心が折れそうになることも…2児の母・青木裕子が「子育てしんどい」と思った一年を振り返る

フリーアナウンサー、VERYモデルとして活躍する青木裕子さん（Instagram: @yukoaoki_official）は、11歳と9歳の2人の男の子の母。青木さんの著書『「学びが好きな子に育つ！」 青木裕子の3歳からの子育て歳時記』には、青木さんがお子さんたちと一緒に実践してきた「体験学習」の具体例や、小学校受験の大原先生による月々のアドバイスなどがたっぷり掲載されています。

子育ての正解ってある？ 教育ママじゃダメ？ 子どもにとって“本当にいいこと”って？ などなど、この連載では、青木さんが子育てをする上で日々感じているアレコレを、「子どもの教育」をテーマにしつつ徒然なるままに語っていただいています。今回は、2025年を振り返って青木さんが感じたこと。成長するお子さんと変わる悩みに向き合った日々を語ります。

悩みが深まる子育て

「子育てしんどい」と一番頻繁に思った一年だったかもしれない。

2025年ももうおしまいということで1年を振りかえってみたら、そんな風に感じた。子どもの成長と共に、子育ての悩みはディープになっていく。もちろん子育てに悩みはつきもので、昔の悩みがライトだったと思っているわけじゃないけれど、体力的には楽になった分、精神的にえぐられる系の悩みが増加してきた気がしている。

私が関与できない社会の中で確固たるオレを見出した息子たちと、余りにもわかり合えなくて途方に暮れてしまうことも多かった。そのたび子どもとはいえ他人だということを痛感した。私の「良かれと思って」は息子にとっては「干渉」になっていき、「お母さん大好き」と言っていたはずの口からは「ウザイ、クソばばあ」なんて言葉が飛び出した。

特に、何かを許可するたびに悩みが増えるというのは、親としてのジレンマだったように思う。ゲームをインターネットにつないで悩みは増え、スマホを渡して悩みが増え、LINEを使えるようにしてさらに悩みが増えた。「あー、許可するんじゃなかった」と二度とは引き返せない道を振り返りながら、何度後悔したことか。厳しくすべてを制限したままにしておいたら、実は一番楽だったかもしれないなんて、持ち出し厳禁のタラレバまで考え出してしまった。

気づけば子育ては次のフェーズへ

同時に、子育てのフェーズの変化に気が付くことも多かった。そんなにたくさんの「良かれと思って」はもう必要ないんだろう。いちいち息子の言葉に引っかかって、正しいことをわからせようとする必要もないのかもしれない。だって、悪いことを言うとき、息子は自分が悪いことを言っているとわかっている。わかっちゃいるけど止められない時期なのであって、「そんなことを言ったら相手がどんな気持ちになるか」をいちいち伝えなければいけない時期ではないのだろう。それでも、当然ながらまだまだ一人前なわけはなくて、親としてやらなければいけないことは山ほどあって、やり方をかえなければいけないのは私なのだと思い知らされた。

考えてみれば当然だ。小学校生活6年間で、否、たったの１年でも、息子はどれだけ成長をしただろう。脱皮のごとく、サイズアウトした制服の更新をしながら変化していく過程を私は見ていたじゃないか。

自分の成長に年月との相関がなくなってしまった私は、意識しないとその変化の波に乗り遅れてしまう。歩けるようになった、おしゃべりできるようになったとか、楽しい波乗りだった頃はよかった。「わー、びっくり」なんて言いながら、「よし、出かける範囲を広げてみようか」とか、「ちょっと習い事にも通ってみる？」と、アンテナ高く、時々は失敗しながらもキャッチザウェーブを楽しんでいた気がする。それが少しずつ、思いもよらない波とか、激しめの波とか、ちょっとご遠慮させていただきたい波が増えてきて、乗り遅れたというより、もしかしたら乗らないでいたい気持ちがあったのかもしれない。

うん、気配は感じているけどまだ気が付いてないよというフリをしているとき、あったな。でもいつまでもそれじゃあいられないという事実に直面したのが今年ということだったのかもしれない。

子育てしんどい、でもなにくそ！

ということで、「子育てしんどい」は、かなり本音ではあるけれど、今年はそれ以上に「なにくそ！」と気合を入れた1年でもあった。ときに、心が折れそうになっても、〈幼少期のキュン写真〉という神アイテムを支えに(携帯電話万歳)、信じる気持ちを取り戻してきた(笑)。成長を続ける息子たちの親として、程よい接し方を模索するために……。

ちなみに、昨年の年末辺りに、“ピラティスに通い始めた”と書いた私ですが、ピラティス通いもちゃんと続いている。こちらも気持ちが折れそうになることが多々あったけれど、「なにくそ！」精神でサボり癖を追い払ってきた。そして年末に差し掛かって、焦る気持ちがエンジンとなり、気合を入れなおして最近さらに張り切っている。目に見える結果がすぐに出るわけじゃないけれど、「何となくいいかも」の手ごたえを信じる気持ちを強く持って……。

ということで、SNS時代で、何かと疑うことの大切さを説かれる日々ですが、信じる力の大切さを改めて感じる日々、なわけです。やや強引なまとめではありますが、2025年は子育てという人間関係の中でときに忘れてしまいそうになる大切なことを改めて考えさせられた1年だったといえるかもしれません。

それでは、今年はこの辺りで。どうぞ皆様良い年をお迎えください！

2児の母・青木裕子が反省した「つい言ってしまう言葉」…子どもへの接し方で大切にしていること