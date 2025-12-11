なぜSNSで現代美術がバズるのか…変化した「映え」概念とインスタレーションの圧倒的な「相性の良さ」

タイムラインに流れていく美術作品

展覧会や美術作品との出会い方が変わりつつある。かつて私たちは、美術館に足を運んで「初めて」作品と出会っていた。しかしいま、多くの鑑賞者は作品に「出会って」から「美術館へ向かう」。作品と鑑賞者の最初の接点は、現場ではなくSNSのタイムライン上に移動した。

この傾向は現代美術でとくに顕著にみられる。たとえば、東京都現代美術館で開催された「坂本龍一｜音を視る 時を聴く」展（2024-25）は、今年の1月末にとある作品がX(旧Twitter)で急激に拡散されたのをきっかけに入場者数が激増したのである。

その＜とある作品＞とは、中谷芙二子、高谷史郎、坂本龍一によるコラボレーション《LIFE-WELL TOKYO》霧の彫刻 #47662 だ。人工的に霧を生む装置に光とサウンドの演出が加わった作品で、鑑賞者は屋外で真っ白の霧に包まれながら、風で揺らぐ霧を感じ、天候が許せば太陽が鏡に反射して霧を突き抜ける一筋の光を目撃し、そして霧の動きに連動して即時生成される音声を聴く。すなわち美術を「見る」というよりも、「体験する」作品である。

「バズる」インスタレーション

現代美術の作品がSNS上でバズるケースはなにも坂本龍一展だけに限らない。過去を振り返れば、森美術館の「塩田千春展：魂がふるえる」（2019）は同館歴代入館者数第2位を記録するほどの大盛況で、そのきっかけは間違いなくInstagramだった。そして金沢21世紀美術館の《スイミング・プール》は、写真撮影を楽しむ鑑賞者たちで常に賑わっている。また、直近でいえば、ポーラ美術館の「カラーズ」展(2024-25)における草間彌生のミラールームもTikTokやInstagramで広く拡散された。

これらに共通するのは、いずれもインスタレーションという環境全体を作品とみなす現代美術のいちジャンルである点だ。端的にいえば、鑑賞者が「現場で体験すること」に重きが置かれている芸術である。

ではなぜインスタレーションは人気なのか？ この、現場に体験しに行くこととSNSでバズることの間には現代的価値観で強く結ばれた関連性があるように思えてならない。本稿では、このSNSで出会ってから美術館へ行くという新しい鑑賞の動線、そして美術館へ行く最大の動機となっているインスタレーション作品とSNSの関係性について分析したい。

リスクヘッジとしての視覚情報

かつての口コミといえば、「このレストランが美味しい」「この本が良かった」といった言葉による評価だった。しかし現在の口コミの中心はもっぱら視覚だ。SNSでの拡散によって坂本龍一展が一躍人気展覧会になった事例が象徴するように、写真・ショート動画・Vlog(ビデオブログ)など視覚共有型の情報が圧倒的に力を持っている。

すなわち、口コミ＝口頭のコミュニケーションから視覚を介したビジュアル・コミュニケーションへとシフトしたのである。さしずめ「ビジュコミ」とでも呼ぼうか。言葉の口コミが評価や感想を伝えるものだったのに対し、ビジュコミは 「そこに行けばどんな体験ができるのか」を保証する。写真や動画が持つ実物を写しとる力によって、鑑賞者は作品の雰囲気、臨場感、空間のスケールなどをある程度視覚的に理解したうえ来館するか否かを判断できる。

この「情報の解像度の高さ」こそ、ビジュコミの強さだ。とりわけ美術展は、レストランや映画以上に、体験の内容が事前に把握しづらい。フェルメール展、ファン・ゴッホ展など有名な巨匠の展覧会ならまだしも、現代美術の展覧会は新作も多いので実際に足を運ぶまで何か待ち受けているのかよく分からない。

