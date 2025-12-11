3列7人乗りルミオン、装備強化で存在感アップ

2025年11月24日、トヨタ南アフリカ法人はコンパクトミニバン「ルミオン」の2025年型マイナーチェンジモデルを発表しました。

新装備や改良点に注目が集まり、ユーザーからも多数の反響が寄せられています。

ルミオンと聞けば、国内では2007年に登場し2015年に生産終了となった「カローラ ルミオン」を思い浮かべる人も少なくありません。

ワイドな3ナンバーボディと個性的なスタイルを備え、1.5リッターと1.8リッターのガソリンエンジンを搭載。後期型ではバルブマチック付き「2ZR-FAE」型への刷新など改良を重ね、独自の存在感を放ち続けました。

その名が再び脚光を浴びたのは2021年。海外市場で“ルミオン”が復活し、姿を3列7人乗りのコンパクトミニバンへと変えて登場しました。

展開地域は南アフリカやインドなど新興国市場で、スズキ「エルティガ」をベースとしたOEMモデルとして供給されています。日本のミニバンで定番のスライドドアではなく、ヒンジ式ドアを採用する点も特徴的です。

ボディサイズは全長4420mm×全幅1735mm×全高1690mm、ホイールベースは2740mmと「シエンタ」よりひと回り大きく、ファミリー層に適したパッケージとなっています。

今回発表された最新モデルでは、エクステリアにリアバンパーとコンビネーションランプの新デザインを採用し、ルーフエンド＆サイドスポイラーを全グレード標準装備化。

先行して導入されていたブラックメッシュグリルと相まって、より力強い印象を与えています。

インテリアではミドルグレード「SX」に2列目用USB Type-Cポートを追加し、最上級「TX」では2列目と3列目の両方に充電ソケットを備えるなど、利便性を高めています。

パワートレインは従来通り1.5リッターガソリン「K15B」型を搭載し、最高出力104馬力・最大トルク138Nmを発揮。5速MTと4速ATが選択可能で、燃費は約16.12km／L、最高速度はMT車175km／hとなっています。

安全面ではサイド＆カーテンエアバッグを全車標準化。3列目ヘッドレストを2個から3個へ増やし、2列目中央席のシートベルトも3点式へと進化しました。

価格は南アフリカ市場で30万7900ランド（約270万円）から40万3600ランド（約360万円）に設定されています。

※ ※ ※

ユーザーからは「リアまわりが精悍になり印象がぐっと良くなった」「存在感があるのがいい」といったデザイン面での評価が寄せられています。

一方で「スライドドアじゃないのは残念だが価格を考えれば納得」「270万円からなら手が届きやすい」といったコスト面での声も目立ち、実用性と価格のバランスに好意的な反応が見られます。

最新の改良を受けたルミオンは、南アフリカ市場においてファミリー層を中心に存在感をさらに高める一台となりそうです。