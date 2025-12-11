●天気は下り坂。昼過ぎから夕方ごろまで急な雨や雷の発生に注意を

●日中は気温が高めも、夜は北風の影響でヒンヤリ空気に。厚めの服を着てしっかり対策を

●あす12日(金)は一時天気回復も、日中も冬らしい寒さに



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜からこの時間にかけて、日本列島を覆うように大陸から厚い雲が広がってきています。



この先、低気圧が北日本方面へ進む予想ですが、この低気圧から大きく伸びる前線がきょう11日(木)の夜にかけて県内を通過する見込みです。





県内にはきょう11日(木)の昼過ぎから雨雲が流れ込む予想で、夕方ごろまでところどころで降ったり止んだりの空模様となる見通しです。これからお出かけの方は、雨傘を忘れずにお持ちください。





一方、雨が降り出す前は南風の流れ込みにより、きのう10日(水)よりも気温が高くなりそうです。

ただ雨を境に北風が吹きだし、肌寒さが増していくと見込んでいます。

夜にかけての寒さにも注意しながら、服装でうまく調節を行いましょう。







きょう11日(木)は昼過ぎから天気が崩れだす予想です。

前線が通過する夕方ごろにかけて、降ったり止んだりの空模様となりそうです。短い時間ではあるものの、急な雨や雷の発生には十分ご注意ください。







最高気温は各地16度前後。日中はきのう10日(水)よりも気温が高めですが、夜は北風の影響で空気が冷たく感じられそうです。厚めの服を着るなど、しっかり対策を行いましょう。





あす12日(金)は晴れ間も期待できますが、気温の上がり方は鈍く、日中も冬らしい寒さとなりそうです。

あさって13日(土)の午後から、新たな低気圧や前線の影響で再びぐずつく見込みで、きょう11日(木)よりも雨風が強くなると見込んでいます。

14日(日)は冷たい北風が吹き、度々時雨模様のにわか雨が降る見通しです。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）