たとえば坂本龍一展の入館料は一般2,400円、大学生・専門学校生・65歳以上で1,700円。昨今の企画展としては平均的な価格であるものの、娯楽としては決して安くはない。となれば、ディープな鑑賞者はさておき、ライト層にとって「ハズしたくない」という感情が生まれるのは当然のことだ。すなわち、ビジュコミはお金と時間をかけてもガッカリしないかのリスクヘッジとして機能している。

答え合わせをする「予習型鑑賞」

ビジュコミの注目すべき点は、単に「行く／行かない」の判断を助けるだけではない。なにより興味深いのは、事前に作品のビジュアルを目にしておくことで、鑑賞そのものの質が底上げされるという点だ。一般的に映画や小説ではネタバレは忌避される傾向にあるが、美術展ではその逆が起きているのである。

唐突だが、たとえばFRUITS ZIPPERでもOfficial髭男dismでもサカナクションでもなんでもいい。あなたが知らない／興味のないアイドルやミュージシャンを思い浮かべて欲しい。知らないアーティストのライブに行って知らない曲を聴いて心から楽しめるだろうか？

それよりも、知っているアーティストのパフォーマンスを生で見ることの多幸感の方が圧倒的に強いはずだ。知っている曲で、お決まりの掛け声をし、手拍子をする楽しさ。メンバーのキャラクターを知っている状態で聞くMCの方が楽しいに決まっている。原曲を知っていれば、ライブ限定のアレンジにも気づけるかもしれない。つまり、知らないよりも知っている方が、より本物を見た時の感動が強い。これはポピュラーミュージックのみならず、美術・芸術全般に対しても同じことが言える。

SNSであらかじめ作品の雰囲気や構造を把握していることによって、鑑賞者は「どこが写真・動画で見たイメージと違うのか」「実際はどのような作品なのか」という一種の答え合わせが可能になるわけだ。とりわけインスタレーションは、作品が設置された環境さえ作品を構成する一要素となる場合が多い。少なくとも、展示ごとにその場所に合わせた展示方法が求められるため、同一作品でも全く同じように再現することは事実上不可能だ。ゆえに写真で見たビジュアルだけでは、実際の鑑賞体験は損なわれない（＝ネタバレのネタ部分が維持されている）。

オンライン上での情報確認から体験へと向かうこの「予習型鑑賞」こそ、SNS時代の鑑賞者のスタンダードとなった行動モデルだといえよう。そして坂本龍一展がバズった背景にはまさにこの「予習型鑑賞」がある。SNSで作品と先に出会い、その差異を体験しに現場へ向かう--この新しい行動様式こそが、あの展覧会を人気展示に押し上げた理由だ。

SNSにおける「映え」概念の変化

さて、SNSで出会ってから美術館へ行くという新たな鑑賞導線について明らかにしたところで、なぜインスタレーションがSNSで人気なのかという謎が残っている。この件にかんしては「結局、インスタ映えでしょ？」と思われるかもしれない。が、話はそう単純ではなさそうだ。まずはこの10年弱で「映え」という概念が変化している点に注目すべきだろう。そうすることで、なぜインスタレーションが好まれるのかを紐解くことができよう。

まず「インスタ映え」という言葉が流行したのは2017年。すでに8年前のことである。当時の「インスタ映え」とは、フィルターや加工によって見栄えのする写真を演出し、不特定多数の他者からの共感を得るカルチャーから生まれた。そこでは、写真そのものがステキに見えることが重視され、時には被写体の見栄えが実物以上に見えることが「映え」の要件だった。つまり、映え＝フォトジェニックのそばには常に演出と加工があった。

だがその後、2022〜23年にBeRealが流行したことは、映えの価値観の変化という点で見逃せない。BeRealとは、ランダムな時間に届く通知から2分以内に外カメラと内カメラで「ありのままの日常」を撮影し、親しい友達にだけ共有するSNSだ。加工も編集もできないのが特徴で、ゆえにリアルを共有できるSNSとしてZ世代から支持を集めている。ここから読み取れるのは、現代において何よりも「リアルさ」と「ホンモノらしさ」が求められているという事実だ。加工も編集もできないからこそ、自然に撮れた（風な）おしゃれな写真の価値が高まっている。

