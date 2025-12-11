¡Ö¤³¤ì¤É¤³¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡Ä¤³¤ó¤ÊÀÚÉä¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤»¤ó¡×¼Ö¾¸¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤¿¡È¾×·â¤Î»ö¼Â¡É¤Ë¥Í¥Ã¥ÈÁûÁ³¡¡Ì±Â¯³Ø¼Ô¤¬Áø¶ø¤·¤¿¡Ö¤ª²½¤±ÀÚÉä¡×
ËÜÍè¤ÏÆÃµÞ¤¬Áö¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¶è´Ö¤Î¡ÈÆÃµÞ·ô¡É¤¬¤Ê¤¼¤«¸í¤Ã¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¡¢µ¤ÉÕ¤«¤º¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ó¤ÊÀÚÉä¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡×¤È¼Ö¾¸¤Ë¸Æ¤Ó»ß¤á¤é¤ì¤¿¡Ä¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¼ÂºÝ¤ÎÀÚÉä¤Î¼Ì¿¿¤È¶¦¤ËX¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¥ì¥¢¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤ª²½¤±ÀÚÉä¤À¡Ä¡×¤Ê¤É¤È»×¤ï¤ÌÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Á¤é¤¬¡È¸íÈ¯¹Ô¡É¤µ¤ì¤¿ÀÚÉä
Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢¹âºê·ÐºÑÂç³ØÃÏ°èÀ¯ºö³ØÉô¤ÇÌ±Â¯³Ø¥¼¥ß¤òÃ´Åö¤¹¤ëÎëÌÚ¹ÌÂÀÏº¤µ¤ó¡Ê@tcuek_suzuki¡Ë¡£ÀÚÉä¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤«¤é¼ÖÆâ¤Ç»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Î°ìÏ¢¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸åÆüÃÌ¤ò´Þ¤á¤ÆÏÃ¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²óÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿½ÐÍè»ö¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬³ØÀ¸¤¿¤Á¤È¥¼¥ß¹ç½É¤Ø¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£ËèÇ¯¤Î¥¼¥ß¹ç½É¤Ï³ØÀ¸¤¿¤Á¼çÆ³¤Ç¹Ô¤Àè¤ò·è¤á¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¹ð¤²¤é¤ì¤¿¹Ô¤Àè¤Þ¤Ç¤ÎÀÚÉä¤ò¥Í¥Ã¥È¤ÇÄ´¤Ù¤¿¸å¤ËÁë¸ý¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤ß¤Ç¡¢¾ÜºÙ¤Ê¥ë¡¼¥È¤Ê¤É¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î¥¼¥ß¹ç½É¤Î¹Ô¤Àè¤Ï¡¢»°½Å¸©¤ÎÆó¸«±º¤Ç¤·¤¿¡£¹âºê±Ø¤«¤é¤Ï¡¢¤Þ¤ºÅìµþ±Ø¤Þ¤Ç¿·´´Àþ¡Ö¤È¤¡×¤Ë¾è¼Ö¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¤Î¤¾¤ß¡×¤Ø¾è¤ê´¹¤¨¤ÆÌ¾¸Å²°±Ø¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢²÷Â®¡Ö¤ß¤¨¡×¤Ë¾è¤Ã¤ÆÌÜÅªÃÏ¤ÎÆó¸«±º±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤ÇÏ©Àþ¸¡º÷¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Á¤é¤Î¥ë¡¼¥È¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ±Ø¤ÎÁë¸ý¤ÇÅÁ¤¨¤ÆÀÚÉä¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Î¤È¤¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÀÚÉä¤ò¡Ö¼«Í³ÀÊ¡×¤È¤·¤Æ¹ØÆþ¤·¤¿¤½¤¦¡£¤¹¤ë¤È¡¢ËÜÍè¤ÏÌ¾¸Å²°¤«¤éÆó¸«±º¤Î¶è´Ö¤Ë¤ÏÆÃµÞÎó¼Ö¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤Ê¤¼¤«¡Ö¼«Í³ÀÊÆÃµÞ·ô¡×¤È¤·¤ÆÈ¯·ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¤·¤«¤·Æó¸«±º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÚÃÏ´ª¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³ÀÊÆÃµÞ·ô¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÀÚÉä¤ò¸«¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤«¡×¤ÈÆÃ¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬°ÛÊÑ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ö¾¸¤¬¸¡»¥¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ç¤·¤¿¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¼¥ßÀ¸¤ÎÀÚÉä¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÎÀÚÉä¤ò¸«¤¿¼Ö¾¸¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÆ°¤¤ò»ß¤á¤Æ¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼Ö¾¸¤µ¤ó¤Ë¡Ø¤³¤ì¤É¤³¤ÇÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¡©¡Ù¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢ºÇ½é¤Ï¡ØÉÔÀµ¾è¼Ö¤òµ¿¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£°ì½Ö¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢¡Ø¤¨¡©¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Èº®Íð¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ö¾¸¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤³¤ó¤ÊÆÃµÞ¤ÏÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÀÚÉä¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤È»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸íÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÀÚÉä¤Ê¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