慣れてなくて。でも、このむず痒さは多くの小説家がデビュー作から戦い続けているものではないかと、二十数年越しに感じています（笑）。

--男性二人の関係性と、女性二人の関係性の違いも大きいように感じました。

ＢＬの場合は「恋愛」を描くのに対して、今回描いているのは女性二人の「連帯」だったので、その違いは大きかったですね。恋愛はとてもわがままな感情で、相手を独占したかったり、あるいは言うことを聞いて欲しかったり……暴力的だからこそ魅力がある関係性だと思います。一方で連帯はもっとゆるやかで、持続的な関係性を指すのではないかと本作を書きながら感じました。

--そして物語終盤には肉体を鍛えた冴子がグロリアの仲間たちと協力して、敵と戦う場面があります。派手なアクションシーンは読んでいる最中、映像が脳裏に浮かんできました。

私はプロットを立てるときに映画や漫画をベースにしがちで、とくに動きのあるシーンは映像を思い浮かべています。終盤のアクションシーンは、インド映画から取り入れました。『ＲＲＲ』や『バーフバリ』シリーズのようなラージャマウリ監督の作品が大好きなんですが、観ていると５分に１回の頻度でクライマックスをみせられている気持ちになるぐらい、エンターテイメントに特化しているんです。荒唐無稽な展開でもツッコミを入れる暇がないぐらい（笑）。エンターテイメントに振り切ることでうまれる力強さを私も書いてみたくて、現実離れした派手なアクションシーンに挑戦してみました。

「怒り」を表明する難しさ

--本作の根幹にあるテーマのひとつに、「怒り」があると思います。これまでは舐められても感情を押し殺していた冴子が、他者に対してその感情を伝えるようになるすがたには、スカッとするものがありました。

誰しも嫌なことをされたとき、冴子のように笑って流してしまう経験があると思うんです。私が仕事をやめて専業作家になったころ、母親がくも膜下出血で倒れてしまって、しばらく介護が必要になったことがありました。そのときに身近な人から「会社を辞めていてよかったね」と言われたんですよ。もちろん相手に悪意がないとはわかっていました。ただ、私としては会社を辞めても仕事はしていて、締め切りに追われ、病院を往復し、なんなら睡眠時間は減っているわけです。当時はかなりモヤっとしましたが、口に出してどうなるものでもないし……。そういった経験が蓄積されて、このテーマに辿り着いたところはあります。

--「怒り」とは榎田さんにとって、どういった感情なのでしょうか。

私たちって、「和を以て尊しとなす」を大切にした、いわば違和感を表明しづらい空気のある社会を生きていると思うんです。だから、違和感を抱き続けながら生きる「しんどさ」に気づくのにも時間がかかってしまって、そのあいだにも違和感は膨らみ続けてしまう。それらが限界に達すると「怒り」か「鬱状態」になるんじゃないのかな……個人的には「怒り」のほうがマシな気がしています。でももっといいのは、限界を迎える前に、自分にダメージを与えている「違和感」の正体を知り、打破することかなと思います。

--とはいえ、現実で「怒り」を表明しようとすると、つい周りを窺ってしまう難しさもあるように思います。

そうですよね。きっと、違和感を抱いてもなんとなく流してしまうほうが、お互いに楽ではあると思うんです。私も友人知人と会話していて違和感を抱いたとき、場の空気を壊したくなくて口にしないときはあります。それに、おかしいと指摘された側も、たとえ正論であっても……あるいは正論であるほど傷つくかもしれない。怒りを表明するのはとても難しいなと、私も思います。ただ、自分を大切にするために、「それだけは認められません」と言わなければいけないときは必ず訪れるはず。奥ゆかしくて優しいひとはひたすら我慢してしまいがちですが、過剰な我慢は自分を殺す結果につながりかねない。

