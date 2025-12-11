グンゼのインナー買い替えサインとは？冬の新アイテムも紹介します♡

年末が近づき、家の中をすっきりさせる大掃除や断捨離の季節。インナーの買い替え時期を迷っている方も多いのでは？グンゼが行った調査によると、なんと82％の人が2年以上同じインナーを使っているとのこと。そんなインナーも、機能劣化や見た目の変化が気になる頃。今回は、インナーの買い替えサインと、冬にぴったりなおすすめアイテムを紹介します。新しいインナーで、快適な冬を迎えましょう♡

インナーの買い替えサインとは？劣化の兆候をチェック



インナーは見た目だけでなく、機能性にも注目して買い替え時を決めることが大切です。

グンゼの調査によると、買い替えを意識する理由は「汚れやヨレが気になるとき」が多く、次いで「肌触りが気になるとき」だそうです。

さらに、長年使い続けることで、繊維が劣化して発生する脆化や毛玉、変色などが目立つことも。

特に冬のインナーは、1年に1回の買い替えが目安となります。毎日の洗濯で劣化が進み、発熱効果や保温性が低下してしまうため、買い替えのタイミングを見逃さないようにしましょう！

「特上脇肉キャッチャー」の新色モカ登場！新たな着け心地を体感

冬にぴったり！グンゼのおすすめインナー



【ホットマジック】【極】8分袖インナー

冬の寒さをしっかりとサポートしてくれる、グンゼの人気インナーアイテムをご紹介します。

サイズ：M/L/LL／価格は\4,730（税込）。

吸湿発熱素材を使用し、着た瞬間から温かさが広がります。厚手でも動きやすく、寒がりな方にもぴったりなアイテムです。アウトドアや外回りにもおすすめ。

キレイラボ 綿混起毛 8分袖ウォーマー



サイズ：M/L/LL／価格は\2,970（税込）です。

無縫製仕様で肌ストレスを抑え、下着のラインも響きません。ふんわり厚みのある綿混裏起毛で、寒い日も快適に過ごせます。

キレイラボ 吸湿発熱 ラン型ウォーマー（パッド付）



サイズ：M/L／価格は\2,200（税込）。

薄手でも暖かく、縫い目がないためチクチクしにくく快適に着用できます。アウターが分厚くなる季節にも、重ね着にぴったり！

どのアイテムも、寒い冬にぴったりな暖かさを提供してくれるので、ぜひチェックしてみてください。

インナー買い替えで新年を迎える！快適な冬のスタートを



冬のインナーは、見た目だけでなく機能性も重要。グンゼのインナーは、肌触りや発熱効果を重視し、長時間着用しても快適に過ごせます。

新年を迎えるためにも、インナーの買い替えを検討して、冬の寒さに負けない体づくりをしませんか？特に寒い日には、保温性が高いインナーが活躍します。

新しいインナーで、心地よい冬を楽しんでください♡

インナーの買い替えで、心地よい冬を迎えよう！



寒くなる季節に欠かせないインナー。グンゼでは、保温性に優れたインナーアイテムが揃っています。劣化したインナーを使い続けるのではなく、新しいインナーで新年を迎える準備をしましょう。

毎年洗濯を繰り返すことで繊維が劣化し、保温性が低下するため、1年に1回の買い替えが理想的。寒い冬を快適に過ごすために、グンゼのインナーで心地よい冬を迎えてください♪