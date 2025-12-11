炭水化物より太る!! 新脂肪肝になる率NO.1のやばい糖質とは！？【新脂肪肝 代謝復活ダイエット】

炭水化物より太る「隠れ糖質」に要注意

新脂肪肝になる率NO.1 やばい糖質

みなさんは「異性化糖(いせいかとう)」という言葉を見聞きしたことがありますか？ これは、ジュースやスイーツ、調味料などに多く使われている「液体の糖質」です。トウモロコシなどのでんぷんを化学的に分解してつくられ、ブドウ糖や果糖が主成分。原材料表示では「果糖ぶどう糖液糖」「ぶどう糖果糖液糖」「高果糖液糖」などと表記されています。

果糖は「吸収が速く脂肪に変わりやすい」という特徴があります。体にとり入れた瞬間、体内で脂肪を増やすスイッチを入れてしまうのです。

炭水化物よりも厄介なのは、知らないうちに多くとってしまう点。本書でおすすめしている「お酢」も、お酢ドリンク、もずく酢などの加工品になると、酸味をやわらげて食べやすくするために、果糖ぶどう糖液糖やぶどう糖果糖液糖などが含まれているものがとても多いのです。

まずは、ヘルシーそうに見えるものでも、原材料の中にこれらの異性化糖が入っていないか意識して確認するようにしてみてください。血糖値を上げ新脂肪肝にならないための第一歩になります。

最も減らすべき太る成分とは？

甘い飲み物類などに入っている【異性化糖】

ブドウ糖の10倍悪さをする

新脂肪肝になる率NO.1の成分

海外では「コーンシロップ」と呼ばれている

原材料名には

・果糖ぶどう糖液糖（果糖含有率が50%以上90%未満）

・ぶどう糖果糖液糖（果糖含有率が50%未満）

・高果糖液糖（果糖含有率が90%以上）

と表示

乳酸菌飲料 種類別：乳酸菌飲料（乳製品）

無脂肪固形分：3.0%

原材料名：ぶどう糖果糖液糖（国内製造）、脱脂粉乳、砂糖、ぶどう糖、ガラクトオリゴ糖液糖

添加物：酸味料、香料、炭酸Ca、ピロリン酸鉄、甘味料、ビタミンD

内容量：65ml×10本 スポーツ飲料 名称：清涼飲料水

原材料名：砂糖、果糖ぶどう糖液糖、果汁、食塩、酸味料、香料、塩化K、乳化Ca、調味料（アミノ酸）、塩化Mg、酸化防止剤（ビタミンC）

内容量：500ml

乳酸菌飲料、スポーツ飲料などの清涼飲料水、アイスクリーム、菓子パン、甘みのある調味料など、多くに使われている。

もずく酢

名称：海藻加工品（味付もずく）

原材料名：もずく（沖縄県産）、果糖ぶどう糖液糖、米黒酢、食塩、昆布だし、酵母エキス、あごだし／酸味料、甘味料、カラシ抽出物

内容量：70g × 3個

健康的に見える食品にも含まれているので要注意！！