そしてなによりも、私はそうした穏やかな人たちが「舐めてかかってもいい」と判断されて、軽んじられる状況が大嫌いなんです。もちろん個人の能力や性格に差はあってしかるべきだと思います。ただ、能力や性格の差違は、その人を軽んじていい理由には一切ならないじゃないですか。なのに人はすぐにそれを忘れて、いじめや誹謗中傷をしがちです。私自身にもそういう傾向がないとは言い切れません。「自分はこいつより上」と思うことは、本能的な快楽なのかもしれなくて……そんなのは情けないので、なんとか理性と知性でコントロールしていきたいと思うのですが。

違和感を教えてくれる小説の力

--榎田さんはどのように、自分のなかにある「怒り」を表明することの大切さに気づいていったのでしょうか。

人間っていつか必ず死ぬんだな、と思えるようになったからかもしれません。年齢を重ねるにつれ、お葬式が増えたり親が入院したりと、死を身近に感じる機会が増えて、自分がいずれ死ぬことに対して、しっくりくるようになったんです。すると、「いつか死ぬのに我慢してる場合か！」と思うようにもなってきました。モヤモヤしたまま死ぬか社会に怒りをぶちまけながら死ぬか……どちらか選ぶのであれば後者のほうが多少はマシかもしれない、という気持ちがあります。

--本作を執筆する原動力にも、怒りのエネルギーは込められていましたか。

私は怒るときはハッキリ怒ることができるので、そこまで普段から怒りが溜まっているわけではありません。創作という意思表明の場で、ある程度発散しているのもあると思います。ただ、違和感を口にできずに溜め込んでいるひとのほうが圧倒的に多いとは思うんですよね。あるいは自分が怒っていることに気づいていないひとや、日常的に我慢するのが当たり前のことだと思ってしまうひともきっと大勢いる。そうした状況に置かれているひとがこの物語を手に取って、違和感に気づくきっかけになれば幸いです。といっても不当に扱われたら断固戦えと促しているわけではなくて、まずは気づくことかなと思います。「これは不当な言いがかりだ」と気づき、自分は悪くないと信じてほしいのです。そうすることで、怒りや違和感を後の世代に引き継いでしまうのを防げるかもしれない……そんなふうに感じています。

--榎田さんにとって「物語」の力とはなんなのか、お聞きしたいです。

読者のなかに眠っていた違和感を、チョイとつつくことができる力、でしょうか。誰かから直接指摘されるとつい苛立ってしまったり、否定したくなってしまうかもしれないことを、物語に触れているあいだは客観的に受け止めることができると思うんです。そうすることで、物語を楽しみながら「これはよくないことだったんだ」と冷静に取り入れていける。読んでくださった方々の気持ちが少しでも前向きになって、それがときに社会の変化にも影響する……そうなったら理想的ですね。でも、まずはたったひとりでも、誰かの心に響いてくれること、そこが原点なのだと思います。

--読者の方がどう物語を受け取るのか、楽しみですね。

これまで私の作品を愛してきてくださった読者の方には、現実のしんどさや生活のなかで抱く違和感を見つめることに抵抗があるひともいると思うんです。だからＢＬというフィルターを通して、これまでコミュニケーションを交わしてきた節もあります。新しいジャンルに挑戦して、読者がどう受け入れてくれるのか不安がまったくないといえば、嘘になるかもしれません。ただ、いまはそれ以上に発売が待ち遠しいです。病院の待ち時間や介護の傍ら、時間を長く感じてしまうときに軽く手に取って楽しんでいただけたら、とてもうれしいです。

榎田ユウリ『殺し屋がレジにいる』

口を開けば「すみません」、理不尽には「しょうがない」。

更年期に悩む52歳・榊冴子はパート先で舐められ、実家では介護要員にされかけ、冴えない日々を過ごしていた。

ある日、レジで迷惑客を撃退するド派手なジャージの老女に遭遇。山田グロリアという名の彼女の正体は、齢72にして凄腕の殺し屋だった！

「私、今からでも変われますか？」

束縛夫に軟禁された親友を救うため、冴子はグロリアに弟子入りを志願する――。

読後のスカッと絶対保証！

怒ることを諦めてきたあなたに読んでほしい、自分自身を取り戻すリベンジ・アクション！

