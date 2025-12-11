箱根駅伝名物！青山学院大・原晋監督の作戦名「輝け大作戦」過去の作戦と成績は？“黒田朝日はホールインワン”と独特の表現でチームを分析
◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)
大会まで1か月を切った102回目を迎える箱根駅伝。現在2連覇中の強豪・青山学院大の原晋監督が恒例となる唯一無二の作戦名を高々と掲げました。
10日に記者会見が行われ、監督・選手たちが一堂に会す中、今年の意気込みを聞かれた原監督は自身が現在ハマっているゴルフにたとえ「バーディーやホールインワンをする存在が黒田朝日」と前回大会、花の2区で従来の区間記録を上回る1時間5分44秒の激走をみせ、今季も11月の全日本大学駅伝7区で区間新記録をマーク。同月のMARCH対抗戦では10000メートルで27分37秒62の青山学院大学記録を更新した黒田選手を中心にチームを作っていることを話します。
とはいえ「大ブレーキがあったら黒田朝日頼みだけでは勝てない。あるいはシード圏外にはじき出されるような激しい戦いになる。出雲駅伝7位、全日本大学駅伝3位、チームとして黒田だけでは勝てない」と警戒を強めます。それでも「当初0％だった箱根駅伝がいよいよ目に届く3連覇に向けてチームが上昇気流にのっている」と力を込めます。
そしていよいよ発表された今年の大作戦名は【輝け大作戦】。「一人一人が大手町に一番星となって輝いて帰ってきたいと思います」と宣言しました。▽青山学院大 箱根駅伝の作戦名
・2026年 第102回「輝け大作戦」(？位)
・2025年 第101回「あいたいね大作戦」(優勝)
・2024年 第100回「負けてたまるか！大作戦」(優勝)
・2023年 第99回「ピース大作戦」(3位)
・2022年 第98回「パワフル大作戦」(優勝)
・2021年 第97回「絆大作戦」(4位)
・2020年 第96回「やっぱり大作戦」(優勝)
・2019年 第95回「ゴーゴー大作戦」(2位)
・2018年 第94回「ハーモニー大作戦」(優勝)
・2017年 第93回「サンキュー大作戦」(優勝)
・2016年 第92回「ハッピー大作戦」(優勝)
・2015年 第91回「ワクワク大作戦」(優勝)
・2014年 第90回「S大作戦」(5位)
・2013年 第89回「マジンガーZ大作戦」(8位)