佐田真由美、美脚際立つきれいめワンピ姿「レベチです」「たまらん、、」 オール“フェンディ”コーデを披露
モデルの佐田真由美（48）が9日、自身のインスタグラムを更新。全身フェンディでそろえた“大人きれいめ”コーデを披露した。
【写真】「レベチです」美脚際立つオール“フェンディ”コーデを披露した佐田真由美
「マンマだって綺麗めでありたい そしてお出かけしたい！」とつづり、8枚の写真と1枚の動画をアップ。「FENDIのマンマ バゲット クシュっとした形と柔らかいレザーが魅力的 ワンピースもシューズもFENDIのSS26 Pre Collectionから」と、全身にフェンディのアイテムを取り入れたコーディネートで街中を歩く様子を公開した。
ボディラインが際立つネイビーブルーのワンピースからは、スラリと伸びた生足美脚を披露している。
このコーディネートに、ファンからは「かわいいし、かっこいいし！憧れてます！」「めっちゃ綺麗で可愛くて大好き」「レベチです」「たまらん、、」「顔もスタイルも性格も全て美しいです」などの声が寄せられている。