¾¸¤«¤é¤Ï¡¢¸íÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ÀÚÉä¤ò¹ØÆþ±Ø¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ÐÂ¿¤¯»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÆÃµÞ·ôÊ¬¤Î1500±ß¤òÊÖ¶â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÀâÌÀ¤µ¤ì¡¢Æó¸«±º±Ø¤ØÅþÃå¸å¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²¼¼Ö¤Ç¤¤¿¤½¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎëÌÚ¤µ¤ó¤¬X¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤´ËÜ¿Í¤¬¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¿À³Ê¡¦¿®¶Ä¤Î¸¦µæ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÌ±Â¯³Ø¼Ô¤¬ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÁÛÄê³°¤ÎÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ÎëÌÚ¤µ¤ó¤ÏµíÆ¬Å·²¦¡Ê¤´¤º¤Æ¤ó¤Î¤¦¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢ÃæÀ¤¤«¤é¶áÀ¤¤Ë¤«¤±¤ÆÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¿®¶Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Â¸ºß¤ò20Ç¯°Ê¾å¸¦µæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤½¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬½ñÀÒ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥º¤Ã¤¿Åö½é¤Ï¡¢1500±ßÂ¿¤¯Ê§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡ÖÂ»¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¡£¡Ö¼Â¤Ï¥¼¥ß¹ç½ÉÃæ¡¢ÆóÆüÌÜ¤Ë¤Ï°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿³ó¤Î¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¤¬ÃÆ¤±¤Æ²õ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍâÆü¤ÏÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬²õ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥È¥Û¥Û¡Ä¤È¤Ê¤ëÉÔ±¿¤¬Â³¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Ø²¿¤«¤¬Øá¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ù¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤Î¾ì¤ÇÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¼¥ß¹ç½ÉÃæ¤Ë¥Ð¥º¤ë»öÂÖ¤Ë¡Ä¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï»ä¤Î¥Ý¥¹¥È¤¬¿¤Ó¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥Ð¥º¤ë¤È½ËÊ¡¤µ¤ì¤ë¡ÉÊ¸²½¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀµÄ¾ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ø¤³¤ÎÀèÀ¸ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡Ù¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤éÏ¢Íí¤¬ÆÏ¤¯¤Ê¤É¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤¤¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¼¥ß¹ç½É¤«¤é1¥«·î°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤À¤³¤ÎÀÚÉä¤ò´¹¶â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅö½é¤Ï1500±ßÂ¿¤¯Ê§¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÀË¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ø1500±ß¤ÎÂ»¤è¤ê¤âÌÌÇò¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤ËÊÖ¶â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£²ó¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¶µ·±¤È¤·¤ÆÀÚÉä¹ØÆþ»þ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÅÚÃÏ´ª¤¬¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ø¹Ô¤¯ºÝ¤Ï¡¢¥ë¡¼¥È¡¦ÎÁ¶â¡¦ÆÃµÞ¶è´Ö¤Î3ÅÀ¤ÏºÇÄã¸Â¡¢³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»ä¤Ï¡¢¹Ô¤¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ø¼«Í³ÀÊ¤Ç¡Ù¤ÈÃíÊ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ØÌ¾¸Å²°¡½Åìµþ´Ö¤Î¿·´´Àþ¤Î¤ß¡È¼«Í³ÀÊ¡É¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÁë¸ý¤ÇÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¡½¹âºê´Ö¤Ï¤â¤·¤«¤·¤¿¤é³ØÀ¸¤È°ì½ï¤ËÆß¹Ô¤Çµ¢¤ë¤«¤â¡Ä¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢µ¢Ï©Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÆó¸«±º¡½Ì¾¸Å²°´Ö¤ÎÆÃµÞ·ô¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÊÑÂ§Åª¤ÊÇã¤¤Êý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤ÇÃ±¤ËÊÒÆ»ÎÁ¶â¡ß2¤È¤¤¤¦ÆâÌõ¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢ÎÁ¶â¤Î°ãÏÂ´¶¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÚÉä¤ÎÎÁ¶â¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¶â³Û¤ÎÆâÌõ¤¬Àµ¤·¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×