「自然に撮れた（風な）」とあえて強調するのは、人間はカメラの前で意識的／無意識的に自らの生活と自分自身を演出し、演技する生き物なので、完全な自然体などあり得ないからだ。ネットを見渡してみれば、従来型の映える写真が撮れないBeRealでさえ「BeRealでおしゃれな写真を撮るコツ」が山ほどシェアされている。そして、もっぱらBeRealでおしゃれな写真とされているのは、カフェで作業中の雑然としたテーブル、誰かの手や横顔、窓越しの風景など、雰囲気があって、生活の断片が自然に切り取られている（少なくとも不自然には見えない）写真である。

ここで重要なのは、最先端の「映え」が、写真そのものが見栄えすることではなく、生活・趣味・センスを感じさせるステキに見える日常とそのストーリーに価値を見出している点だ。そしてこの現象はVlogに顕著なように、BeRealに留まらない普遍的な現在のビジュアルベースSNSの価値観となっている。つまり、現代の映えとは「自分がどこで、どんな体験をして生きているか」を映すものなのだ。そしてその写真が、映像が、日常的でありながらも自分の感性によって切り取られたある種特別なストーリーを感じさせるものであればあるほど良い。

インスタレーションと今日的なSNSの親和性

正直なところ、冒頭で触れた《霧の彫刻》は、視界一面が真っ白な霧に覆われるため、旧来的な「映える写真」を撮るのは難しい。それでも多くの鑑賞者がスマホを手に会場へ足を運んだのは、《霧の彫刻》が「実物を体験したい」そして「体験を私の目線でSNSで共有したい」という今日の強い欲望に応える作品だったからにほかならない。

むろん、撮影禁止の美術館でもインスタレーションは比較的撮影可能な場合が多く、結果としてSNSで拡散されやすい事情はあるだろう。しかし、それを踏まえてもなお、他の芸術形態よりもインスタレーションが今日のSNSと圧倒的に相性が良いといえる。その理由は、先ほどの映え概念の変化で明らかにしたように、SNSが日常のちょっとステキな体験を可視化する場になっているためだ。

絵画にはもちろん筆致や質感という、実物を見るからこそ得られる鑑賞体験の価値がある。しかし、絵画の場合は写真として共有された瞬間、たちまち図像としての情報へと還元されてしまいオンラインで見る画像と大差がなくなってしまう。その点でインスタレーションの撮影は、空間と体験そのものを可視化できる。スケール、音や光の変化、周りにいる人の気配といったその場でしか成立しない雰囲気と臨場感を、自分だけが味わったものとして記録できるのだ。本稿では割愛するが、イマーシブ・シアターやイマーシブ・ミュージアムなど、没入型を売りにする娯楽が注目を集めているのも同じ文脈で語ることができるだろう。

つまりSNSに投稿された写真や動画は、「私はこの空間に身を置き、この体験をした」というリアル経験の証明書として機能している。オンラインにあらゆる情報が溢れ、AI生成物さえ溢れるいま、もっとも希少価値の高いものは「身体を伴う本物の経験」である。SNSはその体験を可視化し、社会的に認証するプラットフォームになった。体験の価値×SNSの証明力。この組み合わせこそが、インスタレーションがSNS時代に飛躍的な人気を得た理由だと言える。

「この空間に自分の身体を置いた」体験と証明

SNSで「どんな体験ができるか」が共有され、それを確かめるために鑑賞者が現場へ向かい、その体験が再びSNSで可視化される。昨今ではこの循環がニュースタンダードとなっており、美術展もまた例外ではない。いうなればオンラインの情報とオフラインの体験は対立するどころか、互いの価値を押し広げるパートナーになったのである。

いま鑑賞者が求めているのは、作品そのものの美しさだけではない。「この空間に自分の身体を置いた」という、複製不可能な体験そのものだ。SNS時代において美術館を訪れるとは、まさにそうした唯一無二の体験を得る行為なのである。

＊

