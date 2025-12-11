高市早苗首相（64）が日本初の女性総理となって早2か月が経とうとしている。「台湾有事は存立危機事態になりうる」との発言をきっかけに、日中関係に緊張が走っている真っ最中だが、国民からの期待は依然高いようだ。報道各社による11月の世論調査では6〜7割と、発足直後とおおむね変わらない支持率をキープしている。

【秘蔵写真】今から25年前、首相官邸に入る若かりし頃の高市早苗首相（全身）。スカート丈は膝上。バイクにまたがる姿も

SNSを中心に、高市首相のことを親しみを込めて"サナ"と呼び、同じバッグなどを求める"サナ活"も盛り上がっている。高市首相も12月9日の衆院予算委員会で、「いわゆるサナ活の話は聞いています」として、「もし若い方々が政治に興味を持つきっかけになれば、とても嬉しいと思います」と述べた。

もともと高市首相はバブル末期、『こだわりTV PRE★STAGE』（テレビ朝日系）という深夜番組のキャスターとして世に出た。1992年に参議院議員選挙に無所属で初出馬するも落選。翌1993年に初当選を果たし、現在に至る。

若い頃からファッションにはこだわりがあったようだ。元全国紙政治部記者が回想する。

「初出馬のとき、選挙事務所の会議で、"華やかなタレントとしてのイメージがあるぶん、女性有権者の反感を買うのではないか"と心配され、事実上の"ミニスカ禁止令"が出たそうです。高市氏自身は、自分らしいスタイルを貫きたかったようですが、多くのスタッフの意見ということで従わざるをえなかった。

自分を曲げて、ひざ丈以上の長さのスカートかスラックスを履き、ハイヒールを封印して選挙活動を行ったものの、地味な服装が良い方向に働いた手応えもなく、2回目の選挙からは好きな服を着るようになりました。

大きめのイヤリングという、若手政治家としては攻めたアクセサリーも身につけていましたね」

自分流のファッションを身にまとったことで、"女を武器にしている"と心ない声をぶつけられたこともあった。

「新人時代、地元・奈良で"大物政治家の愛人をしている"と怪文書がまかれたこともあった。"体を売ってまで選挙に出たいか"と中傷されたこともあったと聞いています。

しかし、高市氏は自分のスタイルを貫いた。『ミニスカートは大股で歩くのに便利なんだ』と明るく話していたのが印象的ですね。『選挙でよく歩くせいで、足が太くなってしまった』と嘆いてもいましたが……」（同前）

時に誹謗中傷に晒されながらも、意思を貫いた高市氏。"サナ活"として憧れの対象になる一方、強硬な姿勢で臨む日中外交には批判的な見方も多い。高市氏の"自分流"への強いこだわりは、日本にとって吉と出るか凶と出るか──。