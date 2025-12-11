Ãë¿²Ãæ¤Î1ºÐ»ù¤ò¸«¼é¤ë¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤¬°¦°î¤ì¤¹¤®¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê·»Äï°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡µ¤»ý¤ÁÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ë¤ªÃë¿²¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë1ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤Î²£¤Ç¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¥ì¥ª¤¯¤ó¤¬¡¢¡È·Ù²ü¥â¡¼¥É¡ÉÁ´³«¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃË¤Î»Ò¤Î¿È¤Ë´í¸±¤¬µÚ¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿Æ°²è¤¬49.9Ëü²óºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¤ëÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¡Ö°¦¤Î²ô¡×¡Ö¥¹¥Æ¥¤Ê·»Äï°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥Ü¥Ç¥£¥¬¡¼¥É¡×¤Ê¤É¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤ò»£¤Ã¤¿¤È¤¤Î¾õ¶·¤äÂ©»Ò¤µ¤ó¤È¥ì¥ª¤¯¤ó¤Î´Ø·¸À¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¥«¥Ã¥È¡Û¤³¤ì¤¬·Ù²ü¥â¡¼¥É¤Î¥ì¥ª¤¯¤ó¡ª
¢¡¡ÖËÜÇ½¤Ç¼é¤ê¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤ËËè²ó´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡1ºÐ»ù¤Î¤ªÃë¿²¤òÁ´ÎÏ¤Ç¼é¤ë¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë
¡½¡½Æ°²è¡ÖÂ©»Ò¤¯¤ó¤¬¤ªÃë¿²¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÉ¬¤º·Ù²ü¥â¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥ª¡×¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤¬¤ªÃë¿²¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¥ì¥ª¤¯¤ó¤ÎÉáÃÊ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂ©»Ò¤¬¤ªÃë¿²¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥ª¤ÏÉ¿ÊÑ¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¸ü¤ÊÀ³Ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¼é¤ê¡É¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¤º¡¼¤Ã¤ÈÂ©»Ò¤Î²£¤Ë¡Ä¡£ËÜÇ½¤Ç¼é¤ê¤Ë¹Ô¤¯»Ñ¤Ë¡¢»ä¤ÏËè²ó´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Â©»Ò¤µ¤ó¤Î´í¸±¤ò»¡ÃÎ¤·¡¢¥ì¥ª¤¯¤ó¤¬¥Ê¥¤¥¹¥¢¥·¥¹¥È¤ò¤·¤¿½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö¤Þ¤ÀÂ©»Ò¤¬Êâ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤«¤éÍî¤Á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¡¢¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î²¼¤Ë¤¤¤¿¥ì¥ª¤¬Â©»Ò¤Î¥º¥Ü¥ó¤ò¸ý¤Ç³ú¤ß¡¢Íî¤Á¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Î¤È¤¤Ï´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤·¡¢´°Á´¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡½¡½Â©»Ò¤µ¤ó¤È¥ì¥ª¤¯¤ó¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ³Ê¤ä´Ø·¸À¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÂ©»Ò¤ÏÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¡£¥ì¥ª¤ÏÉáÃÊ¤Ï¤È¤Æ¤â²¹¸ü¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤¬¿²¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¡¢ÉÝ¤¤¤¯¤é¤¤¡È¼é¤ê¡É¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤â¥ì¥ª¤¬Â©»Ò¤Î²£¤Ë¤¤¤Æ¤È¤Æ¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¤Õ¤¿¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÃç¤ò¿¼¤á¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡ÖÀ¸¸å4¥õ·îº¢¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë°ì½ï¤Î¶õ´Ö¤ÇÀ¸³è¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¥ì¥ª¤¬¿¼¤¤°¦¾ðÉ½¸½¤ò½ù¡¹¤ËÂ©»Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í·¤Ö¡¢¸«¼é¤ë¡¢°ì½ï¤Ë¿²¤ë¤ò¤¯¤êÊÖ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Â©»Ò¤µ¤ó¤È¥ì¥ª¤¯¤ó¤ÎºÇ¶á¤ÎÃçÎÉ¤·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¡©
¡ÖÂ©»Ò¤¬µíÆý¤ò°û¤à¤È¤¤Ï¥ì¥ª¤¬¸«¼é¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Â©»Ò¤Ï¥ì¥ª¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤«¡¢¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤Ë¥¯¥ë¥¯¥ë¤È²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¤³¤Ü¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¥ì¥ª¤Î¤ª¤ä¤Ä¤òÂ©»Ò¤¬¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢Â©»Ò¤Ë¡ØÊÖ¤·¤Æ¡ª¡Ù¤È¥ì¥ª¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÊâ¤ß´ó¤ë»Ñ¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤ÆÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¡¡»Ò¤É¤â¤È¥ï¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î´Ø¤ï¤ê¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡½¡½ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤¬Æ°Êª¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢²ø²æ¤Ê¤É¤ÎÃí°Õ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£ÉáÃÊ¤«¤é¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÂ©»Ò¤¬¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢¥ì¥ª¤Ë¤Ï°ìÃ¶¥Ï¥¦¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶Ì¤Í¤®¤Ê¤É¤Î¸¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¿©¤ÙÊª¤Ï¡¢ÆÃ¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¥ª¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¤ª¤ä¤Ä¡¢¥¨¥µ¤òÂ©»Ò¤Î¸ý¤ËÀäÂÐ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤«¤Ê¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½»Ò°é¤Æ¤äÆ°Êª¤ÈÀ¸³è¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÆÃ¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥ì¥ª¤Ë¤âÂ©»Ò¤Ë¤â¡Ø¤ä¤µ¤·¤¯¤¹¤ë¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤«¤±¤òÉ×ÉØ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ª¤¬Â©»Ò¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯ÀÜ¤·¤¿¤é¡¢²á¾ê¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£µÕ¤Ë¡¢Â©»Ò¤Î¤ª¤â¤Á¤ã¤ò³ú¤à¤È¤«¿©¤ÙÊª¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡¢¥À¥á¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼¸¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡©
¡ÖÂ©»Ò¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¥ì¥ª¤Ë¤Ï¤ä¤µ¤·¤¯ÀÜ¤¹¤ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¡Ø¤ª¤ä¤¹¤ß¡Ù¡Ø¥Ð¥¤¥Ð¥¤¡Ù¤Ê¤É¤È¡¢¥ì¥ª¤ÈÀÑ¶ËÅª¤Ë²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÂ¥¤·¤Æ¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬¼«Á³¤È¤ä¤µ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤Ï¡©
¡Ö¥ì¥ª¤ÈÂ©»Ò¤¬ËÜÅö¤Ë·»Äï¤Î¤è¤¦¤ËÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢°ì½ï¤Ë²£¤ËºÂ¤Ã¤Æ¥Ù¥Ã¥¿¥ê¤È¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤¬¼«Á³ÂÎ¤Ç°ìÈÖ¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¡¢¥ì¥ª¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Ê¤¬¤éÂ©»Ò¤¬¿¼¤¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¥ì¥ª¤âÂ©»Ò¤Î²£¤Ç¥Ø¥½Å·¤Ç¿²¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥ì¥ª¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
