『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』24日に生放送 出演者13人発表！年間やらかし大賞は誰だ
ABEMA（アベマ）は、24日午後8時30分より特別番組『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』を無料生放送することを発表した。“二次会”企画『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』も「ABEMA PPV（アベマ ペイパービュー）」にて独占生放送される。
【写真】年間やらかし大賞の候補者…『声優と夜あそび 忘年会』出演者ビジュアル
『声優と夜あそび2025 大忘年会SP』は、業界初のABEMAオリジナル声優レギュラー番組『声優と夜あそび』年末恒例の特別番組。各曜日が行った今年1番の“やらかし”をピックアップする毎年注目の“年間やらかし大賞”の発表をはじめ、MC陣たちの振り返りトークなど、1年を締めくくる特別な“夜あそび”を行う。
今年の“夜あそび大忘年会”にも、夜あそびMC陣が大集結。安元洋貴、入野自由、浪川大輔、小野賢章、花江夏樹、関智一、川島零士、森久保祥太郎、岡本信彦、福西勝也、芹澤優、長縄まりあ、金田朋子ら13人の夜あそびMCと公式キャラクター・そびーの出演が決定。
さらに、番組にまつわる重大情報の解禁も予定。昨年は岡本信彦が“年間やらかし大賞”を受賞し、きつい罰ゲームが執行されたが、今年は果たして誰の手に渡るのか…期待が高まる。
そして、放送終了直後の夜11時からは、こちらも毎年恒例となった忘年会出演者全員参加の“二次会”企画『声優と夜あそび大忘年会2025 二次会』を「ABEMA PPV」にて独占生放送。ここでしか見られない“夜あそび”ファン必見のさまざまな特別企画で、本編と合わせて“約3時間半”の大忘年会をお届けいたします。
さらに今年は“前夜祭”の放送も決定。金田朋子、そびーによる「繋（コネクト）」を、22日、23日午後10時より放送。臨時MCとして浪川大輔が初めて「繋」に出演する。
なお二次会PPVは、一般チケット1500円（税込）で購入、視聴することができ、2026年1月24日午後11時59分まで、見逃し配信で本編を楽しめる。
